L'oroscopo di oggi, martedì 3 novembre 2020, non può che ricordarci ed incuriosirci sulle elezioni americane che proprio oggi termineranno negli Stati Uniti. Ma cosa dicono le stelle oggi? Prima di tutto nel cielo astrologico è evidentissima una netta quadratura tra Mercurio, pianeta del pensiero, nel segno della Bilancia, emblema di giustizia ed etica, contro Saturno in Capricorno che simboleggia il potere e l'autorità. Comunque vadano le elezioni americane quindi gli scontri verbali saranno protagonisti.

L’oroscopo del giorno 3 novembre

Guardando sempre al cielo astrologico e ricordandoci dell'importanza che a questa data, il 3 novembre 2020, per tutto il popolo americano, notiamo che la Luna si trova nel segno dei Gemelli. I Gemelli sono il segno della comunicazione più vitale e vivaci ma non necessariamente strategica, fondata e affidabile.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai sentito? Brad Pitt ha lasciato la bella Nicole Poturalski ed è di nuovo su mercato! Non sei l’unico ad avere problemi con i rapporti emotivi duraturi ed è tutta colpa dell’accoppiata Venere-Mercurio che ti rendono le questioni relazionali più complesse dei calcoli che stanno facendo alla NASA in questi giorni. Porta pazienza: non è il momento giusto.

Amore: non ti stimola nemmeno la parola. Lavoro: avresti bisogno di un segretario personale per starti dietro. Salute: con la mosca al naso. Il consiglio del giorno: le energie di Marte vanno impiegate al meglio: cerca un nuovo sport o un compito da portare a termine per poterle incanalare al meglio.

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa pausa da Mercurio opposto ti sta insegnando il valore delle collaborazione e del gioco di squadra. Come avrai notato anche tu: le elezioni americane sono sulla bocca di tutti ed i VIP degli USA hanno scelto di giocare in team per raccogliere più consensi possibili verso i loro preferiti. La Luna gioca di sponda a tuo favore: non aver paura di metterti in gioco.

Amore: hai ancora tempo per farti notare. Lavoro: puoi risistemare tutto il progetto prima di consegnarlo. Salute: discretamente bene. Il consiglio del giorno: dovresti imparare l’arte di fare la pasta in casa: è un lavoro di meditazione e creatività! (Oltre ad essere buonissima!).

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete pericolosi almeno tanto quanto lo è Billie Eilish per il partito di Trump: Luna a favore con Mercurio e Marte in posizione battagliera vi spingono a dire tutto quello che vi passa per la testa. Persino Giove, in posizione dubbia, ha l’effetto accelerante sui vostri pensieri dovuto ad un senso diffuso di “scomodità” generale. È il momento giusto per togliervi qualche sassolino dalla scarpa.

Amore: avete la voglia di sfidare la fortuna. Fatevi avanti. Lavoro: non avete problemi a farvi carico di lavori noiosi e pesanti. Salute: risoluti e inarrestabili. Il consiglio del giorno: è il giorno giusto per cambiare foto profilo da Whatsapp, Facebook, Instagram e pure su LinkedIn!

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo senti questo ritmo che fa tanto anni ’80-’90? Forse ad Amici hanno già messo delle sonorità congeniali alla prossima professoressa di ballo pronta a far scuola a nuovi alunni! Sto parlando ovviamente di Lorella Cuccarini! Anche tu, ne sono sicura, troveresti confortante rivedere in TV un’icona così legata al tuo passato, vero? E’ un po’ colpa della Luna: ti spinge a cercare punti di riferimento conosciuti per fronteggiare Venere quadrata!

Amore: non riesci a farti capire in nessun modo. Lavoro: i conti? Quelli non tornano mai… Salute: hai bisogno di prenderti una lunga vacanza! Il consiglio del giorno: fingiti fuori casa, o fuori ufficio… o fuori entrambi! Limita qualsiasi interazione col genere umano!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Talvolta per difendere le tue idee devi sfoderare artigli e pure sfoggiare qualche ruggito potente. Prendi esempio da Luciana Littizzetto che, in uno dei suoi ultimi monologhi, non ha avuto pietà per nessuno che potesse anche solo pensare di poterla svalutare perché donna! Venere, Luna e Marte sono tutti dalla tua. Solo Mercurio non si è ancora deciso…

Amore: le parole sono importanti, anche in un corteggiamento. Lavoro: a volte, per andare avanti, occorre fare qualche passo indietro! Salute: divertito e divertente! Il consiglio del giorno: ti manca qualche amico lontano? Una videochiamata o un gioco da fare online insieme ti farà sentire come se lo avessi vicino vicino!

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei un po’ polemica oggi, colpa della Luna storta e quello strano aspetto che fa con Mercurio retrogrado. Cerca di essere un po’ più malleabile e non seguire gli esempi di alcuni vip del calibro di Vittorio Sgarbi (che è riuscito a farsi sollevare di peso e trascinare fuori dall’Aula). Mantieni la calma e cerca di utilizzare tutta la diplomazia che trovi in te!

