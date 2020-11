Bentornati all'oroscopo della settimana, l'appuntamento con la vostra astrologa del cuore (che sari io) per scoprire che cosa vi attende, in base al vostro segno zodiacale, per i prossimi sette giorni. Partiamo dalla Luna che è crescente quindi particolarmente energica ma ci sono anche altre belle notizie: il Sole in Scorpione è in sestile ai pianeti in Capricorno il che porta un certo grado di stabilità e limita i danni che può fare l'opposizione tra Mercurio e Urano (la lingua senza freni!). L'altra bella notizia (di questi tempi ci si accontenta di poco!) è che Marte smette di essere retrogrado, pur restando in Ariete. Quindi forte ma più lucido.

Oroscopo settimanale 16 – 22 novembre: le previsioni segno per segno

Le energie continuano ad essere molte anche in questa settimana in base alla posizione dei pianeti nel cielo astrologico anche se, ovviamente, quando si ha una grande forza è sempre bene stare attenti a come la si gestisce. Le energie sono anche rabbia e Mercurio in opposizione ad Urano non aiuta la diplomazia quindi benissimo farsi valere ma attenzione a come si pongono le proprie ragioni. Promesso? Bravi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Stai tranquillo Arietone mio che continui ad essere il bomber dello zodiaco anche per questa settimana! Certo, di buone maniere, dolcezza, pazienza e tutte quelle raffinatezze lì proprio non se ne parla perché Venere è ancora in opposizione. Diciamo che nessuno però si lamenterà della tua mancanza di attenzioni perché il desiderio, sì intendo proprio l'insaziabile bisogno di accoppiarti, farà tutti felici e contenti!

Voto 7 e mezzo ma smettila di chiamarci schioccando le dita!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Nonostante tutto intorno a te sembri spesso essere scosso come da un terremoto tu continui a ciondolarti sull'amaca in giardino leggendo il giornale. Questa è l'impressione che dai in questa settimana, anche se gli altri probabilmente non si accorgeranno del fatto che nella tua testolina i pensieri non riescono a fermarsi a scappano via veloci come macchine al casello dell'autostrada. Direi che Giove e Venere a favore ridurrà notevolmente il rischio che tu dica delle cose sconvenienti. L'astrologa consiglia: sorridi!

Voto 7 se segui il mio consiglio e sorridi come se fossi straniero quando ti si fanno domande!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Godetevi quest'ultima settimana nella quale siete praticamente irresistibili! Succede proprio come piace a voi di avere la battuta sempre pronta, il savoir-faire di un lupo di mare al bar della spiaggia, la voglia di fare amicizia e soprattutto quel buon umore di chi se la cava sempre.quindi insomma direi di sfruttare tutte queste doti a vostro favore prima che Venere si levi di torno.

Voto 8 se mi fai lo sguardo da lupo di mare

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

A te tocca proprio dare fondo a tutte le scorte di pazienza che hai messo nel tuo personalissimo bunker antiatomico negli anni per far fronte a quest'ultima settimana nella quale sia Venere sia Marte ti guardano di traverso. Diciamo che ti offrirei volontario anche per sistemare il garage o la soffitta della nonna pur di goderti un po' di solitudine: hai tantissima voglia di chiacchierare ma con te stesso e più che sufficiente.

Voto 6 e mezzo se mi dici che cosa ti racconti e soprattutto che cosa ti rispondi.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per fortuna in questo periodo lo smart working va per la maggiore. Dico per fortuna perché nel tuo caso avrai la possibilità di fingere che la connessione proprio non ne voglia sapere di tenerti collegato alla riunione col capo. Mercurio in quadratura ti rende sveglio come un ghiro al quale il postino ha suonato proprio nel mezzo del letargo. In compenso quanta sex appeal non ti batte nessuno, c'è da dirlo.

