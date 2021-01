C'è una certa tensione nell'oroscopo di questa settimana: Marte si congiunge a Urano nel segno del Toro, Giove e Saturno si avvicinano sempre di più nel segno dell'Acquario e questi due gruppi di pianeti si guardano storto anzi, diciamocelo pure, si mandano accidenti! E se, anche nell'astrologia più classica, quella più antica, Marte e Saturno sono considerati due malefici, dopo la sua scoperta (decisamente più recente!) Anche ora non si è aggiunta al terzetto. Tutto questo per dire che è bene tenersi pronti a ribaltamenti della situazione e sbalorditive novità!

Oroscopo settimanale 18 – 24 gennaio 2021: le previsioni segno per segno

Il bello dell'oroscopo di questa settimana che va dal 18 al 24 gennaio è che i tanti pianeti nel segno dell'Acquario sembrano davvero pronti a cavalcare i cambiamenti senza alcuna paura nel lasciare qualcosa indietro oramai giunto alla fine. In più, non dimentichiamoci di guardare il bicchiere mezzo pieno, anche Giove, pianeta della felicità e dell'ottimismo, si trova nel segno dell'Acquario. Quindi si, i cambiamenti ci saranno e potrebbero esserci presentati in una modalità poco diplomatica ma è anche vero che abbiamo tutte le energie necessarie per cavalcarli come se fossero dei purosangue argentini e noi Calamity Jane.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le movimenti innervosiscono e le tenerezze quasi quasi ti schifano. Si sa che tu non 61 che ha la via di mezzo e che questa Venere inquadratura non fa altro che ringalluzzire il tuo temperamento da maschio one tutto muscoli e determinazione. Anche qualora dovessi farti prendere da momento di sconforto o debolezza di certo non lo farai vedere all'esterno, un po' come quando ti si becca con la lacrimuccia e dici che è colpa del famigerato granello di polvere. Inventerai qualsiasi genere di scuse pur di non sottostare nemmeno ad una serata di coccole, anche quella di dover assolutamente fare la lavatrice dei rosa.

Voto 6 solo per la creatività nelle scuse!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mettiamo subito le cose in chiaro: è vero che probabilmente Saturno e Giove inquadratura Ti renderanno la vita difficile ogni volta che programmerai un pomeriggio in santa pace a ciondolare sulla sedia dondolo guardando la tua serie TV preferita mentre sferruzzi all'uncinetto, ma è anche vero che le sai combattere con una congiunzione di Marte e Urano e addirittura un trigono di Venere. Tutto questo per dirti che qualsiasi cosa succeda sappi che all'esterno risulterai sexy come Lara Kroft appena tornata da una missione nella giungla. Impossibile raccomandarmi di non uscire armato: forse anche di ferro da maglia ma non hai nessuna intenzione di farti trovare sprovveduto dagli eventi.

Voto 6 e mezzo per l'immagine di Lara Kroft vittoriosa

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La vostra testolina correrà a centomila all'ora tanto che sarà assolutamente impossibile per noi starvi dietro ma anche le vostre parole qualche volta inciamperanno su loro stesse perché arrancano dietro ai pensieri. Tra l'altro, sarà assolutamente impossibile tenervi concentrati su di uno stesso pensiero per più di 20 minuti ,anche fosse un interessantissimo pensiero erotico. La vostra capacità di saltare da un concetto all'altro, da una curiosità all'altra, da una novità all'altra farà concorrenza ai grilli di montagna. Certo, nemmeno in questa settimana in vostra compagnia ci annoieremo.

Voto 8 e mezzo per la quantità di informazioni che possono stare in un solo cervello gemellifero.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L'energia è tutto attorno a te continuano ad essere tantissime e spesso hanno più l'aria di un temporale estivo nel mezzo della giungla che non di una pioggerellina come quella di Parigi che, si sa, non bagna. Il fatto è che tu te ne freghi concentrato solamente sul fatto che, per colpa di Venere in opposizione, persino i baci sembrano darti fastidio come le restrizioni del DPCM di Conte. Anzi, a dirla tutta, non sopporti nemmeno te stesso, il tempo libero in relax e tutte quelle pacate e sane buone abitudini che ti porti il troppo sempre. Detto in altri termini non sopporti niente e nessuno e la cosa inizia destarti qualche sospetto.

Voto 6 e mezzo per la concentrazione sul tuo io interiore

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La saggia vecchia astrologa (che poi sarei io) consiglia vivamente di fingerti sostenuto in questa settimana di evitare qualsiasi genere di presa di posizione, anche col barista che ti chiede quale tipo di zucchero vuoi per il caffè. Nega tutto, soprattutto l'evidenza, evita di prendere decisioni a lungo termine e, per nessun motivo al mondo, di quello che pensi… Per colpa di un sacco di pianeti a sfavore rifuggi infatti la diplomazia e le buone maniere più degli assembramenti e ti sveglierai già con la tachicardia anche se il tuo solo impegno della giornata fosse caricare la lavastoviglie.