Amore: sei un po’ pretenziosa… Lavoro: supporta i tuoi collaboratori, non optare per il bacchettamento compulsivo degli errori. Salute: un po’ nervosa. Il consiglio del giorno: soddisfa la tua voglia di ordine dedicandoti ad un puzzle. Più pezzi sono e meglio è!

Voto 6 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’amore ha vie tutte sue e, a volte, non c’è bisogno di colpi di scene eclatanti ma solo di tranquillità per accettare quello che sentiamo. Lo sanno bene Gwen Stefani e Blake Shelton che arrivano finalmente ai fiori d’arancio dopo molto tempo passato insieme. Anche per te, Bilancina, non c’è che da aspettare il momento giusto. Venere è dalla tua e Mercurio sta solo cercando di capire se fidarsi o meno!

Amore: c’è bisogno di lasciarsi andare a quello che provi. Lavoro: non hai intenzione di demordere. Salute: in ottima compagnia di una Luna fantastica. Il consiglio del giorno: non aver timore di osare sia in fatto di dichiarazioni d’amore che di look dai colori forti e decisi.

Voto 8 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Le bellezze più nascoste sono quelle migliori. E chi, meglio di te, sa che il segreto è quello di tenerle ben lontane agli occhi di tutti! Come la barriera corallina appena scoperta in Australia ben più alta della Torre Eiffel: uno spettacolo da togliere il fiato a chiunque! Venere ti aiuta a percepire bellezze come questa anche nella tua quotidianità e a trattarle con il riguardo che meritano!

Amore: riesci ad apprezzare anche i gesti più piccoli. Lavoro: ti prendi una pausa dallo stress…! Salute: prenditi una boccata d’aria quando ti serve! Il consiglio del giorno: una passeggiata nel parco, al tramonto, può darti più di quanto immagini, sai?

Voto 7 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sapevi che in Finlandia hanno adottato un parco come asilo per i bambini? Il contatto con il verde dell’erba e con il blu del cielo ha un effetto rinvigorente per i bambini ed aiuta anche il loro benessere mentale. Potresti prendere esempio e decidere per una camminata nei boschi per combattere questa Luna opposta che oggi ti rende davvero scarico.

Amore: sei pronto per le coccoline! Lavoro: stila una ordinata lista di cose da fare prima di iniziare. Salute: sotto la media. Il consiglio del giorno: un frullato di frutta può aiutarti a ricaricarti di energie positive!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Attento alle figuracce… e guarda sempre bene a chi invii i messaggi! Non puoi sapere chi possa leggere i messaggi che invii e, sono certa, che Mercurio potrebbe renderti un po’ troppo distratto! Alla larga soprattutto da abbagli virtuali che puoi prendere da qualcuno che, sui social, appare meglio di quanto non sia in realtà! Purtroppo Venere quadrata potrebbe farti prendere grosse cantonate.

Amore: guardare ma non toccare! Lavoro: hai sempre con te la calcolatrice portatile, vero? Salute: con qualche leggero giramento di testa… Il consiglio del giorno:appuntati tutti i promemoria appuntabili e attiva tutte le sveglie attivabili: è una giornata di dimenticanze!

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il modo giusto per affrontare la vita? Il tuo. Soprattutto quando hai una Luna così divertente ed irriverente dalla tua che riusciresti a trovare un titolo divertente per un libro di storia migliore a quello utilizzato da Alessandro Barbero per il suo volume. (Ti inviterei a cercarlo su Google partendo con l’incipit “La voglia dei…”!). Sfrutta anche Venere: ti basta una goccia di profumo per diventare irresistibile!

Amore: sei intrigante e magnetico! Lavoro: è il momento giusto per avanzare richieste. Salute: ti svegli carico e pimpante! Il consiglio del giorno: partecipa a qualche challenge divertente sui social. Per svagarti e per aumentare le chances di conoscere nuove persone!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vita oggi vi appare indecifrabile e segreta come il messaggio nascosto scoperto recentemente nel tetto di una chiesa ad Anversa. Il foglietto, del 1941, è forse addirittura più chiaro e leggibile dei messaggi che ricevete sul cellulare! Colpa della Luna quadrata che scombina tutti i piani. Non disperate però: Marte è sempre dalla vostra, pronto a darvi una mano.

Amore: avete l’impressione di non essere compresi appieno. Lavoro: avete bisogno di una piccola spinta per ritrovare il coraggio, Salute: un poco frastornati. Il consiglio del giorno: un vecchio film suggeriva di stilare una lista di 10 cose impossibili da fare prima di colazione e fare di tutto per realizzarne almeno una al giorno! Provate!

Voto 6 e mezzo