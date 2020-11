Nell'oroscopo della settimana per i giorni che vanno dal 23 al 29 novembre 2020 abbiamo qualche novità astrologica che adesso vi racconto, ma prima di tutto ci stiamo preparando alla conclusione del percorso di Giove e Saturno nel segno del Capricorno. Praticamente da adesso fino al 20 dicembre, giorno in cui faranno un salto nell'Acquario, correranno veloci per gli ultimi gradi della terza decade del terzo segno di terra.

Nell'attesa di questo importante passaggio proprio questa settimana il Sole entrerà nel segno del Sagittario e Venere nel segno dello Scorpione dove già si trova Mercurio. In più, considerando che la Luna percorre il suo ultimo quarto crescente, quindi particolarmente energica e audace, vi consiglio di stare attenti a chi ha deciso di conquistarvi, soprattutto se questo "chi" e di un segno d'acqua.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Continui a goderti tutto quel Marte assolutamente dalla tua parte per tutta la settimana e in compenso anche Venere ritorna amica. Quindi, per riassumere: resti supersexy e particolarmente reattivo ad ogni stimolo ma eviterai di buttarti in ogni nuova avventura come se fossi Obelix contro i romani! Per capirci bene: non è che ci aspettiamo da te mazzi di fiori e serenate, più che altro un po' di comprensione verso chi non ha la tua stessa energia. Sei un po' più buono insomma Arietone. E' Natale, in fondo!

Voto 7 e mezzo se eviti di ubriacarti con la pozione del druido.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ok Toro, siediti, dobbiamo parlare… Per questa settimana capita che sia Venere sia Mercurio si trovino in netta opposizione al tuo Sole. No panic, ma se possibile cancella la maggior parte degli impegni dalla tua agenda e cerca qualche buona alternativa per confondere e distrarre le persone che vogliono risposte da te. Infatti in questa settimana continueranno a non esserci le risposte ma in compenso smetterà di esserci quel sorrisone da Biancaneve con i nani che in qualche modo ci condiva via.

Voto 5 e mezzo ma credo che cucinando qualcosa tu te la possa cavare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutti questi pianeti nel segno dello Scorpione e Marte ancora a favore non è che siano spudoratamente a vostro vantaggio ma direi che sono utilissimi per dare un'accelerata da rush finale alle vostre idee. Anzi, Gemelli, avete sentito di tutti questi nuovi bandi per accedere a finanziamenti a fondo perduto che stanno uscendo? Ecco, credo proprio che la maggior parte delle candidature arrivino da voi che non avete alcuna intenzione di darvi per vinti e soprattutto di farvi prendere dallo sconforto. Dove c'è un problema c'è anche almeno una soluzione alla quale nessuno (ancora) pensato.

Voto 8 perché tutto questo ottimismo mi gasa!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Puoi decisamente togliere il costume da Halloween da conte Dracula che avevi tenuto fino ad ora: ti sembrava proprio rappresentasse perfettamente il tuo stato d'animo! Adesso però Venere torna decisamente a tuo favore quindi puoi ricominciare a darci dentro con baci, coccole, carezze anche senza aver prima testato la disponibilità dell'interessato. Praticamente uno tsunami di smancerie che non lascia scampo!

Voto 7 e mezzo che qui c'è da recuperare!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai presente Leoncino quando la maestra alle elementari ti metteva come voto per i compiti svolti "benino"? Ecco, anche l'astrologa mette "benino" alla tua settimana. Venere ti volta le spalle e tu proprio questo pensavi di non meritartelo. La mattina ci vorranno molti ma molti più complimenti allo specchio per uscire di casa senza rinunciare nemmeno a una paillettes e soprattutto quanto a vita di coppia metterai il muso peggio di Crudelia Damon se il tuo partner si dimenticherà anche soltanto di ricordarti che sei la più bella del reame. Hai sentito la matrigna di Biancaneve??

Voto 6 + ma scriviti sullo specchio che sei fichissimo

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quanto ti piace Verginella quella sensazione di avere tutto perfettamente sotto controllo, prevenire anche i commenti negativi e avere già una scusa o una rassicurazione prontissimi. Che nessuno pensi che tu sei una sprovveduta o che qualcosa possa esserti sfuggito perché così non potrebbe essere, anche astrologicamente parlando. Quindi insomma si facciano tutti da parte e nessuno provi a darti torto, tanto meno ad arrivare in ritardo! Tu e soltanto tu puoi dettare le regole. Avrai da ridire persino con la Costituzione!

