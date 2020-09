Nell'oroscopo di oggi, lunedì 21 settembre, balza subito all'occhio un aspetto particolare nel cielo astrologico: si tratta di Mercurio, pianeta del pensiero ma anche del dialogo, che si trova in quadratura perfetta a Plutone, pianeta delle cose tenute nascoste. Questa quadratura non fa ben sperare soprattutto in un momento politicamente così delicato. Plutone quadrato a Mercurio indica il venire a galla di scandali e bugie sia nel pubblico che nel privato.

L’oroscopo del giorno 21 settembre

Con il Sole nel segno della Vergine e la Luna nel segno dello Scorpione diciamo che il controllo e il desiderio di tenere ogni cosa come fosse al guinzaglio sarà fortissimo: questi tuoi segni zodiacali parlano del piacere di usare la strategia, l'ingegno e l'intuito per prevenire ogni mossa dell'avversario. Occhio!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Vinci e stravinci coi consensi della gente. Sei un po’ come Lady Gaga che viene osannata persino dai partecipanti del GF a discapito della povera Madonna Ciccone. Marte energia una posizione già molto buona della Venere. Peccato per quel Mercurio opposto che ti fa sembrare la lista della spesa un vecchio reperto scritto in assiro-babilonese. Poco male: ti basta alzare una zampetta per chiedere l’aiuto di qualche commesso super carino e sexy.

Amore: sei il centro dell’attenzione di uno o più partner. Lavoro: fai fatica persino a ricordare la tabellina del 2. Salute: non puoi di certo lamentarti! Il consiglio del giorno: puoi comodamente lasciarti andare in qualche dichiarazione d’amore o proposta piccante… per quanto tu possa apparire sfacciato non credo avranno il coraggio di dirti di no.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa Luna ti fa sentire un po’ solo Torone. Se vuoi faccio come il cavallo che ha accompagnato la sua padrona mentre faceva un giro in pattini e ti faccio compagnia fino a quando questa Luna se ne esce dalla tua opposizione. Non temere il riflesso nello specchio, sei bellissimo come sempre! È solo una Venere antipatica che vuol mettere in difficoltà le tue sicurezze… ignorala!

Amore: non avere paura di dire quello che pensi per non ferire l’altro… ma cerca comunque di trovare un modo delicato per dirlo! Lavoro: sei ancora in tempo per rettificare alcune clausole del contratto prima di inviarlo! Salute: hai probabilmente qualche segno di stanchezza e le righe del cuscino ancora tatuate sulla guancia. Il consiglio del giorno: canta che ti passa. No, davvero! Divertiti a cantare su qualche video karaoke su YouTube e incanta i vicini!

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

A volte il mondo è complesso tanto quanto fare indovinare a Paola Barale delle canzoni soltanto mimandole (e a niente serve avere le forme generose di Elettra Lamborghini o di Orietta Berti!) eppure voi non demordete! Mercurio a vostro favore premia sicuramente i vostri sforzi comunicativi e vi dona anche una discreta diplomazia! Buoni Venere e Marte che possono darvi uno sprint nuovo, capace di portarvi lontano!

Amore: riscuotete discreto successo come già succedeva ai tempi del liceo! Lavoro: riuscite a far incontrare due parti altrimenti inconciliabili come il boss e i suoi diretti dipendenti! Salute: potete ancora godervi una giornata positiva! Il consiglio del giorno: è importante che facciate un po’ di meditazione… magari mentre di dedicate alla pedicure e vi guardate un episodio di How I Met Your Mother!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per quanto tu ami i bambini e l’idea di creare un tuo nido familiare, probabilmente ora non avresti tempo né concentrazione per gestire sei figli come fa Jude Law. Giove, Mercurio e Marte tutti storti confabulano per mandarti in tilt peggio di un casello autostradale in pieno bollino rosso. Non è una colpa prendersi un momento di pausa fra un casino e l’altro, sai? Soprattutto se ti sei portato in ufficio un bel libro che stai leggendo in questo periodo!

Amore: le emozioni sono forti ma il modo in cui le esprimi potrebbero spaventare qualcuno! Sii sereno… Lavoro: hai davvero bisogno di qualcuno che ti riordini un poco le idee. Salute: vorresti tanto un reparto all’Esselunga dove si possa comprare energia in comodi dispense. Il consiglio del giorno: probabilmente questa Luna ti può dare importanti messaggi da decifrare… hai per caso preso nota dei sogni della notte scorsa?

Voto 5 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Inguaribile romantico, sogni ancora il ritorno di Brad Pitt e Jennifer Aniston e lo vedi in ogni loro collaborazione. È colpa di Venere che non ti da tregua e vedi relazioni degne di soap operas di, minimo, 16 stagioni ovunque! Anche Marte ti aiuta e potrebbe addirittura aiutarti a scuoterti da questa Luna quadrata con un giro di valzer (fra le lenzuola)!

Amore: Amadori ti avrebbe dato un 10+++ Lavoro: non puoi caricarti anche del lavoro lasciato indietro dagli altri! Salute: qualche momento dove ti incanterai a guardare le mosche ma per il resto… tutto più che ok! Il consiglio del giorno: oggi ti viene permesso di osare e persino di presentarti in ufficio con un vestito tradizionale brasiliano con tanto di piume e banda musicale al seguito!

Voto 9 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

È il momento perfetto per prenotare una visita alla mostra fotografica di Red Hang. Con i suoi ritratti provocanti riuscirebbe a smuoverti nel modo giusto come sta già facendo la Luna da qualche giorno. Ci sono sentimenti interessanti che si muovono nel profondo e, sono certa, che tu abbia tutte le chiavi per comprenderti meglio. Non aver paura dei tuoi sentimenti.

