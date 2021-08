L’oroscopo della settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2021: Bilancia e Acquario in prima fila Nell’oroscopo della settimana dal 30 agosto al 5 settembre, una settimana particolarmente intensa perché segna il ritorno ufficiale alla quotidianità post pausa estiva, è particolarmente buono. Marte continua ad essere nel segno della Vergine mentre Mercurio e Venere sono in Bilancia. Entrambi questi segni zodiacali sono ottimi per dichiarare (e poi rispettare anche) i buoni propositi.

L’oroscopo di questa settimana che va dal lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre è perfetto per chi ha tutte le intenzioni di ricominciare l’anno scolastico e lavorativo carico di buoni propositi. Marte in Vergine non ama perdere tempo ed è particolarmente severo con chi fa delle promesse che poi non mantiene.

Venere e Mercurio entrambi nel segno della Bilancia permettono ai segni d’aria (ma anche al Leone e Sagittario) di ricominciare con relax, dolcezza e anche con la mente sgombra e pronta a buttarsi in nuove iniziative.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo pure che iniziare l’anno accademico con Venere e Mercurio in opposizione è un po’ come andare al primo giorno di liceo con un brufolo sul naso e avendo letto solamente i riassunti su Wikipedia dei grandi classici della letteratura d’obbligo alle scuole medie. C’è decisamente qualcosa su cui lavorare ma il miglior consiglio che ti posso dare è tenere a freno ogni genere di immediata e incontrollata affermazione lasciando che si esprimano per primi gli altri. Lo so che ti sto chiedendo praticamente un miracolo…

Voto 5 ma conto sulla tua pazienza imposta!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei così carico di buoni propositi che quasi quasi nella prima riunione di allineamento con il capo ti innervosisci perché le voci all’ordine del giorno sono troppo poche per la tua voglia di fare! Alzi la mano per offrirti volontario in tutte le fatiche che potrebbero essere rimandate senza nessun problema e anche a fine giornata, nonostante ti sia dato da fare come quando punti ad una promozione, ti rimangono ancora energie per organizzare un aperitivo con i colleghi e, nei casi fortunati, anche un dopo serata coi fiocchi.

Voto 8 e mezzo perché tu e le energie normalmente state su due pianeti diversi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Capisco che suonerà strano per voi e soprattutto per le persone che vi circondano ma sappiate che in questa settimana di adrenalina da rientro deciderete di prendere le cose con calma. Calma??? Sì. Prima di mettervi al lavoro dedicherete diverse ore ad ascoltare con attenzione i racconti dettagliati delle vacanze dei vostri collaboratori. E siete così attenti che farete anche le domande. Ovviamente questo vi rende molto meno produttivi ma decisamente più simpatici e, diciamocelo, anche attraenti.

Voto 7 per iniziare subito l’anno con le cose importanti della vita in prima fila.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarai colto da una certa incontenibile ansia da primo della classe. Anzi, hai così tanto bisogno di primeggiare per recuperare sicurezza in te stesso soprattutto dal punto di vista intellettuale che cerchi l’approvazione del capo arrivando per primo in ufficio ma anche quello della capomensa sparecchiando dopo la pausa pranzo… Ovviamente questo vale anche in amore dove, se la tua dolce metà non ti farà complimenti di sua spontanea volontà, sarai tu a fare delle domande specifiche qualche volta anche imbarazzanti…

Voto 6 ma promettimi che farai quelle cose utili al cuore come la lista di gratitudine.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Anche se, l’abbiamo detto in tutte le salse, questo Saturno contro ti fa vacillare non solo i buoni propositi ma anche le certezze, sono sicura che, complice un’abbronzatura da paura e un meraviglioso outfit con la collezione della nuova stagione, mimetizzerai benissimo l’insicurezza. Anzi, la praticità e la concretezza saranno le tue armi vincenti quindi senza fartelo ripetere due volte sistemerai gli archivi in ufficio ma anche prenoterai per tempo le vacanze col partner per Natale.

