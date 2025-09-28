L’oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: Cancro e Capricorno fanno parlare il cuore

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre, Mercurio in Bilancia sarà protagonista e porterà riflessioni profonde sulle relazioni e sulla comunicazione. Mercoledì il pianeta formerà una quadratura con Giove in Cancro, amplificando parole ed emozioni e rischiando di far dire o promettere più del necessario.

È un aspetto che invita soprattutto i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) a calibrare meglio i propri messaggi evitando eccessi. Venerdì Mercurio si opporrà a Chirone in Ariete, riportando alla luce vecchie ferite o insicurezze nei rapporti.

Sarà un momento delicato ma prezioso per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) e di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), che potranno affrontare nodi irrisolti e trasformarli in occasioni di maggiore autenticità.

Oroscopo settimanale 29 settembre – 5 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Finalmente un po’ di tregua! Le giornate scorrono senza scossoni e persino le interazioni più complicate sembrano gestibili, come se il mondo ti concedesse un attimo di respiro. Il tuo cervello vuole andare proprio in modalità “standby” completa e sogna di trovare un angolo tranquillo dove non dover prendere decisioni complicate. Insomma, niente maratone intellettuali né missioni impossibili, questa settimana puoi permetterti di galleggiare tra cose leggere. Scegli di praticare l’arte della selezione: occupati solo di ciò che ti fa stare bene, il resto rimandalo a data da destinarsi.

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana sembri uno di quei divani super comodi che però nessuno riesce a spostare. Da una parte sei il rifugio perfetto per chi cerca coccole, dall’altra non ti muovi nemmeno con le cannonate. C’è anche sempre quel Marte avverso che ti provoca e ogni tanto ti fa scattare come un toro che vede rosso, ma poi ti calmi e ritorni a essere accomodante con gli altri. Risultato? Sei una contraddizione vivente: pigro ma irresistibile, burbero ma dolcissimo. Insomma, se fossi un film saresti un mix tra Il grande Lebowski e Toro scatenato.

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Il dono della parola ce l’avete sempre, ma questa settimana sparate battute a raffica come se foste un bazooka. Battute brillanti sì, sicuramente non dolci e delicate, ma di questo voi non vi preoccupate neanche un po’. Quello che volete è far vedere che il cervello gira a mille e che persino il broncio più ostinato può sciogliersi sotto i vostri colpi di sarcasmo. Se per riuscirci dovete rischiare di incappare in qualche scivolone, pace. Tanto voi ci sguazzate nella commedia degli equivoci e spesso ne uscite pure applauditi.

Voto 6 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Granchietto caro, questa settimana sei come una candela profumata che invece di diffondere lavanda e vaniglia sprigiona note di pepe rosa, ambra e patchouli: un’ aromaterapia di pura passione proibita. Basta avvicinarsi a te e ci si ritrova avvolti da un calore che promette notti insonni. Venere ti rende magnetico, Marte ti dà quell’energia da predatore gentile che non chiede, prende. Non stupirti se gli sguardi diventano più insistenti e le conversazioni più corte del solito: quando la temperatura sale così, nessuno ha davvero voglia di chiacchiere.

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei come quel coinquilino che entra in cucina alle 7 del mattino, sbatte i cassetti e si lamenta perché i suoi biscotti preferiti sono finiti. In una parola: insopportabile. Marte ti mette addosso l’irritazione e tu la riversi sul primo che capita. Anche quando Mercurio prova a darti un appiglio, finisci per usarlo come megafono delle tue lamentele, così ogni frase diventa un pretesto per volere avere ragione e ogni parola una puntura di spillo che non lascia scampo a chi ti sta vicino. Stai cercando un dialogo o solo nuovi bersagli da colpire?

