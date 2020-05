Come ogni domenica sbirciamo nell'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio, giorni nei quali anche alcuni aspetti della nostra vita quotidiana si riavvicineranno alla normalità. In questa settimana i pianeti veloci restano tutti nel segno nel quale li abbiamo lasciati: Mercurio e Venere in Gemelli e Marte in Pesci. La Luna però diventerà Luna nuova venerdì 22 maggio nel segno dei Gemelli. Ma che cosa ci porterà questa Luna nuova? Di sicuro tanta voglia di socialità.

Oroscopo settimanale 18-24 maggio: previsioni astrali segno per segno

I segni d'aria sono ancora i protagonisti di questo oroscopo della settimana con Mercurio, pianeta del pensiero, e Venere, pianeta dell'amore che si trovano insieme nel segno dei Gemelli. Sempre nei Gemelli si incontreranno anche Sole e Luna venerdì 22 per la Luna nuova che inizia un nuovo percorso di lunazione. Marte nel segno dei Pesci non è un Marte aggressivo ma piuttosto idealista, pronto a lottare solamente per mantenere la magia delle piccole cose, anche nei rapporti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai degli occhioni dolci che intenerirebbero persino Vittorio Sgarbi, Ariete. Marte per il momento rimane solo a guardarti le spalle e tu metti da parte l'aggressività per mostrarti in tutta la tua naturale semplicità. Senza la messa in piega e i tacchi a spillo. E sorridi mentre porti la colazione a letto alla tua dolce metà e la riempi di complimenti. Una meraviglia!

Voto 7 e mezzo soprattutto perché lo sguardo da minaccioso diventa super sexy!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei proprio un trionfo di piaceri di ogni genere, Torone. Che poi si sa che come te li godi tu, nessuno sa! Gentile ma risoluto, prendi in mano la situazione con il piglio di chi sa come gestire le cose manco fossi il capo cantiere e organizzi dalle grigliate alle visite ai congiunti, dalle serate romantiche alle goliardate tra amici (pochi e a distanza!) che tanto ti mancavano.

Voto 8 solo se mi inviti!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Niente Gemelli siete degli inguaribili romantici. Avete presente l'eterno dilemma tra Brandon e Dylan di chi ha guardato Beverly Hills 90210 negli anni 90? Ecco, voi fate man bassa tra tutte quelle che avevano scelto Brandon. Il bravo ragazzo intelligente. Sarete proprio così: ciuffo compreso.

Voto 8 perché per una volta non ci sarà alcuna malizia nei vostro whatsapp

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sarà un'altalena emotiva quella che oscillerà nel tuo cuoricino questa settimana Cancretto: praticamente Venere con tutta la sua compagnia di pensieri d'amore ti metteranno la pulce nell'orecchio e un senso di solitudine da eco anche delle paroline dolci. In compenso c'è Marte che tiri fuori a sorpresa come la pistola nel far west col quale risolvi ogni dilemma e stendi l'amato/a con un bacio mozzafiato. E vissero tutti felici e contenti.

Voto 7 anche e ti preferisco pistolero nella seconda parte!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

C'è stato un ribaltamento totale della situazione Leoncino prima di tutto nella zona che va dalla tua cabina armadio fino alla toeletta e allo specchio. E non solo grazie al cambio di stagione! Praticamente hai voglia di farti bello e lo farai senza alcun limite: hai la settimana tutta impegnata tra parrucchiere, estetista e negozi di abbigliamento, tutto già rigorosamente prenotato. Grazie a te l'economia italiana ripartirà, ne sono certa!

Voto 8 perché come sfili tu anche in garage con un vestito nuovo nemmeno Paris Hilton.

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Odi tutti anche questa settimana e non fai davvero niente per nasconderlo, Vergine. Si sa che tu dici quello che devi dire ma in questo caso dici proprio tutto tutto, soprattutto quello che non ti viene richiesto e sul quale ogni regola di buonsenso sorvolerebbe. Ma tu niente: ci tieni a farci sapere che non ci sopporti proprio. Caso mai avessimo fatto finta di non notarlo.

Voto 5 e mezzo ma per favore non scrivere insulti sui vetri delle macchine rimaste ferme da due mesi.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei bellissima Bilancia e soprattutto simpaticissima. Pur mantenendo la tua rinomata diplomazia che non offende mai nessuno, ci mancherebbe, questa settimana potrai darci dentro con le proposte, le idee, i commenti e soprattutto le dichiarazioni ufficiali. Che si tratti d'amore o di lavoro tu hai delle cose da dire, ci si metta comodi!

Voto 7 e mezzo perché tu le cose non solo le dici ma le dici anche ben vestita, che fa sempre bene!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

quanto eros hai da recuperare Scorpione! Non ti bastano tutte le notti da qui alla fine dell'estate per riprenderti dai durissimi mesi nei quali i tuoi completini di pizzo sono finiti in fondo al cassetto dell'intimo. Ma adesso sì che ti rimetti in gioco e ci dai dentro con balletti sensuali e fantasie vietate ai minori di 18 anni. Non voglio nessuna responsabilità!

Voto 8 e mezzo ma solo dopo le 22!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non è proprio il tuo periodo Sagittario e questa storia delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale ti permette di evitare almeno qualcuna delle tue figure da burbero. Ringhi e sbuffi come un cinghialotto al risveglio. L'unica cosa che ti dà sollievo è la solitudine di un bel film o di un librone. Praticamente Cast Away del Colosseo.

Voto 5 ma promettimi di non sgrufolare quando qualcuno ti chiede un favore

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quanto ti piace avere grandi progetti di rinnovamento anche in periodi così difficili. Tu saprai fare delle proposte intelligenti per ricominciare e tutti applaudiranno le tue idee davvero geniali. Insomma Capricorno non ti dai certo per vinto e le sfide ti sono sempre piaciute, soprattutto quando hanno a che fare con il business.

Voto 6 e mezzo perché mi piace questo piglio determinato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Pare che tu ci abbia proprio preso gusto a fare gli occhi dolci, le sorprese di quelle che spalancano i sorrisoni di fronte a te e soprattutto le dichiarazioni che aprono i rubinetti delle lacrime. Di gioia, s'intende. Ecco, anche per questa settimana non smetterai di essere portatore sano e contagiosissimo di amore. Nessuno vorrà vaccinarsi!

Voto 9 ma eroga amore come un dispenser di disinfettante alla stazione centrale!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

E' vero che in questo periodo ognuno ha tirato fuori emozioni che non sapeva di avere dalla cantina del suo cuoricino. Ma voi, Pesciolini, mi state proprio sorprendendo con questa aggressività e voglia di mettere punti dove prima tenevate dei comodi punti e virgola. Anzi, punto esclamativo sia!

Voto 6 ma fate i bravi con l'astrologa, eh?!