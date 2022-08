L’oroscopo della settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022: Mercurio in Bilancia per i buoni propositi Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 29 agosto a domenica 4 settembre 2022, Mercurio entra nel segno della Bilancia. E’ un ottimo presupposto considerando che la Bilancia è il segno perfetto per fare l’elenco dei buoni propositi.

L'oroscopo della settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre, e le previsioni segno per segno! Siamo decisamente nella settimana di rientro e possiamo ritenerci fortunati, perché Mercurio, il pianeta del pensiero, si trova nel segno della Bilancia. Giudizio e tanta voglia di mettere giù un bell'elenco di buoni propositi: palestra e budget compresi.

Oroscopo settimanale 29 agosto – 4 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Dopo la Luna nuova di sabato 27 agosto, nel segno della Vergine, adesso il nostro satellite è in fase crescente: perfetto per darci la carica per rimetterci in moto. Anche Marte in Gemelli non ne vorrà sapere di zittire i suoi entusiasmi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Di questo Mercurio che si piazza in opposizione poco te ne frega perché tanto tu non avevi certo alcuna intenzione di usare tutte le energie a tuo favore (di Giove, di Marte e anche di Venere) in ufficio. Quindi la bocca la userai soltanto per mangiare o baciare. A chi volesse sentirti dire qualcosa di intelligente dirai di ripassare tra un mesetto almeno.

Voto 8 per il godimento dei piaceri.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Quando ti senti poco amato ti viene l'ansia del possesso: frigorifero pieno, ordine a tre cifre (almeno) nel tuo negozio online preferito e ore ed ore passate a rimirare i tuoi averi. Anche in amore, sarai contento solo quando ti si faranno delle dichiarazioni d'amore molto compromettenti e con nessun margine di vaghezza. Ma anche qua la contentezza durerà solo il tempo di distrarre la gelosia.

Voto 6 per gli alti e bassi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Con anche Mercurio dalla tua parte direi che il tuo sex appeal sarà davvero incontenibile. Che tu voglia conquistare il tipo più fico di tutto il locale oppure convincere sconosciuti ad investire nel tuo fantasioso progetto di business, sappi che ci riuscirai. La tua parlantina affascinante e carismatica ci terrà tutti attaccati come il biadesivo.

Voto 9 e tante lodi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Svogliato ma simpatico: questo è il riassunto della tua settimana. Infatti il cervello si sta piano piano chiudendo come gli ombrelloni nelle ultime file dello stabilimento balneare. Senti come se si fossero tutti dimenticati di te e non ti resta che farti le coccole da solo: una bella serata gelato e divano con le nuove serie TV sarà il modo migliore per affrontare la settimana di rientro.

Voto 7 per il relax.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sento un sonoro "chi se ne frega" levarsi dal tuo cervello quando Saturno ti ricorda tutte le cose che hai rimandato a settembre. Adesso finalmente tu ti senti libero e, come quando ci si diverte parecchio in discoteca, non hai nessuna voglia di tornare a casa, nemmeno quando le luci sono accese e la musica ormai spenta. Divertiti ancora un po'.

Voto 8 per il divertimento spensierato.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio ti ha abbandonata ma ho come l'impressione che non sarà un lungo addio perché a breve te lo ritroverai tra i piedi. Quindi passerai in men che non si dica dall'avere la risposta pronta ma acida al non averne proprio, né di risposte né di domande. Nel tuo cervello si sente l'eco come nel frigorifero appena tornati dalle vacanze prima di andare a fare la spesa.

Voto 6 per i nervi da assenza di risposte.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Adesso sì che ti senti davvero invincibile con anche Mercurio nel tuo segno zodiacale. Anzi, direi che è proprio perfetto: il pianeta del pensiero dalla tua nel momento in cui ti appresti a mettere le basi di programmazione per i prossimi mesi fino alla fine dell'anno. Ti senti così sul pezzo che quasi quasi azzardi anche qualche investimento folle.

Voto 8 e mezzo per gli azzardi (ma occhio a Giove contro).

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Qualsiasi decisione ti convince al massimo per una decina di minuti. Poi devi subito tuffarti nelle ansie, i dubbi, le paranoie, le controindicazioni e le certezze di fallimento. In tutti i casi la serenità non ha nemmeno il tempo di annoiarti perché la proverai per pochissimi minuti nell'arco di un'intera giornata. Per fortuna tu sei il segno che sa sopportare il tormento meglio di tutti gli altri. Detto questo, rispetto all'estate appena trascorsa, sappi che le cose stanno migliorando.

Voto 5 e mezzo ma con margini di miglioramento.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per fortuna almeno Mercurio ritorna dalla tua perché altrimenti, tutte le buone intenzioni di dichiarare il tuo amore, stavano fallendo clamorosamente. Avevi come l'impressione di esprimerti in un'altra lingua e di sbagliare decisamente la pronuncia. Adesso potrai dare ampio sfogo alle coccole ma chiarendo fin da subito che di sesso non se ne parla.

Voto 6 per l'intransigenza erotica.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti è piaciuto molto nelle settimane appena trascorse poter fare il maestrino e invece adesso ti sentirai come colto in fallo nel non sapere le date della seconda guerra mondiale. Insomma se vuoi un consiglio cerca di stare nel tuo cantuccio senza voler strafare perché la gaffe è davvero dietro l'angolo.

Voto 6 + ma senza fiatare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Pazienza per l'amore caro Acquario perché tu hai tante di quelle buone qualità intellettuali che per conquistare qualcuno non hai nemmeno bisogno di toglierti le ciabatte da piscina. Sei assolutamente irresistibile per quello che dici, per come lo dici e per i tuoi pensieri geniali. Per fortuna pare siano sempre di più le persone che mettono al primo posto delle qualità che cercano in un partner proprio l'intelligenza.

Voto 9 per il cervellone.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Diciamo proprio che la Luna nuova del weekend appena trascorso ti ha proprio steso. Vorresti chiuderti nella torre d'avorio come il mago a studiare pozioni magiche per zittire tutti quelli che ti circondano e che ti innervosiscono. L'amore non ti attira nemmeno se ti propone un ultimo weekend al mare.

Voto 5 e tutti alla larga.