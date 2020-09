Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, la Luna ruoterà per gran parte della giornata attorno al suo Nettuno… Chi sa dirmi perché ho detto "suo" Nettuno alzi la mano! Bene, sareste assunti come apprendisti astrologi! Infatti oggi la luna si trova nel segno dei pesci che è proprio dominato da Nettuno e ronza proprio attorno a questo pianeta. Quindi l'emotività, il sogno, l'idealizzazione senza freni tipica dell'ultimo dei segni zodiacali oggi non avrà confini.

L’oroscopo del giorno 30 settembre

Poi, diciamocela tutta, ho già spiegato varie volte che avere Venere e Marte entrambi in segni di fuoco (coraggiosi ma di certo poco propensi alla calma nell'azione) amplifica ancora di più questo desiderio di lottare per ciò in cui si crede. È vero che Venere si sta allontanando dal trigono rispetto a Marte, che invece sta tornando indietro, ma è pur vero che i due ancora per oggi si tengono stretti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

So che è difficile per te tenere questo Marte “per le corna” ma c’è davvero bisogno di mantenere il controllo. Non fare come il deputato alla camera che si è lasciando andare ad effusioni eccessive mentre era in collegamento webcam con i colleghi! Attenzione anche a Giove: ci penserei bene prima di cedere alla tentazione di quell’acquisto su Ebay non tanto conveniente!

Amore: sei in vena di proposte creative e molto appetibili. Lavoro: riprendi in mano pratiche che prima ti sembravano scritte in coreano antico. Salute: nemmeno il timballo di tua suocera può metterti K.O. Il consiglio del giorno: con una verve come la tua non avrai problemi a fare l’animatore alla festa dell’asilo come ti hanno chiesto! (Per fortuna, se ti va bene, la puoi fare da remoto e via webcam!).

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Mercurio opposto confonde non poco le idee. Sono certa tuttavia che non possiate competere con gli operai su strada che hanno scritto la segnaletica SPOT agli incroci nel riminese. Nemmeno Venere è proprio simpatica e potrebbe rendervi difficile chiarirvi col partner. Più benevola la Luna. Se siete poeti praticanti potreste trovare finalmente l’ispirazione per il vostro prossimo haiku.

Amore: lasciate correre e imparate a disinnescare. Lavoro: l’interruttore della luce vi mette più in confusione di una equazione algebrica. Salute: riesci a trovare momenti di serenità anche nella giornata più confusionaria. Il consiglio del giorno: è la giornata perfetta per una maschera viso. Ti permette di non rendere riconoscibili le tue espressioni di dissenso di fronte ai tuoi familiari.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Talmente confusi e disorientati che assomigliate ai bagnanti del lido di Senigallia che, tornati all’ombrellone si sono ritrovati derubati di tutto… mutande comprese. La Luna di oggi è in agguato e potrebbe farvi addirittura perdere il conto degli spiccioli mentre pagate la cassiera alla Coop. Perlomeno Venere è buona e decide di coccolarvi amorevole.

Amore: le coccole sul divano sono la ricompensa migliore. Lavoro: avete bisogno di calmarvi prima mettere mano alla tastiera del pc. Non fatevi influenzare dalla giornalaccio. Salute: vi prometto che, in serata, migliora pian piano… Il consiglio del giorno: evitate ogni dramma che esca fuori da social, discussioni sul lavoro o in famiglia. Comunicate a tutti, incrociando le braccia, che vi dissociate e che siete in par condicio!

Voto 5 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo so, Cancretto. Ogni cosa che fai, dici o pensi scatena il finimondo. Probabilmente sei più tu in tendenza sui social della statua del papa a Varsavia (quella in risposta alla pièce di Cattelan). Marte e Giove sono ancora antipatici con te ma Mercurio e Luna ti rendono estremamente in sintonia coi battiti del tuo cuoricino. Lascia perdere le critiche: impareranno ad apprezzarti!

Amore: sei ancora un poco timido ma sono certa che pian piano ti lascerai andare. Lavoro: riesci a tenere testa con timidezza e tranquillità anche il più sfrontato dei colleghi. Salute: energie esigue a parte, riesci a tenere una tranquillità quasi zen. Il consiglio del giorno: hai provato già a meditare sulle note della tua canzone preferita? Difficile se sei fan degli AC/DC ma credo che possa essere, anche in questo caso, un grandissimo toccasana.

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Te lo dico a nome di tutti: hai un po’ stufato! Qualsiasi cosa tu faccia o dica sei sempre al top! Hai addirittura raccolto milioni di consensi con il tuo selfie tutto spettinato che nemmeno Salma Hayek riesce a tenerti testa! Venere e Marte sono dalla tua e poco importa se Mercurio ti mette i bastoni fra le ruote… qualcuno verrà ad aiutarti solo per vederti sorridere!

Amore: sei addirittura quotato alla borsa di Tokyo. Lo sapevi!? Lavoro: fai fatica ad accendere persino il cellulare, figurarsi il rispondere al capo riguardo a domande sul budget! Salute: hai qualche energia in esubero e decidi di usarla per qualche sessione di addominale in stile congolese. Il consiglio del giorno: la Luna di oggi potrebbe renderti un po’ distratto. Ricorda di fare un elenco di cose da portare con te in ufficio… no, la piastra puoi lasciarla a casa!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Leggo fra le righe il tuo disappunto, Vergine. Il mondo è completamente avulso dalla tua comprensione, un po’ come l’elezione a favore di un sindaco, risultato inesistente, in un paesino in provincia di Potenza. Colpa della Luna, senza dubbio. Per fortuna puoi fare affidamento su un Giove fortunato che inizia a gettare le basi per un tuo progetto a lungo termine.

