Iniziare la giornata con Urano in sestile (quindi a favore) di Mercurio è decisamente di buon auspicio! Certo, questo aspetto planetario nell'oroscopo di oggi, venerdì 17 luglio 2020, indica che tenere a freno la lingua sarà difficile ma, contemporaneamente, i nostri pensieri sapranno volare molto più alto della norma, della routine e della tradizione. Il pensiero (Mercurio) è dirompente e ribelle, indipendente e libero grazie a Urano. Pronti a leggere il vostro oroscopo?

L’oroscopo del giorno 17 luglio

Anche oggi la Luna si trova nel segno dei Gemelli amplificando ancora di più l'aspetto di libertà intellettuale del quale ho appena parlato. I Gemelli sono un segno legato alla curiosità ma anche all'irriverenza tipica degli adolescenti soprattutto nel pensiero e nel dialogo. In tutti i casi le novità passano attraverso una rottura… E questo potrebbe essere il caso!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Dopo aver letto la notizia di un vecchio videogioco venduto per migliaia di dollari, riprendi in mano i tuoi vecchi giocattoli sperando di poter guadagnare qualcosa con quel fumetto vintage di Batman. Sei alla ricerca di qualche guizzo di genio e ti fai prendere da memorabili momenti creativi!

Amore: ci andrei piano con le sperimentazioni amorose. Lavoro: escogiti uno stratagemma per sottrarti al lavori meno piacevoli. Sagace! Salute: talmente tanto energico che potresti fare una trentina di vasche fra l’ombrellone e il bar della spiaggia.Il consiglio del giorno: probabilmente ideare una sessione di limbo al club degli anziani del paese non è una buona idea… a meno che tu non sia un chiropratico!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con Marte che porta strane paranoie alla testa, decidi di consolarti alla gelateria sotto casa chiedendo di poter assaggiare qualche gusto prima di decidere quale prendere. Poco importa se i gusti sono gli stessi da dieci anni: hai bisogno di un’attività poco impegnativa che dia massima resa col minimo sforzo… Poi mi dici com’era il pistacchio?

Amore: meno aperto alla comunicazione del solito. Lavoro: aspetti con ansia il tuo turno per le ferie! Salute: frastornato, lasci vagare la mente. Il consiglio del giorno: anche in ufficio, prova alcuni piccoli esercizi di Mindfulness. Oltre a calmarti, riportano la concentrazione ad alti livelli!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Stupite e lasciate senza parole anche quelli che vi sottovalutano come ha fatto la Tatangelo che ha postato un video strepitoso di se dove appare in splendida forma! Questa Luna a favore, a solleticare la vostra Venere, vi fa sembrare irresistibili e decisi come lei! Bravi!

Amore: completamente a vostro agio coi sentimenti. Lavoro: impegnati ma mai affaticati. Salute: freschi come roselline. Il consiglio del giorno: ricordatevi di postare anche le foto meno generose con l’hashtag #NoFilter. Siete talmente top che fareste tendenza anche così.

Voto 9 meno

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Irrequieto e preoccupato come le adolescenti che sono di nuovo "in sbatta" per scegliere quale lipgloss utilizzare sulle labbra ora che la mascherina non è più obbligatoria. Quella Luna che si avvicina magnetizza il tuo Mercurio e ti porta a riflettere in modo un po’ ossessivo… Cerca di prenderla con più leggerezza!

Amore: non ti vedo deciso. Aspetta un secondo round. Lavoro: inizia a farsi sentire la stanchezza ma le idee tengono botta. Salute: in prossimo aumento il tenore energetico. Il consiglio del giorno: proponiti di fare il dog sitter alla sorella del tuo amico per svagarti! Sincerati prima che si tratti di un piccolo chihuahua e non di un molosso da 20 kg però!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Oggi hai il fascino esotico di Mahmood: sfoggi un fisico da paura con uno sguardo penetrante ed una mascella talmente volitiva da sembrare un bronzo di Riace. Catalizzi l’attenzione dei tuoi fan anche in giornate dove sei leggermente irrequieto, come questa! Sarà che le energie di Marte a favore scalpitano per essere soddisfatte??

Amore: irresistibile e caloroso. Lavoro: dopo un po’ avere degli impegni ti sembra quasi piacevole. Salute: i troppi pensieri rischiano di stressarti. Il consiglio del giorno: non esagerare con i drink all’aperitivo, cerca di lasciare agli altri il divertimento pre-cena e punta tutto sul post!