Voto 5/6

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Con Venere nel tuo segno sei come la pasticceria sotto casa la domenica mattina: tutti fanno finta di resistere, ma poi alla fine si fermano per un assaggio creando una fila infinita. Hai quell’aria da perfezionista che diventa improvvisamente peccato di gola e chi ti sta vicino non può far altro che seguirti e assecondarti. Non serve che ti impegni troppo perché un tuo sorriso basta a far saltare piani, diete e persino qualche agenda ben organizzata. Questa settimana sei l’inciampo più dolce che si possa augurare.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio nel tuo segno ti rende tagliente e arguto come un avvocato di una serie tv, ma Giove continua a metterti la buccia di banana sotto le scarpe, giusto per farti scivolare quando stai per entrare in aula con passo trionfale. E allora basta con le buone maniere, prenditi la libertà di dire quello che pensi senza il solito zucchero a velo sopra e se qualcuno si offende, pazienza. Di solito credi che certe cose sia meglio tenersele per sé, ma questa volta hai deciso di non fare più la collezione di sorrisi finti.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei come una passeggiata nel Quartiere Pigalle di Parigi, dove le luci rosate e tremolanti colorano i vicoli, il profumo di caffè e baguette nell’aria inebria i sensi e quell’allure di mistero rende tutto così magico. Ogni tuo gesto è carico di audacia, il fascino che sprigioni è intenso come le luci della Torre Eiffel il 31 dicembre e tradisce il desiderio di ottenere tutto ciò che ti eri prefissato, senza eccezioni. Nulla sfugge alla tua intensità e chi prova a starti accanto rischia di venirne piacevolmente travolto.

Voto 9

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai l’aria di chi resta al tavolo del poker convinto di avere in mano un full d’assi e invece scopre all’ultimo che aveva solo carte spaiate. Ogni mossa rischia di diventare un autosabotaggio, anche quando credi di avere tutto sotto controllo. Certo, Venere storta non aiuta, mescolando desiderio e realtà, facendo sembrare bluff quello che è sincero e sincerità quello che è solo tattica. Mercurio, però, ti tende una via d’uscita: se smetti di ostinarti a rilanciare con le carte sbagliate, osservi bene il tavolo da gioco e provi a parlare chiaro, scoprirai che non serve un colpo di fortuna per cavartela… basta un pizzico di onestà con te stesso e un po’ di pazienza.

Voto 6 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Assomigli, caro Capricorno, a un esperto giardiniere che ha a disposizione due potenti irrigatori, l’energia di Marte e la dolcezza di Venere, che fanno germogliare emozioni che sembravano sepolte sotto strati di stress. Non devi discutere o convincere nessuno, fai lavorare il cuore in autonomia e tu occupati di ciò che ti piace e ti rende sereno, lasciando tutto il resto sullo sfondo. Le parole possono mancare, ma i gesti parlano più forte e chi ti sta vicino se ne accorge, eccome. È il momento di far fiorire ciò che conta senza preoccuparsi troppo del rumore del mondo intorno.

Voto 8 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ultimamente hai il tono di chi parla come se avesse appena inciso le nuove tavole della legge sul marmo di Carrara. Ogni tua opinione sembra scolpita per l’eternità. Guai a contraddirti, perché reagisci con lo stesso sguardo inflessibile del babbo che ti proibiva di andare a ballare da ragazzina la domenica pomeriggio. Le tue idee saranno pure brillanti, ma la sicurezza con cui le proclami sembra farti dimenticare che gli altri non sono lì solo per fare da pubblico che applaude. Eh sì, è sempre quel Marte in quadratura che ti rende così pronto a sentenziare senza appello, ma Mercurio è dalla tua e con un po’ di impegno potresti alleggerire le tue verità marmoree evitando di trasformarti in giudice supremo.

Voto 6 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Volete essere audaci, provocatori e liberi, spingendo le vostre azioni oltre i limiti consueti. L’energia è tutta dalla vostra parte, pronta a far scintille, ma occhio a chi vi sta vicino, perché non tutti reggono il ritmo dei vostri colpi di scena improvvisi e delle vostre idee stravaganti. Siete coraggiosi, intriganti e irresistibili, ma ogni tanto vale la pena considerare anche chi vi sta accanto, così che la vostra audacia resti affascinante e non finisca per travolgerli.

Voto 6/7