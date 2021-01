Nell'oroscopo di oggi 6 gennaio 2021 Saturno sembra imperare come Amadeus al festival di Sanremo, qualsiasi siano le condizioni. Nel cielo astrologico infatti anche la Luna si trova nel segno della Bilancia, mentre molti restano i pianeti, Sole compreso, tra Capricorno e Acquario. Quindi la determinazione, ma anche il senso di solitudine di durezza, sembrano proprio almeno per oggi non volerci abbandonare.

L’oroscopo del giorno 6 gennaio

Il bello però dell'oroscopo di oggi è che per l'ultima volta vedremo Marte sostare nel segno dell'Ariete… Da domani infatti Marta entrerà nel segno del Toro dove avremo l'impressione che si voglia prendere una lunga vacanza dopo sei mesi di fatiche. Questa lunga sosta di Marte, pianeta delle energie ma anche della rabbia e del bisogno di essere visti, ha sicuramente amplificato le tensioni e le frustrazioni cercando di prendere le situazioni di petto, anche quelle che invece sarebbero state da comprendere profondamente.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Oggi è una di quelle giornate dove dovresti stare attento ad ogni parola che ti esce dalle labbra. Non intenzione di andarci per il leggero e, ad aiutarti nelle possibili gaffe, ci sono Luna opposta e Mercurio quadrato che caricano la dose di acidità. Se ti fossi trovato al posto di Rita Pavone, sono certa che avresti risposto in modo molto più sgarbato a chi l’ha comparata ad una “Miley Cyrus da vecchia” di quanto abbia già fatto la cantante!

Amore: momenti di passione travolgente… in posti non adatti! Lavoro: passi un’ora a litigare al telefono prima di renderti conto di essere stato tu a sbagliare! Salute: giornata molto tesa: respira. Il consiglio del giorno: cerca di tenere le distanze da discussioni inutili e sterili: le energie stanno per diventare meno diffuse e faresti bene a conservarle nel modo giusto.

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non devi temere Torone. I primi mesi di questo 2021 “puzzano” ancora dell’anno passato per quanto ti riguarda ma ben presto il supporto di Marte ti darà la stessa energia del campione di ping pong Jun Mizutani che è riuscito a recuperare una palla praticamente persa durante un match ufficiale. Tieni duro e stupisciti di quanto, anche tu, sia capace di fare!

Amore: tenero, proponi al partner una serata accoccolati sul divano piena di dolcezze (e non parlo di cibo!). Lavoro: risoluto e sempre disposto a dare una mano anche a chi non la meriterebbe. Salute: in attesa di una scarica di adrenalina invidiabile. Il consiglio del giorno: non disfare ancora l’albero: le lucine potrebbero aiutarti a tenere alto il tuo umore!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Fareste di tutto (ma proprio tutto) per garantirvi un po’ di fortuna per questo 2021, persino buttarvi dal ponte per tuffarvi nel fiume ghiacciato come Mister Ok! So che il vostro cruccio principale è proprio questa Venere che vi ha complicato le interazioni sociali e romantiche ma, almeno per oggi, cercate di non pensarci troppo e godetevi l’influsso positivo e addolcente della Luna a vostro favore!

Amore: ancora un po’ arrugginiti. Ci vuole un po’ olio di gomito. Lavoro: avete delle belle idee che potrebbero prendere forma: segnatele da parte per un secondo momento! Salute: genericamente positivo. Il consiglio del giorno: ripartite da voi: dal guardaroba, dalle vostre passioni e dai vostri desideri. La Luna vi chiede di focalizzarvi in modo positivo.

Voto 8 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai già ordinato un generatore di ologrammi per far sì che un tuo alter ego si presenti al lavoro al posto tuo? No?! Allora potresti prendere esempio dalla streamer Twitch CodeMiko: una vera e propria illusione che potrebbe aiutare anche te a restare lontano anni luce dalla scrivania mentre lavori da casa! Mercurio, Luna e Marte hanno intenzione di romperti le scatole oggi: cerca di muoverti con lentezza circostanziale.

Amore: cerchi di far tenerezza al partner per farti coccolare e cullare. Lavoro: sei ancora perso nei ricordi del sapore del panettone! Salute: sono gli ultimi giorni di questo infinito letargo! Il consiglio del giorno: ricordati, durante le videocall di lavoro, di indossare sempre anche un paio di pantaloni eleganti! Non puoi mai sapere quando potresti essere obbligato ad alzarti dalla scrivania!

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Dopo tante chiacchiere e critiche, anche Belen sembra aver trovato una buona stabilità con la sua nuova fiamma. Come per lei, anche tu caro Leone non puoi che dirti soddisfatto del buon grado di emozioni che questa Venere ti sta aiutando a provare. Che tu sia ancora single o felicemente accompagnato, è giunto il momento di riconoscere quanto questo pianeta ti stia aiutando a conoscere meglio il tuo cuoricino.

Amore: ti sai mettere alla prova nel modo più giusto. Lavoro: avverti il peso dell’essere tornato al lavoro… soprattutto se ti scrivono anche fuori dell’orario di ufficio. Salute: fase di transizione: impara a seguirla senza richiederti troppi sforzi. Il consiglio del giorno: il vero grado di soddisfazione da raggiungere è il tuo: non lavorare per accontentare l’opinione altrui!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Se hai puntato il dito contro la gaffe della first lady alla Casa Bianca per non essere stata in grado di lanciare i coriandoli al momento dell’inizio dell’anno è perché sei troppo tesa e concentrata sui dettagli. Questa Venere disturba il tuo normale mood controllato e preciso rendendoti fin troppo puntigliosa. Se proprio non riesci a lasciarti andare, almeno concentrati su altro per non andare in esaurimento: non puoi controllare tutto!

