L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 agosto 2022: Leone e Gemelli super hot L’oroscopo di questa settimana che va dal 22 al 28 agosto 2022 mette a dura prova due segni: i Pesci e il Sagittario. Tutta colpa di Mercurio in Vergine e di Marte in Gemelli. C’è da abituarsi dato che Marte in Gemelli ci starà per 6 mesi.

Eccoci, con l'oroscopo della settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 agosto 2022, all'ingresso di Marte in Gemelli. Apparentemente innocuo, questo transito durerà però per sei mesi portando a tensioni dal punto di vista della comunicazione ma anche a disagi nelle telecomunicazioni di ogni genere, dai social alla rete web. Troveremo metodi alternativi per far comprendere quello che pensiamo.

Oroscopo settimanale 22 – 28 agosto 2022: le previsioni segno per segno

La lunga sosta di Marte in Gemelli sarà difficile da sopportare per Sagittario, Pesci e Vergine che accuseranno stanchezza ma anche un incontrollabile nervosismo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Te l'avevo detto che le cose sarebbero andate sempre meglio anche per chi, come te, non ha alcuna pazienza di attendere. Adesso con Marte e Venere, insieme a Giove, tutti a tuo favore sei decisamente il re della festa ma soprattutto la tua grande capacità di incominciare, di buttarti in nuove avventure e di vedere solo il lato positivo delle cose sarà incontenibile. Sei il miglior motivatore sulla piazza.

Voto 8 per la motivazione sfrenata di colpi di testa altrui.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Lo so che tu sei un ingordo e che avresti voluto avere il pianeta della passione e del sex appeal ancora tutto per te. E invece Marte se ne va e a te resta Venere a sfavore insieme a Saturno che mette tutto in discussione. Difficile avere a che fare con te, soprattutto se il rapporto è sentimentale: tu ti senti pensieroso, perso e anche sfiduciato come la mattina dopo una sbronza in spiaggia. Vuoi solo litri di caffè.

Voto 6 meno, hai bisogno di riposo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ti svegli carico come quelli della pubblicità dei biscotti per la colazione. Senti di avere il mondo in pugno e nulla riuscirà a distoglierti da qualsiasi proposito: fosse anche la traversata a nuoto dalla Sardegna alla Corsica. Non sopporti chiunque trovi un difetto in un tuo progetto: lo zittisci dandogli del menagramo. Per vivere felici bisogna saper osare e tu sembra che l'abbia imparato proprio nel weekend.

Voto 10 ma occhio a non esagerare.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai l'impressione di correre come nella ruota del criceto ma la carota è sempre troppo lontana e tu sei stremato. Colpa dei pianeti che hanno cambiato posizione e adesso ti fanno sentire tutta la sfiga di quel Giove quadrato che fino ad ora avevi addolcito grazie a Marte e Venere. Sei così stanco che la prima cosa che fai rientrando in ufficio sarà controllare il calendario delle prossime festività.

Voto 6 più per la capacità di coccolarti.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Adesso sì che inizia la festa vera e propria, vero?? Venere e Marte sono a tuo favore e tu ti senti uno strafico senza paragoni ma soprattutto non hai alcuna voglia di rimettere il divertimento negli spazi lasciati liberi dai doveri. Insomma col cavolo che torni prima la sera per riuscire a svegliarti in tempo la mattina dopo. Tu vai in tribunale a reclamare il diritto a poterti divertire fino a che ti reggano le gambe.

Voto 8 per la determinazione al risultato.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Facciamo chiarezza proprio come piace a te anche in questo momento di confusione. Marte entra a sfavore e ti ci dovrai abituare perché ci sta fino al marzo 2023. Hai capito bene! Ci si dovrà aggrappare ai pianeti che di volta in volta hai a favore e per iniziare ti va di lusso dato che hai Mercurio nel segno. Il tuo amato Mercurio, almeno fino a venerdì. Quindi le tue battute pronte saranno decisamente inviperite. Sempre come piace a te.

Voto 6 e mezzo ma tieni a freno la lingua.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Finalmente il riscatto! Venere e Marte a favorissimo e per un bel po'. Ti metti comodo come quando stendi il telo mare sul lettino in spiaggia e hai intenzione di restarci per tutta la giornata. Anzi, di più: hai la stessa goduria di chi alterna l'ombrellone al refrigerio del bagnasciuga. Più godereccia di te non c'è proprio nessuna.

Voto 9 per l'abbandono edonistico.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Datti pure delle sonore pacche sulle spalle e fatti un discorsone motivazionale allo specchio perché questa etate è stata durissima ma tu l'hai superata. Adesso lo si può dire dato che anche Marte si è levato di torno. Direi che le tue vacanze possano iniziare adesso, anche se sei appena rientrato in ufficio.

Voto 6 per la ripresa.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ok, manteniamo la calma. C'è da organizzarsi per questo Marte che si piazza in opposizione. Probabilmente la cosa che esplorerai di più nei prossimi mesi sarà l'ozio, la noia, la nullafacenza da divano. In effetti è pur sempre qualcosa di sconosciuto. Questa settimana però inizi col goderti i piaceri dell'amore, stare sdraiato non sarà poi così inattivo!

Voto 7 per l'amore.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per te che non accetti nemmeno per sbaglio un secondo posto direi che Marte che ti toglie un po' di ambizione potrebbe anche fare del bene. O no?? In fondo anche tu hai bisogno di un po' di calma, soprattutto adesso che Mercurio ti vuole proiettato nei progetti da rientro.

Voto 7 per la progettualità paziente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Dopo un'estate che ha messo a durissima prova anche la tua capacità di adeguarti a qualsiasi genere di situazione, direi che adesso puoi rilassarti. Ma non troppo. Marte è a tuo favore e tu riacquisisci piano piano la sicurezza in te stesso. Venere continua a renderti difficile qualsiasi rapporto intimo, quindi anche cercare di spiegare che cosa ti sia successo e come ti senti non sarà facile. Ti senti ancora freddino come il ghiaccio istantaneo del dentista.

Voto 6 in ripresa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Già, si sa, la stabilità non è il tuo forte! Figuriamoci con Marte in quadratura e Nettuno opposto che ti fanno sentire insicuro, confuso, sbagliato. Terrai la bocca chiusa sigillata anche quando si tratterà di ordinare dal menù del ristorante.

Voto 5 ma scriviti i pensieri sui quali hai certezza.