Anche nell'oroscopo di oggi la Luna, calante, si trova nel segno del Toro mentre Venere, pianeta e dell'amore, si è ormai stanziato comodamente nel segno della Vergine. Quando un pianeta veloce come Venere passa da un segno zodiacale vivace, audace ed estroverso come il Leone ad un segno zodiacale più razionale e misurato come quello della Vergine si hanno diversi modi di vivere i sentimenti, di qualsiasi genere siano. La misura, la ragione e il contenimento sono all'ordine del giorno. Oggi per dimostrare amore ci vuole concretezza.

L’oroscopo del giorno 5 ottobre

Dopo settimane di trionfo dell'elemento fuoco nel cielo astrologico oggi sentiamo la stabilità, la razionalità, la concretezza di Venere e Luna in due segni di terra: Vergine e Toro. Ma come influirà questo aspetto astrologico nell'oroscopo di ciascuno dei 12 segni dello zodiaco? Leggetelo subito qua!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Corri senza sosta e sprizzi energie da ogni poro della pelle. Questo è ancora l’effetto di Marte che ti spinge al massimo verso ogni avventura possibile! Potresti addirittura farti prendere la mano e tentare di superare il record di velocità sopra il monopattino elettrico (al momento fissato a 80 km/h!). Al momento Giove è al lavoro per mettere alla prova i tuoi progetti: usa parsimonia e prendi bene le misure… presto ci saranno importanti evoluzioni!

Amore: costretto ad abbassare leggermente i toni. Lavoro: riesci a riprendere in mano dei progetti altrimenti considerati archiviati. Salute: sveglio e pimpante riesci addirittura a giocare d’anticipo sulla sveglia! Il consiglio del giorno: spolvera il vecchio tapis roulant che avevano regalato a tuo fratello per Natale, cinque anni fa. Con tuta quella energia che hai in corpo, l’importante non è come ma il quanto tu riesca a scaricarla!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Luna sul tuo segno oggi e ti rende felice come i fan dei Ferragnez di fronte all’annuncio del nuovo bebè in arrivo! Poco importa l’influsso non proprio felice di Mercurio: hai dalla tua anche Venere e Giove che parteggiano per te e ti rendono super fascinoso. Marte, anche se non direttamente in aspetto con te, potrebbe farti trovare a affrontare nuovamente piccole discussioni che non sono state completamente risolte. Prendi il tutto con la dovuta calma.

Amore: si gettano le basi per qualcosa di nuovo e duraturo. Lavoro: tutte queste mail ti mandano in sbattimento… non si possono spostare tutte nel cestino? Salute: carico a molla, potresti addirittura portare il pranzo per tutti in ufficio. Il consiglio del giorno: ci vorrebbe una seduta di musicoterapia per sfruttare al meglio questa sensibilità al massimo. Va bene anche tornare a casa con la tua playlist preferita nelle orecchie!

Voto 8 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Alla notizia che Instagram e Messenger, finalmente, uniscono le loro chat, sfregate già le mani. Ora potrete raggiungere tutti gli amici, sui social, in men che non si dica e sprecando molto meno tempo fra una chat e l’altra! Attenti ai passi falsi con questa Venere: cercate di non tampinare troppo la vostra nuova cotta… se qualcosa va storto potreste trovarvi bloccati in men che non si dica. Giocate sulla lenta ma inesorabile conquista!

Amore: avere troppe responsabilità vi annoia… soprattutto se ve le chiedono ripetutamente. Lavoro: in trattativa, non abbiate paura di concessioni se queste vi consentono di arrivare più vicino alla meta! Salute: in inesorabile miglioramento. Il consiglio del giorno: portate a casa qualcosa di fusion per cena. Va bene anche qualcosa di esotico e con del mango… a chi non piace il mango!?

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo so, Cancretto, tu non ne puoi più di quel Marte quadrato e pure retrogrado. Vedo però che, grazie ad un Mercurio a tuo favore, non hai fatica a rispondere a tono ad haters e affini. Fai quasi concorrenza a Rihanna per lingua tagliente e riesci a districarti con eleganza anche dalle discussioni più spinose. Buona Venere, ti fa venire voglia di innamorarti e lascia spazio ai tuoi sentimenti per prendere il volo!