Amore: valuti il da farsi cercando di non lasciarti andare troppo alle sensazioni. Lavoro: sarai chiamata a prendere decisioni importanti… e ti presenterai già con diagrammi a torta e sette pagine di relazione. Salute: ricaricati bene di energie per affrontare i prossimi giorni un po’ sottotono. Il consiglio del giorno: dovresti appendere nuovi quadri alle pareti. Per dare un tocco del tutto personale alla tua casa e per sentirla più in linea con il tuo flow emotivo.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei divertita anche dai piccoli scherzi e dalle improvvise gioie che ti regala la giornata. Probabilmente, se fossi il tizio che si è ritrovato il cellulare pieno di selfie di scimmie dopo averlo perduto in una foresta, dimenticheresti velocemente l’accaduto e ti metteresti a ridere a crepapelle. Dopo un lungo periodo stressante, questo è quello che ci vuole! Mercurio aiuta il pensiero mentre Venere rende eleganti anche le rughe d’espressione mentre ti impegni a risolvere piccoli problemi!

Amore: sei magnetica come una macchinetta delle merendine all’ora di pranzo. Lavoro: tutti ascoltano le tue idee come fossi una novella profeta. Salute: non esagerare con gli sforzi fisici e trova il momento giusto per rilassarti. Il consiglio del giorno: da quanto non entri in libreria per sfogliare qualche libro romantico e tormentato? Questa Luna solletica la tua voglia di sondare le tue emozioni profonde.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti alleni, guardando Forum, e prendi nota di alcune battute ad effetto da utilizzare all’occorrenza nelle prossime discussioni. Venere ancora non ti lascia in pace e ti rende difficoltoso ogni rapporto col genere umano. Dalla tua hai comunque Giove che spinge e prova, invano, a farti prendere le cose con una prospettiva più edificante… Dagli almeno il beneficio del dubbio! No!?

Amore: non è roba per te, non oggi almeno. Lavoro: purtroppo alcuni passi devono essere ancora ben studiati prima di poter procedere. Salute: ti senti sufficientemente in forze. Il consiglio del giorno: sfrutta al massimo questa Luna per coltivare il tuo hobby preferito: dal gaming alla scultura in terracotta: tutto è concesso!

Voto 7 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

C’è veramente troppa roba da fare, questioni da risolvere e cose da conoscere e tu… non hai pace! Duri come la presenza di Flavia Vento in un reality, o come le intenzioni di mettersi a dieta della maggior parte degli italiani, e salti di palo in frasca senza darti tempo. “Colpa” delle energie di Marte e del fascino che esercita su di te Venere. Non ti preoccupare, ci piaci anche così iperattivo e pieno di voglia di fare!

Amore: cerca di non accumulare troppi appuntamenti con persone diverse nello stesso giorno. Lavoro: il multitasking va bene fino ad un certo punto… poi inizia il caos più totale! Salute: scoppietti come un petardo cinese! Il consiglio del giorno: prendi una strada diversa per tornare a casa dopo il lavoro, oggi. Magari scopri qualche nuovo negozietto carino dove vendono cosine irresistibili!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Per quanto il tuo umore stia migliorando, ci sono ancora cose (o persone) che proprio non tolleri. Per questo hai già contattato il fotografo che ha rimosso Meghan dalle foto postate dalla famiglia reale inglese per gli auguri ad Harry… hai del lavoro da fargli fare. Mercurio e Marte ti vogliono duro e spietato… ma se vuoi un consiglio ascolta Giove e cerca di essere più magnanimo e tollerante come un sovrano illuminato!

Amore: asseconda gli slanci sensuali del partner e… vedi dove portano! Lavoro: c’è bisogno di ascoltare bene le lamentele dei colleghi e comprendere come utilizzarle al meglio! Salute: non sforzarti di fare cose che non riesci a soffrire! Il consiglio del giorno: se mai dovessi scegliere di rifare una parte della casa o di arredarla al meglio… ricordati che c’è sempre qualche amico dalla spiccata personalità pronto a darti qualche buon consiglio!

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La tua voglia di estraniarti dal mondo è tanta che stai mandando mail ogni giorno al CEO di Facebook per sapere quando usciranno i famosi smart glasses. Preferisci vedere i post sul social network e mettere una distanza tutta virtuale piuttosto che metterti in gioco in prima persona. Venere opposta e Luna quadrata ti rendono un po’ troppo scontroso… Cerca di non chiuderti troppo in te stesso… e chiudi il cellulare mentre ti parlo!

Amore: non è ancora il momento di grandi promesse. Lavoro: ci sono dettagli da limare e, per fortuna, sei tanto attento da notarli! Salute: non hai voglia di infighettarti tutto per uscire. Meglio un pantalone della tuta. Il consiglio del giorno: lascia perdere i discorsi troppo complicati e le teorie complottistiche… almeno per oggi! Molto meglio una replica di una serie tv di quando eri ragazzo… “Sabrina, Vita da strega” può andare?

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Diciamocelo: questa Luna vi da la possibilità di curare i dettagli come nessuno mai. Forse solo Malgioglio vi batte con uno smalto sui piedi che è la fine del mondo in perfetto matching col suo look. Giove spinge, in qualche modo, per rimettere in moto alcuni processi organizzativi che vi possono portare lontano: cercate di dargli ascolto.

Amore: momenti interessanti che possono sfociare in qualcosa di più. Lavoro: non vi perdete d’animo e fate di tutto per metterci del vostro. Salute: con questa Luna siete super carichi! Il consiglio del giorno: è il momento giusto per aggiungere un tocco rock al vostro look. (Senza esagerare!!!)

Voto 8 –