Amore: piacevoli… se stanno al loro posto. Lavoro: sei talmente in forma che potresti portarti il lavoro a casa… per fortuna non ti è consentito! Salute: hai bisogno di un massaggio rilassante… Il consiglio del giorno: smetti di morderti le unghie o di tamburellare sulla scrivania: non ti aiuta a scaricare la tensione, anzi…!

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai imparato fin troppo bene, in questo periodo, come far fronte alle giornate dove non ti senti al 100%. Uno dei tuoi trucchi è quello di presentarti per quello che sei senza orpelli o falsa apparenza, come la modella Emily DiDonato che invita tutti a diffidare degli scatti perfetti di VIP e modelli. Nulla possono Giove e Marte contro una Venere che ti rende così ammaliante e sicura di te.

Amore: ad ogni battito di ciglia prendi un ammiratore su Instagram… ma come fai?! Lavoro: sii paziente e non forzare la mano. Giove sta ancora prendendo le misure per la tua promozione. Salute: anche stanca, non rinunci a qualche esercizio di GAG. Il consiglio del giorno: è il momento giusto per un momento detox: nessun make-up e relax anche per i capelli. Libera il corpo da tutto quello che non serve.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti vedo che guardi in cagnesco quelli che proprio non sopporti: Mercurio a favore e Venere quadrata ti rendono un po’ velenoso oggi. Non ti faresti problemi ad intavolare una discussione come Heather Parisi, che coglie subito l’attimo non appena la sua acerrima rivale, la Cuccarini, mette un piede in fallo. Cerca di non esagerare Scorpione: la cattiveria aiuta le rughe.

Amore: al momento valuti di conquistare il mondo DA SOLO. Lavoro: gli altri colleghi si chiudono se tu abbia poteri magici visto che sai risolvere sempre tutto. Salute: vispo e scattante come un cerbiatto in montagna. Il consiglio del giorno: fidati del tuo istinto. Se passi di fronte ad una vetrina con una bellissima ed inimitabilissima borsetta di Fendi… Devi comprarla. L’istinto non mente, mai!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La Luna di oggi non ti aiuta molto ma la fantasia non te la toglie nessuno. Puoi immaginare liberamente di mandare il CV all’agenzia aerospaziale italiana per poter entrare nella loro prossima missione verso la Luna! Marte e Venere proprio non hanno intenzione di lasciarti andare e continui ad essere il loro “ometto tutto speciale” pieno di sogni e allegria.

Amore: sei davvero sexy. Anche in accappatoio e turbante di spugna. Lavoro: ci sono delle belle novità in arrivo, devi solo avere pazienza e attendere che i tempi siano maturi. Salute: hai bisogno di prendere le cose con calma e di non metterti fretta. Il consiglio del giorno: compra un cd di campane tibetane e mettilo a tutto volume in soggiorno. Se proprio non ti rilassa almeno darà fastidio al vicino antipatico… e ti divertirai lo stesso.

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Secondo me sei il fortunato compratore che ha rivenduto la copertina rarissima di Tintin mai accettata dagli editori! Giove dalla tua ti porta tanta fortuna e continua a lavorare bene anche ora, con una Luna tutta sorridente. Peccato per Marte: le energie scarseggiano, purtroppo, e non ti è concesso nemmeno una corsetta al parco perché ti troveresti davvero senza forze!

Amore: se si tratta di far piedino sotto il tavolo va bene ma non devono chiederti di più! Lavoro: impegnato e perennemente concentrato. Salute: riesci a trovare momenti isolati dove poterti rilassare senza pressioni. Il consiglio del giorno: appendi un cartello con scritto TORNO SUBITO alla maniglia della cameretta. Non ci crederà nessuno ma almeno potrai far finta di essere assente e sperare che qualcuno capisca l’antifona.

Voto 8

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Attendi l’amore come si attende Godot. O come tutti quanti aspettano l’arrivo del nuovo modello di iPhone. (Che poi, Godot non è mai arrivato…). Colpa di Venere, certo! Ma nemmeno Mercurio quadrato non è particolarmente di aiuto ai ragionamenti coi colleghi! Per fortuna Marte a favore non lascia che i dubbi ti attanaglino e riesce ad farti sbrogliare matasse altrimenti troppo intricate…!

Amore: la tua voglia di trasferirti in Antartide è alle stelle. Lavoro: …e pensa che in Antartide non dovresti nemmeno tornare a discutere coi colleghi! Salute: giornata piena di energie! Cerca di sfruttarle al meglio! Il consiglio del giorno: offriti di andare a buttare la spazzatura e scegli proprio quel cestino che si trova dall’altra parte dall’area urbana della tua città. A chi te ne chiede il motivo, potrai rispondere che “era il più comodo”. (Non capiranno… e va bene così!)

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La dolcezza che riuscite a mostrare oggi è pari solo a quella dell’audizione di Beatrice ad X Factor, che tramuta in superpoteri anche i difetti! Luna dalla vostra ed anche un Mercurio a rendervi rapidi di pensiero e assolutamente autoironici. Non male nemmeno la Venere, regala anche momenti dolci e piccole effusioni.

Amore: non lasciate troppo spazio all’orgoglio. Imparate a cogliere il meglio! Lavoro: riuscite a risolvere i problemi anche della portinaia, se continuate così! Salute: vi svegliate energici e leggeri come farfalline! Il consiglio del giorno: con questa Luna dovete assolutamente lasciarvi andare alle emozioni. Non abbiate paura di uscire con il vostro porta fortuna in borsa e, se il tempo lo concede, anche con il vostro cappottino leggero preferito!

Voto 9 e mezzo