Voto 7 perché sei bravissimo a trovare soluzioni ai tuoi storici difetti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ci metterai tutti in riga fin da subito e farai capire che dopo questa estate che ti ha ricaricata come l’agenda di nuovi appuntamenti non hai davvero nessuna intenzione di perdere tempo. Che si tratti di business, d’amore o semplicemente di economia domestica, in tutti i casi ti metti al lavoro fin da subito e non vuoi sentire scuse: chi ha intenzione di poltrire sul divano può tranquillamente andare a casa dei vicini!

Voto 7 ma vacci piano che non tutti hanno lo stesso modo di ricominciare a mettersi in moto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Rimettersi in moto ufficialmente con Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale è un po’ come avere un giro di vantaggio nel gran premio della domenica. Quindi non hai davvero niente di cui lamentarti perché ti sentirai di rientrare in ufficio un po’ com’è la sposa che entra in chiesa: quasi quasi ti si applaude!

Voto 9 e mezzo e tantissima invidia da parte dell’astrologa!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai decisamente bisogno di prendere le cose con calma in questa settimana, e soprattutto non hai nessuna intenzione di dare qualcosa per scontato… Così quando ti vedremo fissare il muro davanti alla scrivania per più di 10 minuti consecutivi assolutamente immobile non starai ripensando a quando facevi il morto a galla bensì ti starai facendo quelle domande esistenziali profonde del tipo “cosa ci faccio qui?”. Le risposte, come sempre nel tuo caso, non saranno mai scontate né date con leggerezza.

Voto 8 per la voglia inesauribile di tormentarti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diciamo che faticherai decisamente ad abbandonare i ritmi vacanzieri che ti facevano svegliare con calma e col profumo di caffè e soprattutto che ti facevano poltrire rosolandoti al sole per buona parte della giornata. Marte in un aspetto faticoso ti avrà probabilmente fatto desistere più volte dal buon proposito di svegliarti presto per andare a correre in mezzo alla natura. Ecco, anche adesso dovrai vedertela con una certa riluttanza a sottostare sia ai buoni propositi sia, anzi ancora di più, alle imposizioni di ogni tipo. Quasi quasi cerchi di toglierti anche le scarpe sotto la scrivania.

Voto 7 se mi prometti di non perdere le staffe quando ti si fa notare che la riunione era un’ora fa.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Calma e relax da post pausa estiva queste sconosciute! Nonostante tu possa sfoggiare racconti di serate estive particolarmente bollenti e giornate che sfioravano la perfezione anche per un precisetti come te, tuttavia nel momento di ricominciare sembri aver perso ogni genere di calma zen derivata dall’osservazione del mare senza alcuna interruzione. In compenso, come fai sempre quando ti senti messo sotto pressione, rispolveri il lato più militare che è in te.

Voto 6 ma smettila di battere i tacchi quando fai una domanda.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Grazie a Venere a favore non ti azzarderai a ricominciare questo periodo di intensa full immertion intellettuale senza aver prima fatto un tagliando completo da estetista e parrucchiere! Quindi va bene avere una lunga lista di buoni propositi anche una tabella di marcia ragionevole ma determinata però non si può certo mettersi a un tavolo delle trattative con la propria coscienza senza aver prima pensato alla manicure… Quando si dice avere Venere a favore!

Voto 9 per la decisione nella disposizione delle priorità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

È stata un’estate particolarmente impegnativa per voi Pesciolini che avete dovuto mettere tutto in discussione, anche la fatidica preferenza tra mare e montagna. Nella vostra testolina si sono susseguiti tanti di quei dubbi costellati di incazzature che adesso quasi quasi avere degli orari predefiniti e un elenco di cose da fare non vi dispiace nemmeno poi tanto… Certo, vi sentite in quella situazione in cui avreste bisogno di uscire di casa in direzione aeroporto anziché ufficio.

Voto 5 e mezzo ma so che ce la potete fare: la palestra, ve lo consiglio, può attendere.