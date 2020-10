Iniziamo l'oroscopo della settimana da lunedì 19 a sabato 25 ottobre con una Luna crescente super carica mentre Mercurio, ancora retrogrado in Scorpione, ci porta ad avere ripensamenti, a rimettere in discussione, a sentire la mancanza di cose che avevamo chiuso definitivamente e quindi, qualche volta, a richiamare un ex fidanzato che faremmo bene a cancellare dalla rubrica del telefono. Colpa anche di Marte in Ariete che non ne vuole sentire di ponderatezza e diplomazia ragionata.

Oroscopo settimanale 19-25 ottobre: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di questa settimana che va dal 19 al 25 di ottobre vede gli ultimi giorni della quadratura del Sole a Saturno: quando, da venerdì 23 ottobre, il Sole entrerà definitivamente nel segno dello Scorpione smetterà di essere sollecitato da Saturno, pianeta con il quale, si sa, è sempre meglio avere poco a che fare. Fino ad allora però ricordiamoci che questa quadratura va ad amplificare la sensazione di un cambiamento che s'ha da fare, che sia facile o no!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Siamo alle solite Arietone, il tuo sex appeal è da giaguaro allo zoo! Non potrai assolutamente fare a meno di flirtare con chiunque ti rivolga la parola, fosse anche per chiederti se sai che ore sono o se stai lasciando libero il parcheggio. Il bello è che tutta questa energia erotica ti rende il irresistibile e soprattutto fa passare in secondo piano agli occhi del partner una insopportabile ed incontenibile voglia di avere sempre ragione.

Voto 8 e mezzo per lo sguardo da giaguaro anche al semaforo.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ancora per tutta questa settimana, Torello mio adorato, avrai la sensazione di cercare le parole come le chiavi nella borsa. Hai presente quando ti trovi davanti al portone di casa, con le borse della spesa, mentre piove, e rovisti nella borsa per una decina di minuti almeno chiedendoti dove diavolo possa essere finito quel mazzo pesante e tintinnante di chiavi che nemmeno San Pietro? Ecco, la stessa cosa ti accadrà, rovistando nella testolina, quando cercherai le parole giuste. Per questo spesso durante la settimana avrai la sensazione, e anche un po' il desiderio, di abbandonare il campo e rimanere lì sotto la pioggia in attesa che qualcuno si prenda cura di te aprendoti il portone di casa. Che poi, basterebbe così poco: basterebbe un abbraccio!

Voto 6 e mezzo fino a che non ti si fanno domande difficili.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Anche questa settimana avrete poca anzi pochissima voglia di coccole! Sarà praticamente impossibile chiedervi un abbraccio e per un bacino dovremo placcarvi alle spalle a tradimento. In compenso sarete disponibili H24 per chiacchiere di ogni genere: dai consigli alle storielle che ci tirino sul morale, da un parere sulla politica internazionale fino ad un aiuto pratico per ricerche e problem solving. Insomma che vi si faccia usare quel cervellone che vi ritrovate ma che si lasci in pace il vostro cuoricino anche se avesse voglia di starsene in letargo.

Voto 7 e mezzo per le chiacchiere anche notturne.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per questa settimana ti vedremo spesso decidere di lasciar correre, far finta di non sentire e contare fino a 110 e ritorno prima di rispondere a qualsiasi genere di provocazione. A tutti coloro che dovessero scambiare questo atteggiamento assolutamente saggio per pavidità, lascia pure il mio numero di telefono e gli spiegherò che cosa potrebbe succedergli qualora tu perdessi le staffe con quel Marte in quadratura. Molto meglio non saperlo!

Voto 6 meno per la prova di nervi!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

È possibile, anzi direi altamente probabile, che in questa settimana tu faccia delle grandissime figuracce. Il bello, conoscendoti, Leone, è che ne uscirai come una diva anni 50 con un colpo di boa di struzzo blu cielo di Puglia. Per fortuna Marte ti dà una infinita sicurezza in te stesso tanto che anche quando capirai di essere decisamente nel posto sbagliato al momento sbagliato mostrerai un mix di classe e savoire faire da far invidia a Enzo Miccio in persona.

