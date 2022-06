L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 giugno 2022: Venere bacia Gemelli e Acquario L’oroscopo della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 giugno 2022 vede gli ultimi giorni di Venere nel dolce segno del Toro e il suo passaggio al segno dei Gemelli. Venere in Gemelli porta amore ai segni d’aria e, in generale, tanta voglia di stare con gli altri.

Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 giugno 2022, a cambiare di segno zodiacale sarà proprio il Sole. Il 21 giugno è un giorno importantissimo non solo astrologicamente parlando ma per tutte le discipline che vogliono vivere in armonia con i ritmi della natura.

Con il solstizio d'estate il Sole entra nel segno del Cancro, dando il via al periodo dell'anno più caldo e ricco di frutti.

Oroscopo settimanale 20-26 giugno 2022: le previsioni segno per segno

Nelle culture neopagane il solstizio d'estate è un momento molto importante che viene festeggiato con il nome di Litha. In suo onore si accendono dei fuochi, simbolo del calore del sole, pronti a purificarci e a donarci le giuste energie. Basterà un piccolo falò sulla spiaggia per onorare questo Sabbath.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Non c'è davvero pericolo che qualcuno ti tolga lo scettro del segno più forte, estroverso, coinvolgente dello zodiaco nemmeno questa settimana. Sarà assolutamente impossibile convincerti anche solo a rivedere l'agenda fittissima dei tuoi weekend: prevedi tante di quelle attività che persino Wonder Woman dovrebbe prima prendere le vitamine. Tu, invece, a fine di una giornata particolarmente intensa, avrai ancora voglia di andare a ballare.

Voto 9 e mezzo ma datti pace.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Goditi gli ultimi giorni di Venere nel tuo segno zodiacale perché da mercoledì ti lascerà per andare nel segno dei Gemelli. Non temere però perché in tuo soccorso arriverà presto Marte, pianeta del sex appeal, e si farà di nuovo festa. Nel frattempo cerca di portarti avanti come si fa con le ore di relax prima della fine della vacanza: accumula più baci che puoi e diversi crediti in coccole e dolcezze. Credo che riscuoterai tutto nei prossimi giorni per addolcirti un po' come con il cioccolatino a fine pranzo.

Voto 7 per l'attesa di Marte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Se già di solito l'estate è proprio la tua stagione preferita, adesso con anche Venere e Mercurio entrambi nel tuo segno zodiacale non c'è proprio nulla che potrà distrarti dal sentirti senza alcun limite il più fico disponibile sulla piazza. Il tuo telefono continua a squillare con proposte di divertimenti che vanno dalla serata con gli amici al weekend in barca dj set compreso. Stare con te è una festa anche se l'uscita prevedesse soltanto una manicure di gruppo.

Voto 8 se alla manicure di gruppo inviti anche me.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dal 21 giugno si festeggia il tuo compleanno ma, probabilmente, per colpa di questo Marte in quadratura, il massimo del tuo desiderio sarà una rilassante e silenziosa spa in montagna, di quelle in cui la copertina non la si abbandona nemmeno a ferragosto. E si sa che quando Marte ti rende nervoso, proprio come adesso, la cosa migliore è chiudersi in un abbraccio. Che sia di un amico, del partner o anche soltanto della copertina di lana, va tutto benissimo.

Voto 7 per l'abbraccio.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La voglia di stare al centro dell'attenzione aumenterà in questi giorni soprattutto quando Venere rientrerà a tuo favore, da mercoledì in poi. In quel caso sentirai come una missione il desiderio di farti ammirare dal maggior numero di persone possibili e non necessariamente per quello che dici. Hai proprio bisogno di dichiarazioni d'amore, di stima e addirittura di invidia. Hai troppe settimane di insicurezza personale alle spalle da riscattare.

Voto 8 per la determinazione ad essere amato.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Potresti in effetti, nel giro di pochissime ore, passare dall'essere premurosa come la mamma che controlla la maglia della salute anche con 40 gradi all'ombra, all'esibirti in tutta la tua rigida rompiscatolaggine. Disciplina nella quale eccelli di natura. Questo perché Venere e Mercurio saranno entrambi a sfavore da metà settimana: parole pungenti e borbottii di disappunto qualsiasi cosa si faccia. Avrai da ridire anche su come ci laviamo i denti.

Voto 5 per i borbottii.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La situazione migliora a vista d'occhio, ne sarai felice cara Bilancia! Ma ti assicuro che anche noi saremo piuttosto contenti di rivederti affettuosa e sdolcinata. Marte continua a renderti pigra ma tu, in compenso, ti comporterai un po' come una mamma koala che ciondola dall'albero con i suoi cuccioli sulle spalle. Direi che questo è il miglior modo possibile per affrontare il pianeta dell'energia a sfavore.

Voto 7 per il ciondolio modello koala.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Tieni duro ancora un paio di giorni e poi, finalmente, Venere non sarà più a tuo sfavore. Questo significa che possiamo sperare di rivedere, almeno per qualche giorno, il tuo rinomatissimo sex appeal da conquistatore all'opera. Per fortuna, se c'è una cosa che non si è mai spenta, è la tua voglia di approfondire qualsiasi argomento: dalla meccanica quantistica ai personalissimi fatti altrui.

Voto 6 per il miglioramento.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Potrebbe essere in effetti, da metà settimana in poi, piuttosto faticoso cercare un accordo con te. Vuoi sempre avere ragione e soprattutto l'idea di cercare quei compromessi che rendano tutti (anche se solo tiepidamente) felici e soddisfatti, sarà da escludere. Il tuo sguardo potrebbe provocare incendi e non intendo, purtroppo, incendi di passione. Perlopiù saranno veri e propri fulmini inceneritori.

Voto 5 per i fulmini.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quando ti prendono giornate come questa, nelle quali ti senti impotente e sbagliato anche solo per come accendi la moka del caffè la mattina, ci dovremmo impegnare per renderti felice. Sentirti imperfetto è sempre una cosa che ti manda su tutte le furie, soprattutto perché ti toglie quella sicurezza nel criticare gli altri! Dovrai fare i conti con qualche tuo difettuccio e soprattutto, imparare ad ascoltare il tuo corpo quando ti chiede un attimo di Timeout.

Voto 6 scarso per il timeout.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Entro la fine di questa settimana ti sentirai meravigliosamente bene! Anche Venere ritorna ad adorarti come si fa con chi declama poesie al tramonto sul lungomare. Solido, sicuro di te, con tanto di quell'ottimismo da averne anche da regalare a chi, per caso o per sbaglio, ti transita attorno. Stare vicino a te sarà come praticamente come fare un corso intensivo di autostima e tu ti senti luminoso meglio di un faro in piena attività.

Voto 10 e lode e non aggiungo altro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quando anche Venere, da mercoledì, raggiungerà Mercurio nel segno dei Gemelli tu sarai come un'onda che non vede l'ora di travolgere i bagnanti sul bagnasciuga. Basterà un soffio di vento a innervosirti e tu hai proprio voglia di far capire che, quando ti ci metti, sai essere effettivamente fastidioso. Guai a chi osa sottovalutarti! Senti di avere il bisogno di imporre la tua forza affinché a nessuno venga in mente di non prendere in considerazione i tuoi bisogni.

Voto 6 per l'essere fastidioso.