Con l'oroscopo di sabato 21 novembre dobbiamo salutare due segni zodiacali. Ma in che senso, astrologa? No panic, solamente oggi è l'ultimo giorno in cui il Sole si trova nel segno dello Scorpione e Venere si trova nel segno della Bilancia. Tra questa notte e la giornata di domani (nella quale però anche l'astrologa osserva il giorno di riposo!) il Sole entrerà nel segno del Sagittario mentre Venere saluterà il segno dello Scorpione.

L’oroscopo del giorno 21 novembre

La Luna, ancora per l'oroscopo di oggi, si trova nel segno dell'Acquario. Ora, sia chiaro, io amo tutti i segni zodiacali allo stesso modo ma dopo un periodo tanto capricornico (anche dal punto di vista astrologico), tutti i pianeti che si trovano a transitare nel segno dell'Acquario ritengo siano una boccata di ossigeno, una ventata di ottimismo e possibilità. Godiamoci quindi la Luna di oggi!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Birichino e senza controllo. Ora che Venere sta lasciando la tua opposizione ti senti carico grazie a Marte! Devi solo ringraziare di non essere uno dei concorrenti del Collegio! Altrimenti ti avrebbero già espulso alla prima puntata! Prova ad utilizzare la carica della luna in modo costruttivo e magari pianificare qualche attività innovativa!

Amore: la comunicazione diventa più semplice. Lavoro: I tempi del lavoro in solitaria sono finiti, è giunto il momento di collaborare! Salute: ti carico come una molla. Il consiglio del giorno: trova qualsiasi modo per fare attività fisica! Magari evita soltanto di utilizzare la corda per saltare: i vicini potrebbero non essere molto contenti….

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Le posizioni di Mercurio e Luna potrebbero renderti un po’ nervoso e farti esprimere idee e concetti confusi (anche se tu, probabilmente, ne se davvero convinto) un po’ come Platinette. Ignorerai le critiche e punterai dritto verso i tuoi obiettivi anche quando il mondo intero cercherà di dissuaderti… cerca comunque di restare aperto alla possibilità di correggere il tiro quando esageri!

Amore: momenti di tensioni in avvicinamento.Lavoro: possibili ritardi nelle firme dei contratti. Salute: ti senti un po’ perso ed arrabbiato col mondo. Il consiglio del giorno: non ci sono malumori che una buona fetta di tiramisù non possa risolvere!

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Voi non avete avuto alcun problema a comprare le nuove scarpe in voga della Lidl! Mentre gli altri facevano la fila fuori dai negozi e si arrabattavano per prenderne un paio, voi avevate già preordinato un intero stock da poter regalare ai vostri familiari a Natale! Come siete sgamati voi nessuno mai! Ed è tutto merito di questa Luna!

Amore: potreste dovervi trovare ad affrontare qualche ostacolo importante. Lavoro: riprendete in mano il vecchio manuale delle procedure: avete bisogno di rivedere alcuni concetti chiave! Salute: per oggi potete anche saltare il corso di Zumba online: vi sentite super fighi! Il consiglio del giorno: se vi va, andate a comprare un quaderno vuoto al supermercato: riempitelo di frasi, disegni, pensieri e progetti: la Luna di oggi va sfruttata appieno!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Impara a gestire bene le energie, soprattutto oggi! Venere finalmente si allontana da una brutta posizione e questo potrebbe renderti un pochino più tranquillo, evita comunque di rivangare il passato e di cercare vendetta per cose che sono successe nel passato. Il modello di Fabrizio Corona non deve essere preso ad esempio: cerca di lasciar perdere discussioni inutili.

Amore: inizia poter tirare un sospiro di sollievo. Lavoro: riprendi sicurezza in te stessa e nelle tue decisioni. Salute: riprendi un po' di fiducia nella tua forma fisica. Il consiglio del giorno: alzati dal divano e prova qualche nuovo tipo di allenamento funzionale. Rimettiti in forma con energia.

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Dopo il Mac ora anche i computer Windows hanno grossi problemi con gli aggiornamenti ed appare ovunque una schermata di errore che impedisce di pensare e lavorare… Probabilmente la stessa schermata ti apparsa questa mattina, Leone, quando al risveglio ti sei trovato una Luna opposta ed un Mercurio quadrato che non lasciano scampo!

Amore: attento ad usare troppo! Lavoro: potrebbe esserci un po' di confusione oggi in ufficio! Salute: potresti sentirti davvero stanchissimo. Il consiglio del giorno: attenzione alle idee troppo eccezionali! Magari uscire di casa pieno di paillettes potrebbe essere un po’ eccessivo!

Voto 6 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei davvero indecisa Vergine! Borbottare o non borbottare, per la nuova iniziativa di PlayStation che ha voluto affittare l'intera Piazza San Marco per proiettare una partita di calcio virtuale sui monumenti…? Colpa della Luna che ti rende un po' indecisa ed anche di Venere che non riesce a capire se stimolare la tua vena critica oppure lasciarla stare!

