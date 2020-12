L'oroscopo della settimana per i giorni che vanno dal lunedì 28 dicembre alla domenica 3 gennaio vedranno l'ultima settimana intera di Marte in Ariete. Questa sosta avviene una volta ogni due anni. E' stata particolarmente intensa sia perché l'Ariete amplifica le caratteristiche di Marte, nella forza, nelle energie ma anche nell'aggressività, sia perché Marte in Ariete ha formato spesso delle quadrature con i pianeti in Capricorno mettendoli in difficoltà.

Oroscopo settimanale 28 dicembre – 3 gennaio : le previsioni segno per segno

Nel cielo astrologico di questa settimana Venere resta nel segno del Sagittario e, insieme a Marte in Ariete, dona una particolare intensità alle emozioni che verranno vissute con vigore e determinazione piuttosto che con delicata sensibilità. C'è molta vivacità che sarà ancora più incontenibile con la Luna piena del 30 dicembre, alle 4 e poco più di mattina. Approfittatene per dare spazio alle vostre vere emozioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Goditi l'ultima settimana nella quale ti senti sexy e irresistibile al punto da fare l'occhiolino anche alla poliziotta che ti ferma per eccesso di velocità sicuro di non beccarti la multa. Sappi che hai un sex appeal da paura ma che, soprattutto con la Luna piena, potresti esagerare con l'ego e sconfinare nell'irritabilità istantanea. Anche perché per colpa di Mercurio quadrato due cose su tre di quelle che usciranno dalla tua boccuccia saranno sconvenienti.

Voto 6 ma pensa dieci volte prima di parlare

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai come l'impressione che le battute ti vengano spontanee in qualsiasi situazione… Peccato che le cene siano solamente a distanza e in video chat perché tu avresti un sacco di cose da dire, da chiedere e da raccontare. Praticamente per una volta attireresti le attenzioni di tutti i parenti anche senza aver conseguito recentemente una laurea in tempi record. Tenerti lontano da qualsiasi mezzo di comunicazione dal cellulare al piccione viaggiatore sarà impossibile.

Voto 7 ma segnati le idee prima che scappino.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

questa storia del periodo delle coccole per eccellenza proprio non vi va giù. Anzi, anche chiusi in casa con la vostra dolce metà cercherete diversivi pur di non dover condividere divano e copertina. Ovviamente la chat con le amiche sarà la distrazione migliore e proporrete tutte le sere aperitivi su Zoom pur di scampare alle cenette a lume di candela. Siete fatti così!

Voto 6 e mezzo se non sono il vostro fidanzato.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

C'è da attendere la Luna piena del 30 dicembre perché i tuoi pensieri e le tue emozioni assolutamente confuse si trasformino in urgenze sentimentali da condividere immediatamente. Il bello è che quel Marte che ti rende spesso insopportabile e insofferente, in questo caso ti toglierà ogni inibizione alle dichiarazioni, siano d'amore o di guerra.

Voto 8 per l'audacia, da qualsiasi parte sia diretta.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Pare proprio che tu non ne voglia sapere di questo Saturno contro tanto che resti avvinghiato alla tua bellissima accoppiata di Venere e Marte a favore che ti rendono adorabile e desiderabile come un panettone al pistacchio ma contemporaneamente dietetico. Quindi sei bellissimo anche questa settimana senza alcun senso di colpa. Beato te!

Voto 7 e mezzo perché non dai segni di cedimento.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Di amore non se ne parla ma in compenso la tua testolina non ne vuole sapere di ferie forzate e di rientri al 7 di gennaio: ha un sacco di cose da dire, da pensare, da strafare. Salirai in cattedra anche per declamare la ricetta della faraona ripiena di capodanno o dei tortellini in brodo. Ogni occasione di sfoggiare il tuo intelletto indomabile è per te una sfida. E meno male che le circostanze ti evitano il trivial pursuit famigliare del 1!

Voto 6 e mezzo se la smetti di dire "io lo so"

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Tieni duro davvero ancora questa settimana e poi ti prometto che le cose andranno migliorando, credi a me! Ti senti talmente stremata che non hai più parole né alcuna voglia di fa capire a chi hai attorno che cosa pensi. Per fortuna però il tuo faccino da bradipo che è stato costretto dalla fidanzata ad ore di coda davanti al negozio coi saldi fa davvero tenerezza e ti beccherai un sacco di coccole.

Voto 5 e mezzo ma prometto che è l'ultimo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti prepari all'anno di Saturno contro mettendo in cantina (e in cantiere!) un sacco di idee, progetti, pensieri filosofici, elucubrazioni senza fine ma con tante domande. Insomma amico mio approfitti dell'assenza giustificata dai parenti per darci dentro con le tue paranoie che, sappilo, moltissimi trovano anche sexy. Infatti dal punto di vista del piacere non ti lamenterai mica.

Voto 7 perché hai l'aria da filosofo che attizza

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Eh niente Sagittario, anche dovessi ritrovarti chiuso in casa senza la connessione ad internet e con il telefono scarico non avresti certo problemi di noia perché la tua voglia di fare cose assolutamente non ripetibili qui pubblicamente sarà inarrestabile, insaziabile e anche molto ma molto fantasiosa. Direi che tutta questa storia l'hai presa benissimo!

Voto 9 per le fantasie irripetibili soprattutto

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei il solito testone e questa settimana non giungerai ad alcun compromesso: non sopporti che ti mette in discussione e non si sottomette immediatamente a quello che tu pensi, decidi, ordini. Diciamo che la tua pazienza sarà davvero pochissima con un picco minimo proprio il giorno della Luna piena quando sarà davvero il caso di lasciarti in pace. E' chiaro.

Voto 5 + ma smettila di ringhiare

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ti piace proprio tanto questa settimana nella quale sarai inscalfibile come uno che sta prendendo il sole con un cocktail con l'ombrellino nel suo unico giorno di vacanza. Insomma farti innervosire sarà impossibile anche dovessimo citofonarti alle sei di mattina per chiederti di spostare la macchina. Hai solamente voglia che tutti attorno a te sfoggino sorrisoni e per il resto ci pensi tu.

Voto 9 per la voglia di armonia!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sarà una settimana di controsensi come quando decidete di mettervi a dieta un'ora prima del cenone di San Silvestro o dello svuotafrigo del 1 gennaio. Anche in amore non vi accontentate mai: non sopportate chi avete di fianco e che vorrebbe sbaciucchiarvi mentre quando se ne va lo tempestate di messaggini e chiamate. Indecisi fino all'ultimo minuto di questo 2020.

Voto 6 e mezzo perché comunque il capriccio fa femmina. E Pesci.