Voto 8 se prometti di non metterci in castigo!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Direi, Bilancina mia, che inizia il periodo dell'anno in cui alzi bandiera bianca perché sei stanca, stremata, nemmeno l'acido folico o il cocktail di vitamine e minerali che prendi tutte le mattine sembra avere alcun effetto. Sai quale sia davvero l'unica cosa da fare (per te difficilissima, lo so!)?? Delegare, chiedere aiuto, permettere a qualcun altro di mettere le mani nelle tue attività. Lo potranno sopportare i tuoi nervi? Non ne sono sicurissima ma è quello che le tue stelle chiedono a gran voce.

Voto 5 e mezzo ma promettimi di andare a letto presto!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Niente Scorpione, non c'è proprio storia per gli altri 11 segni dello zodiaco perché questa settimana sbaragli tutto e tutti… Anzi, ti dirò di più, snobberai chiunque cercherà di mettersi in competizione con te perché sei addirittura tanto sicuro di te che non hai nemmeno nessun interesse a dimostrare pubblicamente la tua indiscutibile superiorità! Chiunque tu abbia deciso di conquistare, di convincere, o anche solamente di affascinare, sarà meglio che ceda immediatamente senza fare troppe storie giusto perché non perdiate tempo entrambi!

Voto 9 e mezzo e tutti gli altri MUUUUUTI!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non si sa bene come, ma non hai davvero nessuna intenzione di rinunciare ai festeggiamenti per il tuo compleanno Sagittario, fossero anche dal balcone o via video chat! Anzi direi che da questa settimana possiamo cestinare la dieta e dare il via a quel periodo intensissimo per il tuo frigorifero che va dal tuo compleanno fino alla Befana (a patto che ti porti del carbone perché se ti porta le caramelle prolunghiamo almeno fino all'inizio della primavera!).

Voto 8 ma un'occhiatina alla bilancia qualche volta buttacela!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se sei arrivato fino a qui Capricorno e tutti i tuoi parenti, di primo e di secondo grado, collaboratori e amici sono sani e salvi e soprattutto ti rivolgo ancora la parola, direi che possiamo cantare vittoria! Quindi adesso deponi l'ascia di guerra, rimettiti i patch per gli occhi che sgonfiano le occhiaie e mimetizzano la stanchezza e soprattutto vai a trovare i modi molto ma molto gentili per farti perdonare delle occhiatacce delle settimane scorse. Quindi insomma la tua settimana sarà decisamente più dolce ma richiede che tu esibisca tutto il tuo spirito emotivo. Trovalo!

Voto 6 e mezzo se ti impegni a farci dimenticare il tuo caratteraccio delle ultime settimane.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Si avvicina il Natale e torna la freddezza emotiva dell'acquario. Tutto quindi assolutamente nella norma un po' come quando ci dispiace ma a fine novembre tocca tirare fuori la giacca col pelo. L'Acquario che sgattaiola via da ogni situazione troppo compromettente (o anche solamente da una serata di coccole sul divano) è sintomo di benessere totale! Praticamente come i pinguini quando nevica: stanno più sereni. Anche noi ce ne faremo una ragione e forse ci piaceva di più l'Acquario coccoloso ma ti abbiamo sempre amato così e non smetteremo certo adesso!

Voto 6 se eviti di fare la linguaccia alle lucine di Natale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto ti piace perdere tempo a immaginare, sognare, guardare fuori dalla finestra come se stessi in prima fila al cinema! Il bello è che dentro la tua testolina si svolgeranno dei kolossal addirittura e soprattutto storie d'amore strappalacrime da fare invidia persino a Via col Vento! E nella realtà? Probabilmente piuttosto inconsapevolmente anche a noi noiosi umani riserverai baci mozzafiato e sorrisoni a favore di camera. Ma forse è solo perché crederai di essere ancora nel film!

Voto 8 se trovi una parte anche a me (non quella della strega, eh??).