Voto 4 e mezzo per l'ansia che ti sta attaccata come una cozza allo scoglio.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mentre tutti intorno sembrano proprio correre all'impazzata con le mani nei capelli e aspettarsi da un momento all'altro degli stravolgimenti sociali, politici ed economici da Apocalypse now, tu passeggi come se fossi un turista per le strade di New York con tanto di macchina fotografica al collo e bandierina di riconoscimento per non perdere i parenti. Insomma, mai come in questi giorni ho la sensazione di avere tutto sotto controllo e questo ti fa sentire irresistibilmente sexy. Anzi diciamo proprio che lo sei.

Voto 9 per l'ottimismo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lo so che inizi a non credere più alla tua astrologa di fiducia (che sarei sempre io) dato che ti avevo promesso un 2021 da fuochi d'artificio mentre in questi giorni non senti che è un irresistibile desiderio di mandare tutti affa*****. Tutta colpa di Venere in quadratura che ti fa sentire inadeguata anche quando indossi il tuo abitino nero passepartout: che poi, non si è mai vista una bilancia che non adori abbinare anche l'anello alle mutande! Diciamo che proprio questa Venere sta mettendo sotto sopra i valori sui quali si basano le tue certezze: anche in ritardo ma ben vestita.

Voto 7 perché so che non ti dara per vinta e cercherai l'abbinamento adatto anche adesso.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per fortuna nel nostro Stato il porto d'armi è illegale perché tu in questa settimana cercherai di uccidere quasi tutte le persone con le quali hai a che fare anche con una penna a sfera perché la gestione dello stress non sarà decisamente il tuo forte. I due gruppetti di pianeti che ti ho raccontato essere in tensione tra loro nell'introduzione a questo oroscopo della settimana saranno anche contemporaneamente incazzati neri con te. Ringhi sotto la mascherina e le tue sopracciglia Saranno uniti al centro in una espressione che fa scappare a gambe levate chiunque ti si avvicini anche solo con l'intenzione di farti un complimento.

Voto 4 ma promettimi che non maltratterai nessuno!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non stai nella pelle questa settimana e sei il primo ad alzare la mano ogni volta che qualcosa intorno a te sembra essere messa in discussione. I cambiamenti ti piacciono tantissimo e non vedi l'ora di poter essere protagonista di quelli che stanno per arrivare. Il bello è che l'ottimismo non ti manca, anzi in qualche caso ti sfugge decisamente di mano, il brutto è che sei decisamente insofferente verso tutti coloro che vivono un po' di dubbi, di paure, di malinconia. Vicino a te ci sentiamo protetti come infilati nel sacco a pelo ad un pigiama party.

Voto 9 perché so che nel sacco a pelo farai anche delle porcate!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei stranamente lo zuccherino in questi giorni e anzi non vedi l'ora di andare a svaligiare file di negozi con gli sconti per i saldi! Anzi, pretenderai di fare un défilé per la tua dolce metà anche se avessi acquistato solamente tute da ginnastica e abbigliamento da casa. Quando uno si sente irresistibilmente sexy come sei tu questa settimana, non può resistere alla tentazione di farsi desiderare come una saker nella vetrina della pasticceria.

Voto 8 che tutto sto sex appeal quando ti ricapita!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Va bene la creatività ma Più di una volta durante il corso di questi prossimi giorni ti sentirai di maledire tutte le volte che ti offri volontario, ti metti in ballo per cambiare qualcosa in cui credi davvero… Ma un po' di Sami a fare i tuoi?? È un po' di sano relax perditempo?? Saranno assolutamente impossibile nei prossimi giorni perché tu hai a che fare col desiderio di riportare tutto, ma proprio tutto quello che ti circonda. Come dire che non solo la routine ti annoia ma hai decisamente bisogno dell'adrenalina delle novità, meglio se piovono dal cielo come la cacca di piccione.

Voto 7 ma anche basta con tutto questo anticonformismo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Inizia uno di quei lunghissimi periodi nei quali, come ho anticipato nell'oroscopo del 2021, avrete come la sensazione di essere finalmente riusciti a far funzionare il telo che rende invisibili che state testando fin dalle giovanissime letture di Topolino. Pare proprio che vi si lascia in santa pace, voi con i vostri pensieri e le vostre fantasie e soprattutto che nessuno richieda con impellente necessità la vostra presenza qui sulla terra. In compenso nei vostri occhi sognanti a forma di cuore ci si perde e siete disponibili a offrire spunti di riflessione gratuiti per tutti coloro che non hanno proprio niente a cui pensare.

Voto 8 e mezzo per la sosta prolungata tra le nuvole