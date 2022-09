L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 settembre 2022: Capricorno e Cancro ripensano l’amore Nell’oroscopo della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 settembre 2022 iniziano gli effetti di Mercurio retrogrado in Bilancia. Ripensamenti, dubbi e anche qualche occasione per rivedere quello che abbiamo fatto.

Eccoci qui, all'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 settembre 2022. È tornato Mercurio retrogrado, che si fermerà tra i primi gradi del segno della Bilancia e gli ultimi gradi del segno della Vergine.

In tutti i casi, quando il pianeta del pensiero viaggia in apparente retrogradazione rispetto al Sole ci chiede di rivedere, riconsiderare, ripensare con attenzione quello che è stato. Teniamoci pronti a tornare sulle nostre posizioni.

Oroscopo settimanale 12-18 settembre 2022: le previsioni segno per segno

Quando Mercurio si trova ad essere retrogrado, è sempre bene riflettere prima di agire, perché i dubbi e i ripensamenti possono essere molto utili ma anche portarci ad amplificare le nostre paure. Per questa settimana si tengano pronti a riascoltarsi l’Ariete, il Cancro il Capricorno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

E alla fine è arrivato anche Mercurio retrogrado in opposizione. Tu però, grazie a Marte e Saturno dalla tua, continui a sentirti sempre nel giusto e non hai tutta questa voglia di metterti in discussione. È proprio questo che dovrai imparare: mettersi in discussione non è sintomo di debolezza ma, anzi, di grande intelligenza. So bene che, nonostante la passione impetuosa che ti scuote, saprai fare tua questa massima, che non viene certo dall’astrologa, bensì da millenni di saggi pensatori.

Voto 6 per il coraggio di guardarti dentro.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Direi proprio che di questo Mercurio retrogrado te ne puoi assolutamente fregare, non solo perché tu sei decisamente più pratico che metafisico, ma anche perché sarai ben distratto e consolato da Venere a favore. Anzi, vorrei addirittura esagerare: Marte in Gemelli, per un bel po’ amplificherà la tua straordinaria capacità di godere dei piaceri, anche nei momenti più inaspettati.

Voto 8 per il godimento sempre e comunque.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Le tensioni iniziano a farsi sentire perché, diciamocelo, fino ad ora ti ho parlato soltanto degli aspetti positivi di avere Marte in congiunzione, ma non possiamo dimenticarci che qui stiamo parlando del pianeta delle tensioni per eccellenza. Quindi, sollecitato ancora dalla Luna piena in Pesci e da Venere a sfavore, Mercurio retrogrado, anche se in Bilancia, potrebbe confonderti ancora di più le idee. Si sa che la stabilità non è il tuo forte, soprattutto quando le tue tensioni interiori sono a 12.000 volt.

Voto 6 ma stai calmo eh???

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto mi piaci con questa Venere a favore! Anzi, addolcito dal pianeta dell’amore, persino Mercurio retrogrado a sfavore non ti darà poi così tanto fastidio… Vero, probabilmente amplificherà il dubbio e renderà, qualche volta insostenibile, l’emotività e la malinconia… Ma direi che ne sei abituato! Anzi, complice questa sensazione, ti dedicherai ancora più coccole del solito.

Voto 7 per le coccole.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

E ci mancava solo Mercurio retrogrado, dopo che Saturno ce la sta mettendo tutta per farti sentire un fallito. A te!? Il re indiscusso dello zodiaco??! Per fortuna c’è Marte a favore, che ogni volta che la frustrazione raggiunge livelli di insostenibile tristezza, ti accompagna a stappare una bottiglia di vino e, soprattutto, ti consiglia di guardarti allo specchio e renderti conto del fico che sei… Anche per questa settimana te la caverai!

Voto 6 e mezzo e una pacca sulla spalla.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Venere nel segno è proprio una benedizione, nonostante Marte sia a sfavore. Ma con questo Marte, ti consiglio di farci l’abitudine, dato che starà così per un bel po’ e che ti porterà spesso a perdere la pazienza o ad agire con impulsività! In tutti i casi, concentriamoci su Venere che ancora per questa settimana ti rende amorevole e adorabile, come una lettera di raccomandazioni, un abbraccio sincero o un dolce fatto in casa per il compleanno. Tutto quello che ha il sapore di sensibilità sarà alla tua portata.

Voto 8 per la sensibilità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In questa settimana stenterai a riconoscerti tu stessa! Direi che ogni tanto ci fa più che bene andare a curiosare in quelle caratteristiche che di solito teniamo così lontane da noi. Sicura di te, particolarmente sexy, imprudente e impulsiva. Mercurio retrogrado proprio nel tuo segno zodiacale, è vero che porterà qualche dubbio e amplificherà la confusione, ma ti terrà più lontana dalla tua rinomata programmaticità.

Voto 9 per l'impulsività sfrenata.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ancora per questa settimana avrai come l’impressione di essere nella spa, dopo aver faticato per un’oretta sul tapis roulant in palestra. Non hai grandi aspettative, e soprattutto è pochissima la voglia di metterti in gioco. Di flirtare, giocare o esporti non ne hai praticamente alcuna intenzione. A te basta un comodo divano e un piatto caldo, magari di comfort food, che allieti la tua solitudine, perché di chiasso proprio non se ne parla.

Voto 6 e mezzo e chiudo un occhio sul confort food.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diciamo pure che questa non sarà da annoverare tra le tue settimane migliori degli ultimi tempi! Per fortuna, tu resti il segno zodiacale del grande ottimismo, e quindi, troverai un buon motivo per essere felice. A partire dalla Luna piena, continuando con Marte e pure Venere a sfavore, direi che chiuderti in casa possa essere un’ottima soluzione. Anche per quanto riguarda i pensieri, vedi di non addentrartici più di tanto, perché la tendenza a vedere solo il lato negativo sarà sempre dietro l’angolo.

Voto 5 ma sempre con speranza.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tu con Venere a favore e Mercurio a sfavore sei veramente irriconoscibile. In questa settimana userai il tuo adorato silenzio, non per incutere timore in chi ti sta attorno, ma piuttosto per approfondire dentro di te tutti gli aspetti sentimentali che hai lasciato in sospeso. È davvero il momento giusto per farti quelle domande esistenziali che ti faranno davvero capire dove vogliono andare i tuoi sentimenti. Potresti scoprire delle meraviglie.

Voto 8 per i viaggi (mentali) insoliti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Nonostante tu sia il segno del futuro, della corsa, dell’ "avanti veloce" per eccellenza, questo Mercurio retrogrado potrebbe piacerti! Non dimentichiamoci che Saturno nel tuo segno zodiacale continua a volerti particolarmente solido, stabile e maturo nelle decisioni e quindi ripensare un po’ alla strada che ti ha portato fin dove sei potrebbe essere davvero utile. In più, grazie a Marte, non appena raggiungerai un pensiero che ti convince ne farai subito una grande certezza.

Voto 8 per le grandi certezze.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il periodo non è proprio dei migliori, soprattutto perché pare che i pianeti intorno a te, Luna piena compresa, sollecitino proprio la tua confusione. Ma ce n'era proprio bisogno? Probabilmente sì, dato che è proprio nella confusione che a te vengono le idee migliori. Quindi non spaventarti se l’amore cosmico è temporaneamente raffreddato, e se ti infastidiranno anche le persone che respirano nella stanza di fianco. Aspettati piuttosto un momento nel quale navigare nelle emozioni, talmente profonde che sarebbero potute sfuggire persino a te!

Voto 5 e mezzo ma con amore.