Voto 7 per il colpo da maestra di boa di struzzo. Occhio a non accecare un vicino!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Se esistesse un premio per la signorina precisetti perfetta dell'anno lo vinceresti tu questa settimana sbaragliando la concorrenza e registrando un record che rimarrà imbattuto nei lustri. Nulla ti sfugge, nemmeno un capello fuori posto, ma soprattutto qualsiasi cosa succede intorno a te, e darai a chiunque un meraviglioso sorriso e almeno tre ripetizioni gratuite della stessa raccomandazione. Sono sicura che sarai così convincente che non ti toccherà arrivare alla quarta che ti vedrebbe decisamente innervosita.

Voto 8 per il sorriso da Bree Van De Kamp di Desperate Housewive

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lo so, Bilancia mia, in questa situazione è decisamente difficile mantenere il tuo aplomb inglese e soprattutto la calma. Marte ce la sta mettendo tutta per farti innervosire soprattutto perché ti dipinge delle occhiaie che non vanno via nemmeno con Photoshop, figuriamoci con i tuoi adorati impacchi al cetriolo notturni. L'unica cosa bella di tutto questo periodo è che per una volta la smetterai di preoccuparti di quello che pensano gli altri e farai, distinto, quello che ti dice il cuore. Hai detto poco!

Voto 5 e mezzo perché come vedi un lato positivo lo si trova sempre!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sto arrivando il tuo momento scorpione anche se lo so bene che tu non sei tra i più festaioli dei segni zodiacali, tuttavia il giorno del tuo compleanno potrebbe addirittura strapparti un sorriso oppure, almeno, un brindisi a champagne! Il punto è che per tutta questa settimana tu sarai impegnato a pensare, ripensare, controllare, studiare ogni mossa tua e delle persone che ti interessano. Hai presente quei film di Hitchcock nei quali c'era sempre qualcuno che spiava alla finestra col binocolo? Ecco, quello sarai tu!

Voto 8 per l'acutezza da 007!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Tutta la tua sicurezza in te stesso, per questa settimana si tradurrà nel desiderio, e qualche volta anche nella realizzazione di esso, di tirare dei destri che nemmeno Mohammed Alì! Se infatti Marte continua a renderti energico come una pala eolica in mezzo al mare mentre soffia la bora, Mercurio in Scorpione e Venere in Vergine ti fanno salire le paranoie come la peperonata che si ripropone. Anche al guerriero.

Voto 6 e mezzo ma non cedere alle paranoie, mi raccomando!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei da coccole capricorno questa settimana! No, non guardarti alle spalle pensando che io mi riferisco a qualcun altro, sto proprio parlando con te! Ti vedremo fare quelle cose che si vedono nei film come portare la colazione a letto la mattina o svegliarsi molto ma molto presto per andare a prendere quella brioche al cioccolato che è proprio la preferita della tua metà. Il fatto è che tu quando fai le cose le fai fatte bene e soprattutto quando fai cose buone le fai alla perfezione! Nonostante il tuo erotismo sia pari a quello di un bacio con la mascherina non si può far altro che adorarti.

Voto 7 e mezzo che dopo tutto questo tempo te lo meriti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non dici la tua acquario questa settimana. E non è che eviterai semplicemente per amore del quieto vivere oppure perché l'argomento sia di poco interesse per te, è proprio che la tua testolina si rifiuta di appoggiarsi per più di cinque minuti su uno stesso argomento e soprattutto di ascoltare per più di 30 secondi di fila la stessa persona che si sta rivolgendo a te. In effetti i rapporti interpersonali saranno piuttosto complessi ma tu usa una tecnica che funziona sempre: sorridi!

Voto 6 per il sorriso senza motivo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Non vi perderete questa settimana di sicuro in fronzoli e per una volta andrete dritto al sodo. Già il fatto che abbia iniziato un oroscopo che vi riguarda con la frase "non vi perderete" dovrebbe farvi capire che la situazione è in effetti molto particolare. Marte in opposizione ma Mercurio a favore vi rendono schietti, decisi, addirittura taglienti. Altro che pesci da acquario dello studio del dentista, voi sarete degli squali pronti ad attaccare.

Voto 6 e mezzo perché comunque lo squalo resta sexyssimo.