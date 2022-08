L’oroscopo della settimana dal 15 al 21 agosto 2022: state lontani da Scorpione e Acquario Nell’oroscopo della settimana di ferragosto, dal 15 al 21 agosto 2022, Venere in Leone rende dolcissimi i segni di fuoco. Preparatevi a coccole molto calienti!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siete pronti ad un oroscopo della settimana di Ferragosto, che va dal 15 al 21 agosto, particolarmente bollente? Non mi sto riferendo alle condizioni meteorologiche ma a quelle astrologiche: Venere è entrata nel segno di fuoco del Leone, e Marte è in perfetto trigono a Plutone. Passione sarà la parola d’ordine.

Oroscopo settimanale 15 – 21 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Soprattutto per i segni di fuoco, ma anche per Toro e Capricorno, questi giorni saranno pieni di desideri, non tutti dichiarabili in fascia protetta, e di voglia di fare cose memorabili.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Se fino ad ora hai avuto l’impressione di non poterti godere a pieno Giove del tuo segno zodiacale per colpa di Venere a sfavore, adesso preparati a divertirti. Con Venere in Leone non solo sei il re della festa, ma anche sotto le coperte.

Leggi anche L'oroscopo del 10 agosto 2022

Voto 8 e mezzo in risalita.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa sensazione che tutti attorno a te abbiano una lezione da insegnarti, proprio non ti va giù! Per questo la soluzione sarà perlopiù darti ad attività in solitaria che ti facciano stancare il più possibile così che non ti rimanga tempo per pensare… Se c’è una montagna da scalare tu sei in prima linea.

Voto 8 per la buona volontà.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Hai voglia di coccole: di farle e di fartele fare ma pochissima di procacciartene. L’idea di doverti mettere in gioco soprattutto dal punto di vista intellettuale con battute pronte e argomenti coinvolgenti per conquistare qualcuno, ti stanca già prima di aver aperto bocca. Non sei ancora pronto per riaccendere il cervello.

Voto 7 e mezzo nonostante la pigrizia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È stato bellissimo avere Venere nel tuo segno zodiacale a proteggerti e coccolarti un po’ come il maglioncino di cotone sulle spalle quando la sera si alza il venticello. Adesso però devi vedertela con Giove a sfavore che ti vuole di poche parole e quasi sempre lamentose. Usa tutto lo slancio intellettuale che hai per immergerti in attività culturali mentre tutti gli altri propongono la gita in gommone.

Voto 7 per l'intellettualismo anche a 40 gradi.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere è entrata nel tuo segno zodiacale e io potrei anche fermarmi qua con l’oroscopo della tua settimana perché tu sei a posto così! Ricordati però che ancora per questi giorni te la devi vedere almeno con Marte che ti rende pigro, anzi pigrissimo, tanto che baci e coccole le vorrai soltanto consegnate a domicilio senza dover alzare un dito.

Voto 8 per Venere.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Quando il tuo cervello funziona così bene non c’è davvero nulla di più che tu possa desiderare! Ma dato che le stelle non sempre ci ascoltano ti renderanno anche, ancora per questi giorni, praticamente irresistibile. Direi che nemmeno sforzando il tuo senso critico tu possa trovare qualcosa per lamentarti.

Voto 9 dato che ti ho detto che sei irresistibile.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il bello di questi spostamenti planetari sarà che tu, il segno più attento alla bellezza dell’intero zodiaco, in questi giorni ricominci a sentirti piacente e a fare di tutto per creare un’armonia anche estetica intorno a te. A partire ovviamente da un bel giro di shopping! Direi che ci sono molti baci e carezze da andare a recuperare come fossero i giocattoli dei bimbi abbandonati sul bagnasciuga.

Voto 8 per la ritrovara eleganza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Preparati ad una settimana nella quale non sopporterai nemmeno te stesso allo specchio e, conoscendo il tuo caratteraccio, sono sicura che non ti farai alcun problema a litigare persino con la voce automatica del casello autostradale che ti sembra non essere stata sufficientemente gentile.

Voto 5 perché odi proprio tutti.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Chi se ne frega se sarai di poche parole… Anzi, qualche volta pure meglio! Perché in compenso quanto ad occhi dolci, frasi romantiche anche se poco creative e soprattutto grandi doti amatoriali, sarai praticamente imbattibile. Si vede che Venere è arrivata a tuo favore e direi di godertela tutta in questa settimana prima che… No, non te lo dico!

Voto 8 perché ti ho già torturato con la suspance.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Adesso sì che si ragiona, finalmente! Nei giorni scorsi di tutto questo potere senza alcun desiderio di condivisione non sapevi proprio che fartene… Oramai hai già vinto tutti i tornei che metteva a disposizione il programma della località balneare! Adesso invece torna la voglia di condividere la passione… Pur senza esagerare.

Voto 7 per la riapertura sociale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Niente Acquario, non è proprio la tua estate! Adesso ci si mette anche Venere in opposizione a darti fastidio… Per fortuna a breve arriverà Marte a souportarti. Per questa settimana ancora direi che la tua enorme capacità di trovare attività che ti rendano felice in modo assolutamente indipendente e solitario sarà da sguinzagliare il più possibile.

Voto 5 per l'indipendenza.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sarai in una settimana di stallo nella quale il tuo cervello sembrerà galleggiare come un cubetto di ghiaccio nel vodka tonic. Tu che sei capace di solito di rifugiarti nella fantasia o anche solo nei tuoi pensieri quand attorno le cose non vanno come ti piacerebbe, adesso hai la stessa creatività del menù turistico della pizzeria.

Voto 6 scarso per la poca fantasia.