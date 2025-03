video suggerito

L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo 2025: Scorpione e Acquario lucidi Nella settimana dal 10 al 16 marzo 2025, la Luna Piena in Vergine con eclissi porta dubbi e rivelazioni e Mercurio in Ariete retrogrado spinge a rivedere comunicazioni impulsive.

Nella settimana dal 10 al 16 marzo, martedì sera Mercurio in Ariete si congiunge a Venere retrograda, portando slancio emotivo e incontri carichi di significato, soprattutto per i segni di fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) e riportando alla luce conversazioni sospese e desideri inespressi soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno).

Mercoledì, il Sole in Pesci si congiunge a Saturno, portando un momento di consapevolezza e responsabilità interiore. È un transito che invita a consolidare i propri sogni su basi più solide, soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) e che potrebbe mettere di fronte a qualche ostacolo da superare i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Venerdì il Sole in sestile a Urano apre spiragli di cambiamento e intuizioni improvvise, mentre la Luna piena in Vergine, accompagnata da un’eclissi lunare totale, illumina dettagli nascosti e verità a lungo ignorate, portando confusione per alcuni e chiarezza per altri su questioni pratiche ed emotive. Questo evento impatta in modo significativo i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno) e quelli mobili. Sabato, Mercurio inizia il suo moto retrogrado in Ariete, un invito a rivedere scelte impulsive e a riflettere prima di agire, soprattutto per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno).

Oroscopo settimanale 10-16 marzo 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 10 al 16 marzo 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Immaginati come un conduttore radiofonico che durante la diretta inizia a parlare con una forza travolgente. Con Mercurio e Venere nel tuo segno, il flusso delle parole scorre come una cascata impetuosa. Ogni frase che pronunci sembra una freccia che va dritta al bersaglio, che si tratti di una battuta brillante o di una dichiarazione appassionata. Ma attenzione, perché alcuni dischi del passato potrebbero iniziare a suonare proprio quando meno te lo aspetti. È il momento giusto per fare ordine nei tuoi sentimenti, ripristinando armonia nelle tue relazioni. Sei carico a molla, goditi il ritmo, ma frena nel weekend, solo così riuscirai a mantenere il tuo slancio senza rischiare di andare fuori strada.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, questa settimana l’universo ti invita a raccogliere le forze, a riflettere senza fretta, senza lasciarti distrarre dalla frenesia del mondo esterno. Mercurio e Venere retrogradi ti portano a fare un viaggio dentro te stesso, e sarà un po’ come sfogliare un vecchio album di fotografie dove alcuni ricordi potrebbero farti sorridere e altri potrebbero aprire vecchie ferite. La Luna piena di venerdì, però, ti invita a guardare con occhi nuovi ciò che ti circonda, a fare chiarezza su ciò che merita di essere conservato e ciò che è ora il momento di lasciar andare. Con pazienza, troverai il giusto equilibrio tra riflessione e azione, per creare il tuo cammino verso la serenità.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mettiamola così: è una di quelle settimane in cui ti sembra di avere le battute pronte, il ritmo giusto… e poi però arriva un cambio di scena all’ultimo minuto. Ti senti brillante, spigliato, con la battuta pronta grazie a Mercurio e Venere che ti spalleggiano, ma ogni tanto inciampi in dubbi esistenziali che spuntano dal nulla come popup fastidiosi. Alcune situazioni potrebbero sembrarti troppo complicate e certe conversazioni che pensavi leggere potrebbero rivelarsi più profonde di quanto avresti voluto. Non farti spaventare: ogni piccolo scossone serve a svegliarti un po’. La Luna piena di venerdì scuote le tue certezze e potrebbe anche rivelarti qualcosa di importante. Se senti l’impulso di risolvere tutto subito, trattieniti: certe risposte arrivano solo quando smetti di rincorrerle.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sai quando hai tutto sotto controllo, la musica perfetta in sottofondo, la cena quasi pronta sui fornelli e poi il telefono squilla con una notizia che ti scompiglia i piani? Ecco, questa settimana potrebbe avere proprio questo sapore. Ti senti più forte e determinato grazie a Marte nel segno, ma certe parole, tue o altrui, rischiano di suonare stonate. Meglio non reagire d’impulso, perché tra mercoledì e venerdì arriva anche una bella epifania, qualcosa che ti fa riconsiderare il modo in cui ti muovi e in cui ti esprimi. Qualcosa cambia, forse in modo inaspettato, ma alla fine potrebbe essere proprio ciò che serviva per rimettere ordine nel caos. Se venerdì senti il bisogno di prenderti un momento per te, fallo: la Luna piena porta luce anche su quello che preferisci ignorare e questo processo richiede tempo.

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sai quando entri in una stanza e tutti si girano a guardarti, anche se non hai fatto niente di particolare? Hai quell’aura magnetica che attira sguardi e attenzioni senza il minimo sforzo. Con Mercurio e Venere dalla tua parte, il carisma è alle stelle, le parole scivolano via come note perfette su una melodia accattivante e ogni conversazione può trasformarsi in un gioco seducente. Certo, qualche vecchia questione potrebbe tornare a farsi sentire, un po’ come un messaggio inaspettato da qualcuno che credevi sparito dai radar. Nulla che tu non possa gestire con il tuo solito stile. Tra momenti di puro divertimento e qualche scintilla di passione, la settimana promette bene e potresti anche concederti il lusso di un colpo di scena degno del protagonista che sei.

