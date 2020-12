Nell'oroscopo di oggi ancora la Venere nel segno del Sagittario sembra non trovare il suo posto nel cielo. Ancora, per la primissima parte della giornata, in opposizione alla Luna in Gemelli ma soprattutto in quadratura a Nettumo. Insieme, non dimentichiamocelo, a Plutone quadrato a Marte e al Sole trigono a Urano che non mantengono la calma di certo. Consiglio tecniche di rilassamento, digiuno e meditazione per aspettare la Luna piena di domani mattina, poco dopo le 4.

L’oroscopo del giorno 29 dicembre

La Luna con oggi entra nella sua ultimissima fase prima della Luna piena che sarà il 30 dicembre, domani. In questa fase la Luna si chiama gibbosa crescente ed è carica di energie, pronta ad esplodere in un'espressione di rivelazione. Tenetevi pronti soprattutto a capire chi e cosa volete essere rispetto alle vostre famiglie di origine (l'opposizione sarà tra Cancro e Capricorno).

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Luna storta e Marte a favore ti rendono litigioso e rancoroso. Di fronte ai regali non richiesti risponderesti come la regione Lombardia che ha rifiutato, senza mezzi termini, il presepe tradizionale donato dalla Campania. Oggi non ti si può davvero dire niente senza rischiare che tu balzi dalla sedia super piccato. Mantieni la calma, Ariete. Non c’è bisogno di essere così nervosi… (e poi ti vengono le rughe!).Amore: sfoga le tue energie in eccesso fra le coperte! Lavoro: fingi di non ricevere le mail di lavoro! Salute: il carico di nervosismo potrebbe farti sentire più teso del solito. Il consiglio del giorno: usa meditazione, yoga o qualsiasi altro mezzo possibile per disinnescare la tensione.Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Spero tu abbia ricevuto in regalo i primi prototipi della console per videogame ideata da KFC: l’unica sul mercato a riuscire a friggere le alette di pollo mentre giochi ai tuoi passatempi preferiti! Mercurio ti rende furbo e sgamato mentre Giove, d’altro canto, ti convince a sgarrare la dieta senza pensarci troppo… ma va bene così! Ecco perché la console sarebbe perfetta per intrattenere mente e… pancia!Amore: poco a poco inizia un interessante disgelo! Lavoro: fila tutto liscio (e non riesci nemmeno a spiegarti il perché)! Salute: discretamente soddisfatto! Il consiglio del giorno: sfrutta la giornata di festa per chiamare quegli amici che non senti da tanto: hai bisogno di riallacciare qualche vecchio rapporto!Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa Venere opposta vi fa riflettere. Avete bisogno di dare maggiore attenzione ai rapporti per voi cari, di rallentare la vostra solita frenesia e di darvi completamente alle persone che vi amano davvero. Seguite l’esempio di Benedetta Rossi che, con un annuncio sui social, ha comunicato ai suoi follower di volersi prendere un meritato momento di pausa per dedicarsi all’amore. Brava!Amore: avete bisogno di ascoltarvi di più. Lavoro: preferite il lavoro in solitaria, magari con un bicchiere di vino a farvi compagnia. Salute: perdete un po’ di smalto ma la concentrazione resta. Il consiglio del giorno: restate in pigiama, regalatevi un film in streaming e gustatevelo con una tazzona di tisana alla cannella. Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Giochi d’anticipo caro Cancro. Mentre per Natale hai dovuto faticare per trovare qualcosa di originale da mandare come augurio di Natale, per il prossimo capodanno stai già scrivendo a mano degli auguri da inviare a chi ami. Per farlo puoi appellarti a tutte le emozioni che questa Luna ti regala: un messaggio scritto col cuore vale molto di più di quelli studiati a tavolino o trovati in rete!Amore: ti accoccoli fra le braccia di chi sta rendendo speciali queste feste. Lavoro: cestini le mail che arrivano dai colleghi confondendole con dello spam. Salute: la Luna rende piacevole ed ovattato ogni momento della giornata. Il consiglio del giorno: è il giorno giusto per scrivere degli ottimi propositi per l’anno nuovo. Non dimenticare l’iscrizione in palestra (è un must!).Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

