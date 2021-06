Eccoci all'oroscopo della settimana che va da lunedì 14 a domenica 2o giugno 2021: esiste modo migliore per prepararsi ai prossimi giorni? Marte, il pianeta delle energie, era entrato alla fine della scorsa settimana nel segno del Leone e qui resterà per un bel pezzo facendo tornare alla carica non soltanto il Leone stesso ma tutti i segni di fuoco.Venere, il pianeta delle dolci serate estive è nel segno più romantico dello Zodiaco ovvero il Cancro.

Oroscopo settimanale 14 – 20 giugno 2021: le previsioni segno per segno

E che ne è stato di Mercurio? Resta retrogrado, ahimè, ancora per questa settimana quindi siamo a rischio gaffes soprattutto i Pesci, Vergine e Sagittario… In compenso, dalla prossima settimana saremo salvi perché tornerà in moto diretto!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana vuoi davvero tutto e subito: un po' come quando torni a casa affamato e non hai nemmeno la pazienza di attendere che il forno si riscaldi ma addenti i resti di una pizza direttamente in piedi vicino al lavandino. Lo so, per l'etichetta c'è da attendere ancora un po' di tempo ma quanto a sensualità felina e ruggente stiamo decisamente facendo grandi passi avanti.

Voto 7 per la voglia di mordere la vita. E la pizza.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il tuo desiderio più grande per questa settimana sarà chiuderti a riccio protetto dalla tua copertina da divano con il telecomando come arma di difesa.Venere continua a farti venire voglia di coccole mentre Marte in quadratura un po' ti impigrisce e un po' ti rende allergico al resto del mondo. Soprattutto se qualcuno nel resto del mondo avesse qualche favore da chiederti!

Voto 6 e mezzo purché ti si lasci in pace.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mamma mia quanto subbuglio in una sola testolina! Certo, mica una testolina qualunque ma una scatola cranica gemellare! A partire dall'eclissi di qualche giorno fa fino a questo Mercurio retrogrado che continua a farvi mettere in discussione, pensare e ripensare, dubitare e chiedere, direi che la vostra macchina cerebrale funziona H 24 come la metropolitana di New York.

Voto 7 ma occhio a non andare in fumo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Marte se ne è andato ma tu resti contento così: in fondo ciascuno di noi ha pochissime cose alle quali tiene davvero e tu tieni a Venere, all'amore, all'affetto, alla dolcezza di chi ti sta attorno. Direi che anche per questa settimana quindi puoi ritenerti soddisfatto e continuare a concorrere per il premio come miglior abbracciatore anche a distanza dell'intero pianeta.

Voto 9 per gli abbracci virtuali covid free!

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti sfreghi le mani perché finalmente è arrivato il tuo turno e hai come la sensazione di essere rimasto in fila in attesa davvero per troppo tempo. Ti lamenterai con la direzione ma solamente dopo esserti goduto per i prossimi 40 giorni Marte che balla la samba nel tuo segno zodiacale… Coraggio, determinazione, voglia di divertirti e anche un po' di sfacciataggine… Direi che è il cocktail migliore per iniziare questa estate come si deve.

Voto 10 e non smettere di brindare!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Stai iniziando a capirlo anche tu, o forse ti sei solamente rassegnata, ma direi che lasci alla tua testolina un po' di meritato riposo. Hai legato al palo il bisogno di controllare qualsiasi cosa come si fa con la bicicletta quando si entra in ufficio e provi quella ebrezza sconosciuta di lasciare che le cose accadano senza intervenire costantemente per dare loro una direzione. Si chiama fiducia nell'universo e ti sta riuscendo anche abbastanza bene.

Voto 7 per le nuove esperienze.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bene ma non benissimo! Marte ti dà la grinta per dire davvero quello che pensi ma purtroppo quello che pensi non è per nulla gentile dato che Venere continua a darti fastidio. Ho riassunto bene quello che avviene nel tuo cuoricino questa settimana? Ecco: il mio unico consiglio è quello di non essere particolarmente severa con te stessa e di lasciare che le parole persino le parolacce escano da quella boccuccia perfetta.

Voto 6 perché quando ti arrabbi mi piaci molto.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non voglio vederti con quelle orecchie basse Scorpioncino, proprio tu che quando hai gli occhi bassi è soltanto perché stai meditando vendetta! In questi giorni ti sentirai bisognoso di protezione come un cucciolo di foca ma sappi che quest'aria malinconica non farà che aumentare il nostro desiderio di riempirti di baci. E' probabile però che tu ci manderai in bianco!

Voto 7 perché come cucciolo di foca non ti si vede spesso.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Devo ancora capire, caro amico del Sagittario, se questo Marte adesso a favore sarà positivo oppure controproducente! Infatti Mercurio, il pianeta della chiacchiera, continua ad essere in opposizione al tuo segno zodiacale quindi, ancora più del solito, sarai portato a dire quello che pensi senza averlo nemmeno minimamente passato al vaglio del garante del mantenimento dei buoni rapporti sociali.

Voto 7 ma con cautela.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Venere ancora fermamente in opposizione al tuo Sole ti rende simpatico come l'ausiliare della sosta che, avendo beccato il turno di domenica pomeriggio, non ha nessuna pietà. Adesso hai come l'impressione di avere qualcosa da risolvere e lo vuoi fare il più in fretta possibile senza lasciar trapelare nemmeno un minuto di titubanza. Granitico!

Voto 5 e mezzo per la tenacia al silenzio impenetrabile.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Ecco, proprio adesso che si ricomincia a divertirsi, Marte passa in opposizione. Questo significa che per farti uscire di casa serviranno delle minacce o dei trabocchetti ai quali non risponderai con il consueto buon umore! Avresti solamente voglia di tuffarti nei tuoi libri e nelle attività culturali di ogni genere purché approcciabili comodamente seduto sul divano.

Voto 5 per la pigrizia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Di quello che accade attorno a voi davvero poco ve ne importa perché siete tutti concentrati su un unico punto, al massimo due o tre: sono le persone che amate. Praticamente degli obiettivi che mirate come dei cecchini di precisione e che tempestate di baci anche qualora dovessero chiedervi, per pietà, di smettere!

Voto 8 per i baci a pioggia.