Amore: qualcosa si muove… sotto le coperte! Lavoro: sempre aggiornato su quello che capita in ogni angolo dell’ufficio. Sei peggio di un iPhone. Salute: tranquillo ma leggermente spossato. Il consiglio del giorno: non hai voglia di cucinare? Tranquillo, chiedi ad Alexa di ripetere l’ultimo ordine fatto alla pizzeria vicino casa…!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

“La tengo come todas” sembra diventato più uno slogan che una battuta per togliersi dall’imbarazzo. Dopo Pausini e Canalis mi aspetto che il prossimo ad utilizzarla sia tu. La Luna può renderti distratto e Mercurio confonderti un pochino. Per fortuna Marte ti dona la possibilità di rispondere a tono e di non lasciarti cogliere dall’imbarazzo in caso di momenti difficili! Fidati del tuo coraggio e non lasciarti abbattere da qualche piccolo contrattempo!

Amore: potrebbe essere necessario un chiarimento. Lavoro: gli occhi ti si incrociano mentre cerchi di sistemare complesse tabelle Excel. Salute: un po’ stralunato… Il consiglio del giorno: opta per dei pasti leggeri che ti permettano di non affaticare il fisico in vista del riposo. Hai bisogno di prendere le distanze da tutto ciò che ti “appesantisce”.

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Fai lo stesso effetto di Paola Barale, nelle sue recenti apparizioni televisive, in total black e con un fascino da urlo. Hai dalla tua l’appoggio incondizionato di Venere e anche una Luna super favorevole che ti aiutano ad esprimere con garbo il tuo sex appeal. Buono anche Mercurio: in ufficio non c’è gara e riesci a battere tutti sul tempo consegnando al capo un report dettagliato e perfetto. Nulla può fermarti oggi.

Amore: testate di moda fanno a gara per eleggerti sex symbol dell’anno! Lavoro: riesci bene a collaborare con i colleghi e a dare seguito a progetti che ti stanno a cuore. Salute: ottimo umore che ti consente di portare a termine diversi progetti. Il consiglio del giorno: non avere paura di metterti in mostra. Indossa i colori autunnali che possano sottolineare il tuo lato elegante e sofisticato.

Voto 9 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non è ancora il momento giusto per osare. Ci sono dei rischi che potresti non valutare troppo accuratamente, per colpa di Giove un po’ espansivo, e Marte potrebbe anche non darti sufficiente appoggio con le sue energie! Preferisci un momento dedicato a te alla cura di te stessa. Venere, dalla sua, potrebbe portarti a riflettere bene su alcune dinamiche di coppia che non sono propriamente congeniali…

Amore: non aver paura di valutare e parlare col partner. È anzi giusto confrontarsi su aspetti che possono essere migliorati. Lavoro: va bene il lavorare sui dettagli ma non dimenticarti della visione d’insieme di un progetto. Salute: spossata ma con la possibilità di trovare la serenità con un poco di meditazione. Il consiglio del giorno: lasciati andare a qualche passeggiata a contatto con la natura o, semplicemente, sforzati di prendere la bici per arrivare al lavoro. Hai bisogno di staccare la mente da alcuni pensieri che possono appesantirla.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio ti rende acuto e anche un po’ irriverente. Potresti però aver qualche problema con la Luna che, purtroppo, trasforma le tue battute di spirito in una polemica senza fine. A tal proposito, sei per caso tu l’autore del montaggio del dibattito Trump-Biden sulla pellicola di The Ring? Interessante il connubio Giove e Nettuno. Possibile che ci siano nuove avventure per te nei prossimi tempi. Occhi e orecchie aperte.