Amore: non essere ossessiva: lasciare respiro agli altri è fondamentale. Lavoro: perfetta e precisa. Puntuale nelle scadenze! Salute: un po’ sotto pressione, hai bisogno di respirare e rilassare le spalle. Il consiglio del giorno: hai già iniziato a scrivere i tuoi pensieri sul diario che ti hanno regalato? Poter sfogare sulle pagine bianche è un vero toccasana.

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lo so Bilancia, per te quest’anno non è iniziato nel migliore dei modi. Marte opposto è probabilmente una delle fonti maggiori di stress che ti hanno fatto partire col piede sbagliato questo 2021. Forse in modo anche più stonato della performance di Cindy Lauper tenuta il 31 sera… ma noi guardiamo al futuro! La Luna oggi è dalla tua, pronta a traghettarti verso un periodo molto più soddisfacente!

Amore: osa e agghindati tutta per attrarre e sedurre! Lavoro: hai qualche reticenza a partecipare alla compilazione inventariale di inizio anno: odi i lavori troppo soporiferi. Salute: in trepidante attesa, ti senti tutta un fremito! Il consiglio del giorno: gli atti migliori sono quelli pieni di gentilezza e privi di senso…! Regala un piccolo bouquet di fiore solo per il gusto di vedere sorridere chi ami.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ci siamo Scorpione. Fra poco Marte entrerà in una posizione così nervosa per te che dovremo stare attenti a non farti arrabbiare. Certo è che impiegherai davvero poco per dare in escandescenze e questo potrebbe anche precluderti grandi passi in avanti nei tuoi progetti: prenditi del tempo per ragionare sulle parole da dire ed evita di fare picchi di share televisivo per le tue sclerate come, invece, sembra essersi abituata a fare Antonella Elia!

Amore: sentimenti delicati che potrebbero volerti un po’ più impegnato e serio. Lavoro: getti le basi per qualcosa destinato a crescere nei prossimi mesi. Salute: avverti nell’aria un calo di tensione che inibirà soprattutto le tue energie. Il consiglio del giorno: sii meno duro con te stesso. Lasciarsi sbagliare è uno dei migliori modi per imparare!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Venere ti rende romantico, sognatore e anche teneramente goffo! Sei attratto dal fascino di altri tempi e forse ti è passato in mente, come al giovane londinese, di acquistarti un affascinante velocipede per girare per le vie del centro. Cerca però di essere più previdente di lui e imparare prima come si frena (altrimenti potresti centrare anche tu un camioncino in pieno!).

Amore: sei nel mood più giusto per scrivere poesie gentili e dolcissime. Lavoro: non vedi l’ora di riprendere a lavorare attivamente per poter chiacchierare e far gossip! Salute: energico, solare, divertito! Il consiglio del giorno: non ti pare un po’ presto per pensare già al vestito da indossare a carnevale!?

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Tieni segreti i tuoi trucchi per tenerti in forma come fa la Regina Elisabetta! Mercurio ti ha resto furbo e intelligente e, anche con una Luna quadrata come questa, non perdi colpi e riesci anzi a sfruttare bene queste ultime energie centellinate prima dell’arrivo di un Marte a favore che ti consentirà, finalmente, di lasciarti andare!

Amore: pian piano stai prendendo coraggio e potresti pure fare dei passi importanti. Lavoro: preciso, oculato e produttivo! Salute: energie contate ma ben riposte. Il consiglio del giorno: fai bene a tenere calcolate le energie: seleziona le cose da fare come un buttafuori del Papete super restrittivo!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

I pianeti “pesanti” possono averti anche appesantito un poco ma la Luna e Marte continuano ancora per un po’ ad aiutarti a prendere con leggerezza la giornata! La tua ironia, solita ma mai posticcia, è addirittura più divertente dell’oramai celebre programma russo satirico “Ciao 2020” che ha salutato l’anno passato scimmiottando la cultura italiana in modo intelligente e spassoso!

Amore: irriverente ma appassionato come solo tu, con questa Venere, potresti essere. Lavoro: ti piacciono proprio le riunioni piene di idee e di brainstorming incasinati! Salute: la Luna di oggi è sicuramente il motivo perché hai quel bel sorriso stampato in faccia! Il consiglio del giorno: affrettati a terminare le ultime commissioni che chiedono un tuo intervento attivo: Marte potrebbe presto convincerti che stare in pantofole dentro casa è più invitante.

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I filtri Instagram si sprecano e ci permettono di fingere di avere in casa con noi di tutto: dal dinosauro, ai pokémon al nuovo iPhone 12 tutto inscatolato… per voi però, con Venere ancora quadrata, l’unica cosa che vorreste stringere in mano anche solo virtualmente è “una gioia”. Tenete duro Pesciolini miei, presto ci saranno grossissime novità!

Amore: se continuate a tenere il broncio, vi verranno le rughe e non sarete più così confident! Lavoro: fra uno sbadiglio e l’altro, riuscite ad arrivare a fine giornata. Salute: solo qualche goccia di malinconia! Il consiglio del giorno: scrivete tutti i pensieri stracciacuori su foglietti volanti ma poi gettateli. Presto dovrete comporre sonetti d’amore!

Voto 6 +