Voto 8 +

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Hai presente quando rileggi un vecchio diario e ti accorgi che certe pagine non ti rappresentano più? Questa settimana viene illuminato ciò che è stato, ma anche ciò che deve cambiare. Alcune sicurezze potrebbero vacillare, mentre altre si rivelano più solide di quanto pensassi. Forse capirai che certi schemi non funzionano più, che qualcosa va riorganizzato o lasciato andare del tutto. Ma non è un caos fine a se stesso: Marte ti dà la spinta per reagire e Urano, in bell’aspetto proprio con la Luna piena nel tuo segno, accende nuove idee. La sensazione è quella di un grande riordino mentale ed emotivo, faticoso, sì, ma necessario per fare spazio a nuove certezze.

Voto 7 + +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Certe settimane sembrano una partita a ping-pong giocata con le parole: rimbalzi una frase, te ne arriva un’altra che non ti aspettavi e, alla fine, non si sa più chi stia vincendo. Tra Venere e Mercurio opposti, e a un certo punto entrambi retrogradi, il rischio è proprio questo: incomprensioni, messaggi ambigui, idee che mutano più velocemente di quanto tu riesca a stargli dietro. E con Marte ancora in quadratura, la pazienza è una risorsa più rara del Wi-Fi nei sotterranei di una città medievale, dove le mura spesse sembrano fatte apposta per bloccare sia i segnali che le vie di fuga dalle conversazioni scomode. Almeno, però, la Luna nel weekend fa tappa nel tuo segno, portando, si spera, qualche dialogo più sensato.

Voto 5 + +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ci sono settimane che scorrono tranquille, altre che sembrano premere il tasto “accelerazione” sulla tua vita. Questa appartiene decisamente alla seconda categoria. C’è qualcosa che prende forma dentro di te, un’intuizione che diventa più nitida, un’idea che si solidifica. Il merito è di un cielo che ti spinge a dare struttura ai tuoi sogni, a non lasciare che restino solo fuochi fatui nella notte. E poi c’è lei, la Luna piena con eclissi totale che illumina il tuo cielo con la potenza di un riflettore teatrale. Ti mostra possibilità che prima non vedevi, ti sussurra che il cambiamento è inevitabile, ma anche entusiasmante. Qualcosa o qualcuno potrebbe sorprenderti, forse ribaltare i tuoi piani, ma nel profondo sai già come trasformare ogni imprevisto in un’opportunità. Dopotutto, caro Scorpione, la tua specialità è rinascere dalle ceneri.

Voto 7/8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Hai presente quando metti il navigatore, lui ti indica una strada e tu, da bravo Sagittario, pensi: "Ma figurati, conosco una scorciatoia!"? Ecco, questa settimana il cielo è il navigatore e tu sei quello che cerca di fregarsene… salvo poi ritrovarti in un vicolo cieco. Qualche ostacolo? Sì. Qualcosa che non va come previsto? Certo. Ma anche svolte inaspettate che potrebbero portarti esattamente dove devi essere. La Luna piena di venerdì scombina la tua direzione facendoti vedere cose che prima ignoravi. Forse un progetto va rivisto, forse qualcuno si rivela meno affidabile di quanto pensassi, forse il piano B diventa il piano A. Per fortuna Venere e Mercurio in Ariete ti donano energia ma dal weekend saranno entrambi retrogradi… ma vuoi davvero preoccuparti di un paio di marce indietro, quando sai sempre come sgattaiolare fuori dai guai?

Voto 6

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ci sono settimane, come questa, che sembrano una riunione di condominio: troppe voci, mille problemi da risolvere e almeno una persona che parla a vanvera senza arrivare al punto. Tu cerchi di restare razionale, di mettere ordine nel caos, ma certe situazioni sfidano anche la tua proverbiale resistenza. Mercoledì, però, succede qualcosa che ti fa vedere le cose con più lucidità: forse non puoi controllare tutto, ma puoi decidere cosa merita la tua attenzione e cosa no. Venerdì, poi, con la Luna piena in Vergine, arriva un momento di chiarezza che ti aiuta a separare il grano dal loglio: una sorta di "check-up" dell’anima, dove ciò che è utile prende forma, mentre il superfluo semplicemente svanisce.

Voto 6 + +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

A inizio settimana la Luna storta in Leone potrebbe farti sentire come in una chat di gruppo piena di notifiche inutili: troppe richieste, qualche piccola irritazione e la sensazione che tutti vogliano dire la loro sulla tua vita. Ma, mentre il caos imperversa, tu hai un asso nella manica: una lucidità affilata e un certo talento nel trovare la risposta giusta al momento giusto. Ti basta poco per ribaltare le situazioni a tuo favore, con una battuta tagliente o una proposta così brillante da zittire tutti. Potresti anche ritrovarti a flirtare senza nemmeno accorgertene, a tessere nuove alleanze o a dare il via a un'idea che merita spazio. Certo, i dettagli andranno rivisti più avanti, ma intanto hai acceso la miccia.

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ci sono momenti in cui la realtà sembra sfocata, come se la stesse guardando un vetro appannato. Le emozioni salgono e scendono come la marea e la Luna piena e l’eclissi portano a galla qualcosa che era rimasto sepolto: un dubbio, un desiderio, una verità che adesso non potete più ignorare. Il vostro subconscio lavora senza sosta, tra sogni strani, intuizioni improvvise e quella strana sensazione di essere sempre a un passo dal capire qualcosa di fondamentale. Potreste sentirvi più sensibili del solito, ma proprio in questa dimensione forse si nascondono le risposte che cercavate.

Voto 7