Voto 8 se riesci a fingere che il tuo microfono non funzioni.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questo mercurio in scorpione ti piace parecchio vergine perché è proprio la sensazione che tutti abbiano finalmente capito la grande verità: hai ragione tu! Non serve nemmeno che tu ti faccia in quattro per dare delle spiegazioni perché intorno a te nessuno si sogna nemmeno lontanamente di contraddirti… Ma quanto tempo è stato necessario perché questa evidente verità della tua perfezione intellettuale fosse chiara a tutti? Bene, adesso si che sei contenta!

Voto 7 ma non fare la professoressina con me, ok??

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bella ma intoccabile… È così che apparirai per tutta questa settimana, un po' come le superfiche del liceo che non ti azzardi nemmeno ad invitare a studiare matematica a casa tua. Questo perché Venere si trova nel tuo segno zodiacale anche per questa settimana e ti aiuta a superare l'opposizione di Marte. Resti sempre sull'orlo di una crisi di nervi ma perfettamente truccata il che, te lo assicuro, genera un grande desiderio di possesso nei tuoi confronti. E' la legge del marketing!

Voto 7 a giura di non dire che ti ho spifferato questa legge!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ma che te ne frega te scorpione se Venere non è proprio prostrata a tuo favore quando hai Mercurio dalla tua? Proprio niente! Si sa che tu sei assolutamente consapevole di poter mettere in ginocchio chiunque con il solo utilizzo della tua linguetta (o linguaccia che dir si voglia!). In questa settimana non te lo farai ripetere due volte e ti piacerà tantissimo quando il tuo interlocutore ti guarderà con gli occhi spauriti come il lombrico davanti alla gallina affamata.

Voto 8 ma promettimi di non approfittartene!

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sembra davvero tutto andare per il meglio anche questa settimana.hai quasi paura a dirlo troppo ad alta voce perché temi che questa situazione possa sparire come la carrozza di Cenerentola… Anche se, c'è da dirlo, la zucca è di stagione! Sei così sicuro di te stesso che in questi giorni non conti nemmeno fino a 10 prima di iniziare a tacchinare una nuova possibile preda sicurissimo di raggiungere i tuoi obiettivi in pochissimo tempo. Saresti addirittura pronto a scommettere ma non si fa!

Voto 8 e mezzo ma butta un orecchio ai consigli degli amici veri.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Senti decisamente che anche per questa settimana il peso del mondo sta tutto sulle tue spalle come se avessi deciso di andare in campeggio con la famiglia e a te fosse toccato lo zaino con la tenda e i fornelli tutti insieme! Un po', diciamocelo, stare la tua natura farti carico di tutto per dimostrare di essere una roccia. Un po', c'è da metterlo, questo Saturno ha veramente rotto le palle! Quindi insomma tieni duro e cerca di concludere anche questa settimana senza lasciare feriti sul campo.

Voto 5 e mezzo perché in effetti sbuffi come la vaporella.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Venere è a tuo favore ma Mercurio decisamente no. Traduco: sei morbido e invogliante come una cup cake nella vetrina del panettiere ma poi hai poco da dire. Se tu fossi una cup cake evidentemente non sarebbe un problema ma trattandosi di un Acquario sempre pronto a far valere il suo pensiero, per questa settimana diciamo che potremmo rimanere stupiti nel vederti così silenzioso. Certo, puoi sempre pescare nel bagaglio dei milioni di pensieri che hai espresso senza che nessuno ti ascoltasse… Anzi credo davvero che il riciclo creativo valga anche per le idee.

Voto 6 e mezzo per il riciclo creativo delle idee che non hai già buttato nell'umido.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quanto vi piace raccontarvela Pesciolini in questa settimana! Nettuno nel vostro segno e Mercurio a favore fanno di voi dei poeti anche quando state scrivendo la lista della spesa o dialogando con il tecnico della caldaia. Nessuno se ne avrà male, anzi! Il bello è che nulla sarà dato per scontato e soprattutto che anche i pochi metri quadrati dell'appartamento insieme a voi potrebbero diventare il set di un romanzo d'avventura. Ricordatevi sempre, in tutto questo romanzare, che ci sono le bollette da pagare. (Fa anche rima!).

Voto 6 e mezzo ma tenete almeno una pinna per terra