Amore: le conoscenze superficiali stanno diventando sempre più profonde. Lavoro: ti prenderai del tempo per riflettere su alcune questioni. Salute: leggero calo di attenzione. Il consiglio del giorno: mentre fai le faccende di casa accendi a tutto volume lo stereo con la tua playlist su Spotify preferita.

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Lo smart working non poteva capitare in un momento migliore per te! Ora che perdi il favore di Venere, che rendeva tutto un po' più tranquillo, Marte è libero di fare tutto ciò che vuole con le tue energie. L'idea di poter partire e lavorare sulla spiaggia dei Caraibi o in cima ad una vetta innevata sono per te l'unico sollievo rispetto alle infinite e-mail che ti arrivano ogni giorno!

Amore: sussurra parole dolci e comprensive al partner. Lavoro: viene messa a dura prova in fatto di resistenza. Salute: la Luna favore ti aiuta a prendere tutto con un po' di filosofia. Il consiglio del giorno: hai bisogno di un momento detox da ogni social. Rispolvera il vecchio cellulare privo di ogni applicazione e passa una giornata lontana da like e commenti.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non ti è ben chiaro come possa essere successo, anche se probabilmente è tutta colpa di questa Luna, ma ti è sfuggito di certo il dito sulla foto di qualche bella ragazza su Instagram senza che tu te ne sia accorto e qualcuno potrebbe averla presa male…! Hai comunque una scusa: se è successo all'account Instagram del Papa di mettere un like ad una modella, non vedo come non possa succedere a te!

Amore: hai tanta voglia di provocare e di stuzzicare! Lavoro: non ti lasci sfuggire nemmeno un dettaglio, cerca solo di non essere troppo puntiglioso. Salute: l'umore potrebbe non essere dei migliori. Il consiglio del giorno: rifugiati tra le pagine di un libro avvincente e pieno di misteri!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Lo sanno tutti che tu, sagittario, sei quello delle idee più strambe ma vincenti! Fai come Twitter che mette il capo degli hacker, che ha combattuto fino a poco tempo fa, a capo del suo dipartimento di sicurezza! Le buone idee ti vengono date da questa Luna ed anche da Marte: che ti ricordano il vecchio detto: “se non puoi combatterli, unisciti a loro!”.

Amore: incontri hot e molto interessanti. Lavoro: non fonderti il cervello su questioni tropo complesse! Salute: qualche imprevisto potrebbe rovinarti l’umore. Il consiglio del giorno: datti alla creazione di piccoli decori natalizi già da ora! La Luna ti supporterà con idee geniali e riciclo di materiali!

Voto 8 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questo Giove a tuo favore ti tenta un po' troppo spesso! Sono certa che pure tu avresti voluto partecipare all'asta che si è tenuta per un piccione viaggiatore, poi battuto per la cifra record di 1,6 milioni di euro! Anche Venere, che finalmente si toglie dalla quadratura, riesce a farti riesumare un po’ di sicurezza. Potresti addirittura osare e farti avanti con qualcuno che ti piace!

Amore: torni a provare piacere nel provocare! Lavoro: nessun problema all’orizzonte. Salute: il massimo dello sport che ti concedi oggi è un po' di zapping fuori orario.Il consiglio del giorno: seguì corsi e manuali su YouTube! Potrebbe essere un modo diverso e innovativo di imparare!

Voto 7 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Dovresti assolutamente guardare il nuovo video di Billie Eilish: totale libertà in un centro commerciale deserto, senza regole e senza controllo! La Luna di oggi ti mette carica e voglia di infrangere le regole nel modo giusto. Attenzione solo a Mercurio: gli errori di valutazione potrebbero essere tanti e un po’ pericolosi!

Amore: cerca di non essere troppo egoista, pensa anche e soprattutto al partner! Lavoro: evita le distrazioni: chiudi lo smartphone in un cassetto della scrivania. Salute: ti senti tanto allegro da tamburellare il ritmo della tua canzone preferita alla scrivania tutto il tempo. Il consiglio del giorno: tieni a bada la tua voglia di chiacchierare: non tutti sono disposti ad attaccar bottone!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere sta finalmente per cambiare segno e il suo effetto principale è che vi consente di ricominciare a sognare e sperare di raggiungere i limiti che solo la fantasia riesce a porvi! Probabilmente già sognate di indossare una delle nuove tute alla "Iron Man" che vengono prodotte all'interno delle fabbriche di automobili! Come diceva Buzz Lightyear: “Verso l'infinito e oltre!"

Amore: i baci e le coccole diventano più facili, da dare e da ricevere. Lavoro: siete la segretaria preferita del capo! Salute: guadagnate punti, già sfregate le pinne in attesa della Luna a vostro favore! Il consiglio del giorno: avete mai provato i libri game? Tirare le redini di un universo fantastico fa proprio per voi!

Voto 8