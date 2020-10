Nell'oroscopo della settimana che va da lunedì 12 a domenica 18 ottobre Marte non rinuncerà ad essere protagonista del cielo astrologico: ciò avverrà prima attaccando i pianeti nel segno del Capricorno, che indicano una tradizionalità ormai da superare, e poi prendendosela anche con il sole in Bilancia. Quanto a decisione, determinazione e voglia di fare a botte (metaforicamente parlando, si intende!) anche questa settimana non ci si annoia.

Oroscopo settimanale 12 – 18 ottobre : le previsioni segno per segno

Per fortuna a mettere un po' di pace e soprattutto un momento di silenziosa indagine personale ci sarà la Luna nuova nel segno della Bilancia, segno dominato dalla paziente ed educata Venere, proprio nella serata del 16 ottobre. La Luna nuova porta ad un momento di raccoglimento; la Bilancia è un segno particolarmente giudizioso che saprà ritrovare ordine nel caos di cambiamenti che Marte mette sul tavolo. Pronti a leggere il vostro oroscopo della settimana e a controllare quanto sarete predisposti ai cambiamenti radicali?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti sentirai per tutta la settimana, Aretino mio bello, come lo scolaretto beccato ad aver fatto una marachella di quelle che verranno ricordate negli annali. Certo, coraggioso sei coraggioso e sexy sei sexy, niente da dire tanto che su tutti i muri della scuola si leggeranno dichiarazioni di apprezzamento nei tuoi confronti scritte col pennarello a punta grande! Il punto è che hai come l'impressione di doverti guadagnare la credibilità delle persone che ti circondano e per farlo senti di dover dimostrare tutta la tua maturità che, diciamocelo, in questo periodo non è proprio la tua prima qualità.

Voto 7 ma non prometti di non scriverti da solo apprezzamenti sulle porte dei bagni!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sarà l'autunno, saranno i primi freddi, sarà quel che sarà ma sta di fatto che tu Toro hai proprio voglia di silenzio, tisane calde, chiacchierate davanti al camino anche se il camino non ce l'hai! Certo, la fantasia non sarà il tuo forte, ma ce la metterai tutta per creare delle situazioni particolarmente intime e romantiche nelle quali dare il meglio di te che non sarà certo nelle conversazioni sulla politica internazionale. In compenso sui baci sei imbattibile!

Voto 7 perché io preferisco i baci alle discussioni di politica internazionale!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quando si dice essere socialmente impegnati, si pensa proprio a tipi come voi e proprio in questo momento! Gemelli nella tua testolina fervono preparativi per grandi discorsi alla nazione fossero anche da tenersi in piedi sulla sedia e con le bottiglie di birra finite come ascoltatrici! Il punto è che sei arrivato ad un momento in cui hai ben poca voglia di scendere a dei compromessi e soprattutto hai le idee chiarissime. Avanti tutta.

Voto 7 e mezzo perché l'immagine di te sulla sedia che parli ai vuoti mi fa molto sorridere.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Come un po' nel tuo stile, Cancro del mio cuore, anche questa settimana eviterai ogni genere di contatto fisico troppo amichevole con la scusa della sicurezza nazionale! Il fatto è che proprio in questi giorni le tue emozioni saranno al limite della poesia esistenzialista: lunghissimi silenzi occhi negli occhi e poi un solo concetto espresso che racchiude un'intera opera magna di idee. D' amore, si intende.

Voto 8 e mezzo perché sai che mi piaci silenziosamente controcorrente

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Bando alle chiacchiere leoncino perché qui c'è da fare e quando dico "c'è da fare" intendo proprio che c'è da sudare, fare capriole, stupire con effetti speciali la tua dolce metà, ancora meglio se entrambi in posizione orizzontale. Marte e continua a essere dalla tua parte, direi quasi in modo spudorato, mentre Venere in vergine ti rende bisognoso di essere sbranato come una brioche al cioccolato la mattina per colazione.

Voto 8 e tanta ma tanta invidia da parte dell'astrologa.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questa è proprio la settimana dell'amore della bellezza, Vergine, e tu non ti farai sfuggire neanche un minuto e soprattutto nemmeno un'occasione per un battito di ciglia ammiccante oppure una rapina al tuo negozio di intimo preferito armata di carta di credito del tuo partner! In tutti i casi sarà bellissimo vederti così amorevole e disposta a tutto per far felice chi ti sta attorno.

Voto 8 e mezzo e mi metto in fila per starti attorno!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lo so che non è proprio uno dei periodi nei quali ti senti più in forma, Bilancia! E questo soprattutto se sei nata nella seconda metà del segno. In tutti casi, ricordati che è bellissimo prendersi anche qualche momento di silenzioso raccoglimento: praticamente è come se la dessi vinta tavolino alle tue avversarie di stile ed esci di casa con i jeans del liceo e un maglione oversize. Nella semplicità di questi giorni sta proprio la possibilità di guardarti dentro come con un ecocardiogramma ai sentimenti.

Voto 5 e mezzo ma sappi che passa, come i malanni di stagione!

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Quanto ti piace questa sensazione di avere davvero tutto sotto controllo Scorpioncina tanto che il tuo gioco preferito è trovare gli indizi anche in giro per casa: chi avrà sbriciolato sul divano? E chi avrà mentito sulla quantità di benzina rimasta nell'auto? Le cose semplici non ti piacciono, figuriamoci con questo Mercurio nel segno! Ci farai quiz anche per scrivere la lista della spesa.

Voto 8 e mezzo ma lascia stare le impronte del gatto.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei tutto pugno duro e nemmeno un bacino di cortesia! Caro Sagittario in questa settimana avremo addirittura paura a chiederti l'ora perché il tuo sguardo accigliato terrebbe alla larga persino la guardia svizzera del Vaticano. In compenso sembra proprio che tu sappia dove vuoi andare e soprattutto che tu non abbia alcuna voglia di perdere tempo.

Voto 6 e mezzo ma almeno un minutino per l'oroscopo conceditelo!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Caro Capricorno "la situazione è tragica ma non seria" come diceva Ennio Flaiano! Ti senti stanco come se fossi agli ultimi 100 m dopo la corsa campestre e non hai nessunissima voglia di combattere, fosse anche per le tue adorate questioni di principio. In compenso avresti proprio il desiderio di farti massaggiare i piedi senza pretese e di trovare un posticino accogliente nell'angolo del divano.

Voto 6 meno meno perché comunque non sei mai contento nonostante Venere a favore!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Adesso si che si ragiona, acquario! Anzi no di ragionare non ne hai proprio nessunissima voglia ma in compenso gironzola per tutta la settimana con un sorrisino ebete a caccia di qualcuno che stimoli la tua curiosità. Hai proprio voglia di passare le giornate a realizzare fisicamente qualcosa di bello: quasi quasi ti dai al bricolage o al giardinaggio. Insomma qualsiasi cosa pur di far andare le mani senza dover necessariamente azionare il cervello.

Voto 6 + perché comunque sarai fiero dei prodotti del tu cervello spento!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I vostri pensieri andranno a mille in questa settimana Pesciolini ma di amore proprio non se ne parla quindi l'unica soluzione plausibile è che tutta questa produzione di idee sfoci o in chiacchiere con gli amici che evitino accuratamente i sentimenti o in tue auto paranoie. Direi che propendiamo per la prima ma dovrai metterti al collo un cartello con scritto "non parlatemi dei vostri fidanzati!".

Voto 5 e mezzo che con questa Venere storta non si sa bene come prenderti.