L'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno non vede grandi novità dal punto di vista astrologico. Possiamo però iniziare a festeggiare Mercurio, il pianeta del pensiero, che torna a viaggiare in moto diretto. Il pianeta del pensiero, dal 22 giugno, resterà sfavillante e creativo nel segno dei Gemelli senza perdere la voglia di chiacchiere curiose ma, probabilmente, diminuendo le paure e la possibilità di fraintendimenti.

Oroscopo settimanale 21 – 27 giugno 2021: le previsioni segno per segno

In questa settimana il pianeta dell'amore, Venere, resta dolce nel segno zodiacale del Cancro mentre Marte, pianeta legato anche alla sfera erotica, si diverte molto nel segno di fuoco del Leone… Ovviamente, farà divertire anche gli altri due segni di fuoco ovvero Ariete e Sagittario. Ultimissima cosa da segnalare è la Luna piena in Capricorno del 24 giugno sera che porterà subbugli emotivi nei cuoricini di due burberoni come il Capricorno stesso e l'Ariete.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La cosa che meno sopporti in questa settimana sarà la perdita di tempo: hai così tanto bisogno di fare, disfare, riprendere il possesso delle situazioni e dei progetti che hai tralasciato fino a qualche giorno fa che qualsiasi cosa (o persona) ti rallenti proprio non ti andrà a genio… In più, ancora più del solito, non avrai alcun briciolo di pazienza nel farglielo notare.

Voto 7 per la velocità d'azione.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Pigro, ma talmente pigro che quasi quasi assumeresti qualcuno per mandare messaggi dolci al tuo partner ovviamente a tuo nome. Qualsiasi cosa preveda il fatto che tu ti alzi dal divano viene limitata al minimo indispensabile e se possibile anche rimandata. Poi, si sa, tu sei il segno che dell'ozio ha fatto una grande virtù e che anche steso in orizzontale è capace di divertirsi moltissimo.

Voto 6 e mezzo per la capacità di divertirti in orizzontale!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi basterà davvero una canzone sparata al massimo del volume e una birra fresca per essere felici. Vi vedremo ballare in macchina, sul balcone e persino in coda all'agenzia delle entrate. In tutti i casi l'unica cosa della quale avete davvero bisogno è uno stimolo intellettuale che vi rimetta sulla giusta carreggiata: basta paure e cautele ma via libera a progetti spavaldi e ottimismo sfrenato.

Voto 8 per l'ottimismo sfrenato.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Venere continua a renderti dolce come la mamma che cucina i biscotti di sabato pomeriggio anche quando fuori ci sono 40° pur di veder sorridere il suo pargoletto. Allo stesso modo tu ti farai davvero in quattro per far felici le persone che ami e nessun weekend al mare con le amiche potrà distrarti dal buon proposito di coccolare la tua dolce metà.

Voto 7 per la determinazione stoica nelle coccole

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai così tanta voglia di divertirti Leone che niente e nessuno potrà impedirti di fare le ore piccole, prenotare vacanze da qui al 2023, dire sì a tutti gli appuntamenti mondani che ti vengono proposti. La tua intenzione è quella di dormire davvero pochissimo e di passare da casa soltanto per un veloce cambio d'abito. Questa è la vita che sogni e questa è la vita che avrai in questa settimana!

Voto 10 e goditela tutta!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Hai perso oramai definitivamente ogni genere di credibilità dal punto di vista logistico organizzativo e sei entrata anche con una certa dose di piacevole leggerezza nell'immaginario comune come la sorella della Vispa Teresa… In fondo, stai iniziando a capire quanto possa essere divertente fingere di avere l'acqua nel cervello e affidarsi totalmente alle cure degli altri.

Voto 7 per lo sforzo di affidarti alle cure degli altri.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È meraviglioso vederti così decisamente diversa dal solito, Bilancina mia! Assolutamente sexy ma per nulla paziente tanto che dovrai tenerti lontano da parchetti, asili nidi, passeggini con bambini piangenti e ogni genere di minorenni non accompagnati. In compenso sfoggi degli outfit da fare invidia ad Amanda Lear.

Voto 7 e mezzo se mi presti un outfit leopardato.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Coccole e riposo, relax e dolcezza, il massimo della viziosità sarà una coppa di gelato con panna incurante della prova costume imminente. Pigro, anzi pigrissimo, con nessuna intenzione di fare alcun tipo di sport nemmeno sotto minaccia… Purtroppo non avrai voglia di fare nemmeno sesso e questo potrebbe non piacere al tuo partner.

Voto 6 e mezzo ma alza la musica

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Si sa che per te sentirti bene e in forma significa avere il cervello, la lingua e gli addominali tutti e tre contemporaneamente in mostra allenatissimi e perfetti. Questa settimana possiamo contare soltanto sugli addominali e magari su una certa dose di sex appeal più da pantera che non da maestrina con gli occhiali sulla punta del naso. Per riattivare il cervello tocca aspettare ancora un po'.

Voto 8 per il tentativo di sentirti a tuo agio in una nuova forma di sex appeal

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Di dolcezza ancora non c'è traccia ma per fortuna però torna la voglia di divertirti. Anzi, se un po' ti conosco, torna la voglia di azzardi anche dal punto di vista erotico e sentimentale. Dopo un periodo nel quale ringhiavi a chiunque si avvicinasse a meno di mezzo metro, adesso non vedi l'ora di far volare via i vestiti.

Voto 7 + per il cambio di rotta

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Le tue idee sono sempre le migliori amico, il punto è che in questa settimana non avrai nessunissima voglia di raccontarle, commentarle, metterle ai voti, permettere a qualcuno di rimaneggiarle. Chi le vuole può prenderle così come sono e citarti nei crediti ma guai a chi avesse intenzione di instaurare un dialogo costruttivo. Preferisci decisamente dare ordini.

Voto 5 per la diplomazia (nulla).

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il vostro cervello sembra decisamente pronto a ripartire e vi viene addirittura voglia di riaprire quel libro abbandonato ormai da diverse settimane sul comodino. Anzi, non vorrei esagerare, ma quasi quasi rispondete con piacere alle chiamate degli amici! Per quanto riguarda la vita mondana al massimo vi spingete ad una cena sul balcone ma a lume di candela: il romanticismo per fortuna non ti abbandona.

Voto 8 per il romanticismo incessante.