Voto 7+

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Regina del pensiero laterale, sei più convincente di Elodie nel suo ultimo video dove cita il film Il Ciclone, ospita Pieraccioni e riesce a far ballare anche il più burbero di tutti noi. Questo Mercurio oggi risveglia la tua intuizione e ti consente di far leva sulle emozioni altrui, almeno fino a che con la Luna storta non ti innervosirai. Sagace… ma cerca di non strafare!

Amore: non credi alle promesse, nemmeno se spergiurano. Lavoro: usi le tue abilità per inventare scuse e sfuggire al briefing di fine settimana. Salute: infastidita da tutto… Il consiglio del giorno: per la serata con le amiche, punta ad un dettaglio anni ’50. Simpatico e di tendenza.

Voto 6 scarso

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Con quel sorriso così magnetico, mi ricordi tanto la giovane Demi Moore in Ghost (che spegne 30 candeline quest’anno!). Innamorata, invincibile ed eterna come te, aiutata dalla coppia di Luna e Venere, ignori completamente la stanchezza che ti propina Marte opposto e fai gli occhi dolci per saltare la fila alle poste. Biricchina!

Amore: fascinosa, nessuno ti resiste. Lavoro: evita il burnout in ufficio. Salute: no al gelato dopo cena, almeno per oggi. Il consiglio del giorno: se dovessi sentirti agitata, balla. Fallo nel tuo soggiorno o sotto la doccia. Ballare scioglie i nervi meglio di una corsetta!

Voto 8 (sulla fiducia)

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Come Cecilia Rodriguez, hai voglia di provocare postando foto poco coperte della tua fiamma. Questi pianeti spingono per farti osare e per costringerti ad uscire dalla tua comfort zone. Non che a te costi troppo questo azzardo ma il limite che separa dal trash è molto sottile…! Fai attenzione!

Amore: manette col pelo? Con questo caldo? Lavoro: riordina la scrivania. E anche le idee, adesso che hai le forze!

Salute: ti svegli riposato dopo un paio di notte nervose. Il consiglio del giorno: non fare dispetti in ufficio. Nascondere le batterie al mouse del capo non fa così ridere… Soprattutto il capo!

Voto 6+

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Innervosito e pure un po’ arrabbiato, decidi di svelare i trucchi del mestiere come ha fatto un’influencer su Instagram che pubblica tutti i segreti per sembrare più figo. Oggi sembra proprio che tu non abbia voglia di metterti in gioco… passerà in men che non si dica!

Amore: vorresti tanto una vacanza dalle incomprensioni col partner. Lavoro: evita lo scontro in tutti i modi possibili!

Salute: leggermente stressato ma passerà. Il consiglio del giorno: ricordati che arricciare le labbra e tenere il muso possono rendere più visibili le rughe! Preferisci un sorriso di circostanza, se puoi!

Voto 5 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Simpatico ed ironico, fai commenti come Totti che ricorda d Ilary di non dimenticarsi la cioccolata mentre sfila al supermercato! L’accoppiata di pianeti sui Gemelli ha uno strano effetto sul tuo umore e ti rende più leggero… ma senza esagerare!

Amore: regali un sorriso dolce. Lavoro: valuti seriamente i sei mesi sabbatici. Salute: guadagna tempo ed energia ora in previsione del weekend! Il consiglio del giorno: non essere troppo esigente con te stesso. Gioca con i tessuti e non costringere le tue forme in vestiti troppo stretti!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Con questa Luna a favore, Acquario, mi ricordi tanto Scooby-Doo che ha appena spento 50 candeline. Come lui, oggi sei simpatico, travolgente e fuori dai canoni e non ti risparmi alcun tipo di avventura… nemmeno quella di prendere la macchina per raggiungere il mare all’ora di punta!

Amore: intenso e piacevole. Lavoro: alle battute finali, vacanze in vista. Salute: in forma quanto basta! Il consiglio del giorno: non esagerare coi programmi per l’estate! Ricordati che ogni giorno ha solo ventiquattro ore!

Voto 7+++

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Anche se ora potete uscire liberamente, preferite continuare ad allenarvi in casa in remoto e a farvi seguire dal vostro trainer a debita distanza. Mettere qualche isolato fra voi e il mondo esterno vi aiuta a riflettere a non lasciarvi sobbarcare in una giornata di Luna storta come questa.

Amore: lunga storia d’amore con l’aria condizionata. Lavoro: sperate in un giorno di permesso improvvisato! Salute: il massimo dell’attività sostenibile è sventolarsi col ventaglio… Il consiglio del giorno: avete già provato la spesa online? Nessuna fila alla cassa e nessuno che vi guarda male se comprate solamente tutti i gusti del gelato disponibili…!

Voto 6