Amore: pronto a dei passi maturi solo se percepisci la medesima intenzione dall’altra parte! Lavoro: non ti ferma nessuno e riesci persino a tradurre i documenti in sanscrito (se mai dovesse servire…!) Salute: un po’ di malumore… evita un caffé troppo forte al risveglio. Il consiglio del giorno: non prendere tutto troppo sul personale. La Luna di oggi potrebbe davvero renderti suscettibile e pure un po’ permaloso. Sii pronto a ridimensionare di un po’ le tue reazioni!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Come siamo gelosi oggi, Sagittario. Posso comprendere che questa Venere ti possa mettere un po’ di confusione e ti metta un po’ di insicurezza ma prima di fare dichiarazioni eccessive (come quella di Malgioglio che taccia Ghali di aver plagiato alcune sue hit) cerca di contare almeno fino a 10! Buona l’influenza di Marte… utilizzala in modo positivo e prova a cambiare routine di allenamento! Fidati: aiuterebbe molto la tua forma fisica!

Amore: i confronti troppo lunghi e prolungati rischiano di annoiarti. Lavoro: curiosamente, oggi preferisci il lavoro da scrivania piuttosto che le pubbliche relazioni. Salute: un po’ di nervosismo nell’aria. Il consiglio del giorno: se devi mandare messaggi innamorati, cerca di prediligere la forma scritta: è utile per rivedere quello che intendevi dire e non finire con lo scrivere cose troppo… eccessive!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Alcune passioni si devono curare da piccoli e soprattutto vanno coltivate senza sosta. La tua passione, Capricorno, è seconda solo alle tue doti di determinazione e di abnegazione e riesci ad ispirare gli altri (un po’ come Morgan che è riuscito a far avvicinare la figlia, a soli sei mesi di vita, al suo primo pianoforte!). Giove, Venere e la Luna riescono ad aiutarti ad affrontare al meglio la giornata, anche con questo Marte benedetto che continua a renderti vitale come un bradipo vicino all’ora del pisolino.

Amore: riesci a trovare il momento giusto per organizzare qualche momento speciale. Lavoro: comprendi a fondo i segreti dei programmi che utilizzi al lavoro e riesci persino ad impostare la funzione segreta di Excel che gli consente di tradurre automaticamente le parole in lingua straniera! Salute: stanco ma assolutamente centrato! Il consiglio del giorno: se ne hai l’occasione, cura delle piante o fai una passeggiata nel bosco senza scarpe. Trova il tuo contatto con la terra e con la natura.

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continuano le stramberie nelle tue giornate. Mercurio e Luna oggi sembrano davvero renderti perplesso quasi quanto i soccorritori che, in Indonesia, hanno ritrovato un pescatore alla deriva a bordo di un frigorifero! Per fortuna Marte ti consente di prendere tutto con una ironia reattiva che non lascia spazio a domande inutili! Piuttosto: sfrutta il “cessate il fuoco” di Venere per rimetterti in gioco per quanto riguarda i sentimenti!

Amore: sei ancora troppo titubante ma ti assicuro che c’è spazio di azione. Lavoro: fai in modo di darti ai lavori di manovalanza e lascia stare quelli troppo complessi. Salute: ancora un po’ sotto tono. Il consiglio del giorno: visto che la vita ti suggerisce stranezze… perché non preparati ad Halloween ed inizi a pensare a qualche vestito stravagante da poter indossare?

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Un po’ è Mercurio a favore ed un po’ è Nettuno che gioca coi vostri sogni. Avete tanta voglia di esprimere i vostri desideri e sperare che qualcuno li avveri come per magia. Magari quella meteora nei cieli della Pennsylvania si è mostrata proprio per darvi speranza! La Luna di oggi apre la giornata in modo assolutamente positivo: siete pronti ed energici per poter dar forma da soli a quello che vi sta più a cuore.

Amore: non siate troppo suscettibili. Avete solo una Venere contro che vi rende impacciati. Lavoro: avete in mano tutti gli strumenti per fare un ottimo lavoro! Salute: saltellate come grilli al risveglio! Il consiglio del giorno: fate sentire la vostra voce. Anche in coppia: se avete paura che non vi abbia capito la prima volta, riprovate e cercate di essere più chiari!

Voto 7