L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025: una nuova armonia per Vergine e Capricorno

Nell’oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025, tra Luna Nuova in Vergine, eclissi e ingressi di pianeti in nuovi segni, viene favorito l’ordine, la riflessione e l’armonia nei rapporti. Per Gemelli, Acquario e Bilancia la comunicazione è favorita.

L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025 parte con Venere ancora in Leone che accende passione e desiderio di connessione soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), formando un sestile con Marte in Bilancia e un trigono a Chirone in Ariete.

Marte, tuttavia, opposto a Chirone, crea piccoli attriti che invitano a mediare tra impulso e prudenza. È un periodo in cui le relazioni e le dinamiche affettive richiedono tatto e apertura, ma offrono anche opportunità di guarigione e riconciliazione.

Giovedì Mercurio entra in Bilancia, opponendosi a Nettuno retrogrado in Ariete ma formando trigoni con Urano in Gemelli e Plutone in Acquario, creando così un mix di intuizione, originalità e favorendo tutte le forme di comunicazione soprattutto per i segni d’aria (Gemelli, Bilancia, Acquario).

Il pianeta delle relazioni, Venere, entra in Vergine venerdì e sabato si quadra a Urano in Gemelli, portando sorprese e qualche imprevisto nelle relazioni. La settimana si conclude domenica con il Sole in Vergine che si oppone a Saturno retrogrado in Pesci e accoglie la Luna Nuova, che coincide con un’eclissi solare parziale, nell’ultimo grado della Vergine, segnando un momento importante dove ciò che non è più in linea con ciò che siamo può lasciare spazio a nuove intenzioni da coltivare.

Oroscopo settimanale 15-21 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 15-21 settembre 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete, Marte ti tiene ancora sotto tiro e ti rende impenetrabile. Non c’è veemenza nel tuo incedere, ma solo comportamenti annoiati, senza smancerie e senza concessioni. Non esagerare, però, con questo atteggiamento un po’ cupo e distaccato, perché nella seconda parte della settimana arriva anche Mercurio in opposizione e persino le chiacchiere più innocue rischiano di trasformarsi in mini-battaglie. Insomma, preparati a discutere, smentire, ribattere e a dover gestire situazioni dove anche il più piccolo dettaglio può diventare motivo di contesa.

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana ti giochi la parte dell’eroe romantico con la chitarra in mano. Venere arriva a favore nel fine settimana e ti mette sulla scena in versione latin lover, anche se tu, più che cantare serenate, preferisci il karaoke con le hit anni ’90. E poi domenica la Luna nuova soffia sulla brace delle tue passioni: nuovi amori, nuovi entusiasmi, nuovi “ma come ho fatto finora senza questa cosa?”. Insomma, il cuore si agita, le cose si muovono e tu ti ritrovi a gestire piccole rivoluzioni che ti costringono a muoverti fuori dalla tua zona comfort.

Voto 6/7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I vostri neuroni sembrano ancora fare lo sciopero: provate a concentrarvi, a dare il meglio, a spargere idee come coriandoli, ma il cervello risponde a intermittenza. Tutto questo perché Mercurio, ancora un po’ birichino per l’ultima decade, non vi aiuta certo a brillare di prontezza mentale. Marte, però, d’altra parte, non se ne sta con le mani in mano e vi regala un po’ di grinta: siete pronti all’azione, in maniera un po’ impertinente come bambini che hanno appena scoperto un nuovo gioco e vogliono provarlo subito, senza aspettare nessuno.

Voto 6 + +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Te lo ricordi il Puffo che diceva sempre “Io odio…”? Ecco, caro Cancro, questa settimana rischi di diventare il suo sosia, anche se sappiamo che non è certo odio ciò che proverai, ma avrai solamente un’attitudine a essere un po’ criticone e rompiscatole. Colpa di Marte che in Bilancia ti appesantisce come un tir che trasporta blocca di cemento e, nella seconda parte della settimana, anche di Mercurio che ti affila la lingua. Per fortuna Venere che scivola in Vergine nel fine settimana è come un balsamo che pian piano smussa gli spigoli: non diventi subito un santo, ma almeno smetti di sembrare il vicino che scrive i bigliettini di protesta condominiale. Così puoi tornare a ridere e a cucinare quella lasagna che ti riesce da Dio senza borbottii incorporati.

Voto 7

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ultimi giorni di Venere a favore, Mr Lion, e tu lo sai bene che non è roba da poco. Con Marte e Mercurio che ti tengono il mantello sulle spalle come due valletti d’onore, puoi ancora permetterti di sfilare ovunque con l’aria di chi detta legge. E no, Freddie Mercury non si batte, ma io ti vedo proprio così: con il suo sontuoso mantello da re, la corona e quello sguardo che dice “questa scena è mia, grazie”. Che sia la festa, l’ufficio, la coda al supermercato o la camera da letto, riesci ad avere ancora il sipario aperto solo per te. Approfitta di questi giorni per fare il pieno di consensi.