A te il colore bianco non fa paura, soprattutto se si tratta del nuovo trend di moda e che ti consente di mettere in mostra i risultati dei tuoi allenamenti casalinghi. Non aver paura di sfoggiare candidi accessori o pantacollant dalle tonalità gelide: Venere ti renderebbe sexy anche semplicemente vestito di pellicola per alimenti! Sei davvero il suo preferito e ti aiuterà a far colpo sempre e comunque!Amore: la gente, quando ti incontra, fa di tutto per riuscire ad avere il tuo numero di telefono! Lavoro: i cambi di rotta non ti spaventano: valuti ogni ostacolo come un’occasione! Salute: sotto torchio ma in grado di reagire. Il consiglio del giorno: continua a guardarti intorno con fare curioso e pronto ad ogni evenienza. Come un predatore: stai pronto a balzare!Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Incredibile ma, pure avendo questa Venere quadrata, riesci ad arrivare a degli accordi soddisfacenti grazie ad un razionalissimo Mercurio. Sono anzi certa che abbiano chiesto il tuo ausilio per siglare i trattati che hanno finalmente sancito i dettagli della Brexit. D’altro canto non c’era alcun dubbio in merito: rimani sempre la migliore in fatto di regolamenti e contratti: anche migliore di Sheldon Cooper!Amore: conti i baci che rimangono a disposizione del tuo partner: gliene hai concessi in quantità minimo sindacale. Lavoro: quando torneranno in ufficio, i colleghi si accorgeranno che hai già predisposto tutto per farli lavorare di più e con più facilità! Salute: recuperi energie grazie a una Luna amica. Il consiglio del giorno: ripromettiti di fare una pausa ogni tanto: non prendere tutto come se fosse un impegno di vita importanza. Rallenta!Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti mancavano solo le profezie di Baba Vanga ad aggiungersi alle già difficili influenze di Luna, Mercurio e Marte. Oggi è proprio la giornata giusta per dichiarare il tuo personale sciopero e chiuderti in cameretta con la sola compagnia del pc portatile e Netflix. A dire il vero, possiamo fare un’eccezione per il partner che avrà il solo ed unico compito di abbracciarti per tenerti calda e protetta!Amore: hai bisogno più che mai di dimostrazioni d’affetto! Lavoro: chiedi per direttissima un prolungamento delle ferie fino, almeno, al prossimo giugno. Salute: stesa, stremata, senza energie. Il consiglio del giorno: dichiara uno stato di emergenza, mettendo come cravatta alla porta un messaggio con scritto: Luna storta e non solo quella!Voto 5

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Se non hai ancora giocato ad Among Us in queste feste credimi, Scorpione, ti stai perdendo una chicca videoludica top! La versione digitale del gioco “guardie e ladri” non solo sta raggiungendo un sacco di record ma è anche il perfetto connubio che ti permette di usare al meglio la furberia che ti regala Mercurio e la voglia di divertirti che ti richiede la Luna!Amore: accetti proposte solo se sono provocanti! Lavoro: non hai bisogno di impegnarti per riuscire perfettamente nei tuoi compiti. Salute: la Luna riesce a farti comparire un bel sorriso sulle labbra. Il consiglio del giorno: non pensare già al lavoro che dovrai fare per rimettere a posto tutte le decorazioni! Prenditela comoda!Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il numero dei messaggi privati che ti arrivano sui social per farti i complimenti sul tuo charme sono addirittura più numerosi dei granchi giganti provenienti dalla Russia approdati in Norvegia! Venere ha deciso di prendere residenza transitoria sul tuo segno e promette (mantenendo) delle situazioni molto interessanti sul fronte emotivo! Non lasciarti scappare occasioni romantiche!Amore: super top! Lavoro: estasiato da nuove possibilità che ti permettono di mettere in pratica le tue idee. Salute: in netto recupero. Il consiglio del giorno: festeggia i traguardi riusciti durante l’anno stappando qualche bottiglia preziosa! L’autocelebrazione ti serve tantissimo!Voto 8

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa Luna opposta ha su di te la stessa allure delle presunte dimissioni di Papa Francesco: lascia un senso di insoddisfazione e di profonda preoccupazione. Per fortuna, almeno tu, hai un Mercurio a favore che ti aiuta a mantenere un certo aplomb e un contegno invidiabile. Cerca di non dare in escandescenze per colpa del nervosismo: Marte non ti aiuterebbe a gestire bene lo stress. Amore: ti avanza ancora qualche bacio sotto il vischio! Usalo. Lavoro: stai già mandando via Whatsapp gli avvisi di lavoro ai tuoi colleghi! Salute: un po’ teso per colpa della Luna opposta. Il consiglio del giorno: lasciati sprofondare sul divano morbidoso mentre recuperi energie!Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Puoi sognare in grande, Acquario. Hai tutte le carte, e i pianeti, in regola per fare grandi cose. Se Mister Amazon è riuscito nell’intento di diventare milionario riuscendo quasi a sostituire il ruolo di Babbo Natale quest’anno, non c’è motivo per cui tu non possa ambire a un successo di pari portata. Buona anche la Venere: ti permette di trovare il tempo necessario anche per qualche coccola!Amore: scopri che il partner ha già indossato il completino sexy che gli hai regalato! Lavoro: hai la camera invasa di appunti e idee da mettere in pratica. Salute: carico e pronto a metterti d’impegno in prima persona. Il consiglio del giorno: non scartare alcuna idea ti venga in mente: con tutte le probabilità sarai in grado di dare l'occasione insperata anche a quella più improbabile!Voto 9 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

L’home delivery lo amate talmente tanto che lo utilizzereste per qualsiasi cosa soprattutto perché vi consente di limitare al minimo le vostre interazioni con le altre persone. Venere quadrata è davvero pesante e l’unico sollievo dalle difficoltà relazionali sembra essere solo quello di appollaiarsi sul divano e concedersi completamente alla lettura di un libro che amate.Amore: ne avete già abbastanza dei sentimenti di bontà e di amore universale. Lavoro: vi ritrovate a riordinare i documenti sul desktop del pc in ufficio anche da remoto. Salute: la Luna vi permette un attimo di respiro. Il consiglio del giorno: più che una chiamata, o peggio videochiamata, optate per sms e messaggini scritti. Vi aiuterà a mantenere le distanze!Voto 7 –