Voto 8 –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Venere entra nel tuo segno e, come se non bastasse, nel weekend arriva anche la Luna Nuova a fare da booster: è come avere un foglio bianco davanti e una penna d’oro in mano per riscrivere le tue regole del gioco. È ancora la tua stagione, bellezza! Dopo le performance mentali da maratoneta olimpico a cui ci hai abituato con Mercurio nel tuo segno, adesso tocca passare dal cervello al cuore… e non solo! In altre parole: coccole, attenzioni, messaggi zuccherini e magari qualche sorpresa inaspettata per la tua dolce metà (o per chi ti piacerebbe che lo diventasse). Premi il tasto “refresh”: meno autocritica, più spontaneità. Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con l’ingresso di Mercurio nel tuo segno, Bilancina cara, ti senti finalmente più lucida, come se quando chi inizia a essere presbite decide finalmente di acquistare gli occhiali da lettura e inizia a vedere tutto più chiaro. Le esitazioni che ti appiccicavano addosso l’etichetta di eterna indecisa si sciolgono e al loro posto arriva una prontezza che sorprende anche te. Marte, sempre al tuo fianco, ti dona una spinta decisa: non hai più bisogno di chiedere l’”aiuto da casa” per muoverti, scegli tu e lo fai con un piglio quasi spettacolare. A tratti potresti sembrare la maestrina che corregge tutti, ma in realtà stai solo scoprendo il gusto di fidarti della tua voce.

Voto 8/9

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Indaghi, rimugini, ti tormenti, come se la tua vita fosse una puntata infinita di “CSI-Anima Interiore”. Cerchi indizi su quale sia la strada giusta da intraprendere, ma ogni pista sembra portarti a un vicolo cieco. E allora resti ancora un po’ nel buio, ma tanto, ammettilo, che nel buoi tu ci stai anche bene. Non è certo la settimana della socialità, ma d’altronde, lo è mai? C’è però una buona notizia, a fine settimana Venere entra in Vergine e ti lancia un piccolo salvagente come se un flebilissimo raggio di luce filtrasse attraverso la tenda nera con cui sei solito nasconderti.

Voto 6 + +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questa settimana hai ancora il lasciapassare speciale per fare della tua vita un laboratorio di esperimenti senza collaudo che ti spinge a provare combinazioni improbabili, come amici che non avresti mai messo allo stesso tavolo, alternare musica trap a Bach, fare scelte che a sentirle sembrano errori ma a viverle sono piccole rivoluzioni. Il tuo “perché no?” diventa contagioso e gli altri si ritrovano a seguirti come se stessi organizzando un reality show non autorizzato. L’unica cosa che non contempli restano le vie di mezzo: o è un’avventura o non ne vale la pena.

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro il mio Capricorno, questa settimana riesci a trasformare anche la chiacchiera più banale, tipo la classica domanda sul meteo, in un TED Talk da mezz’ora con slide e grafici inclusi. Sei lanciato, con parole che scorrono veloci, idee che si infilano ovunque e una lucidità che mette quasi in soggezione chi ti ascolta. E mentre qualcuno si chiede se sei diventato improvvisamente un oracolo, ecco che nel weekend arriva pure una nota più morbida, quasi affettuosa: Venere che entra in Vergine e ti supporta, che smussa gli spigoli e ti rende sorprendentemente magnetico.

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amico Acquario, finalmente si sta per chiudere il capitolo “sfiga” che ti ha fatto sembrare più corrucciato di una prugna secca. Da questa settimana la tensione cala e tu puoi lentamente tornare a essere quello che lancia battute fulminanti invece di fulmini. Ti torna la voglia di scherzare, socializzare e perfino dire “sì” a qualcosa di nuovo. È una settimana di preparazione dove i pensieri si fanno meno frenetici, le giornate meno pesanti e tu puoi cominciare a muoverti senza quella pressione costante addosso. Nulla cambia di colpo, ma la marea scende lentamente, lasciandoti il tempo di riaggiustare le vele prima della prossima corrente.

Voto 6 + +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questa settimana il cielo non è per voi dei più leggeri, soprattutto verso la fine della settimana, quando Venere vi fa gli occhi storti e l’eclissi solare mette in stand-by i vostri piani migliori. Il messaggio da cogliere? Cambiare angolazione, cari Pesci, guardare le cose come se foste un drone con vista panoramica e non da sotto il tappeto. Prendetevi la libertà di osservare ogni situazione con un pizzico di distacco e ironia e vedere dettagli che prima vi sfuggivano diventerà quasi un gioco. E chissà che, guardando dall’alto, magari vi venga anche da ridere di certe situazioni là sotto.

Voto 6 + +