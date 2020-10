Nell'oroscopo di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, troviamo una bella Luna nuova nel segno della Bilancia. Ora, la Luna nuova (come oramai sapete tutti!) è un momento di introspezione, come una nuova spinta sotto alle caratteristiche di uno dei dodici segni dello Zodiaco. La Bilancia è un segno rigoroso e coscienzioso, etico e risolutivo quindi bene. Soprattutto è un segno che ama la quiete e che farà da contraltare alle tendenze rivoluzionarie del cielo astrologico di questo periodo.

L’oroscopo del giorno 16 ottobre

Siete pronti a digiunare oggi? Mettete giù quella brioche e disdite il pranzo (al massimo un'insalatina scondita di sole verdure) perché quando c'è la Luna nuova e soprattutto quando è così intensa sarebbe bene tenersi a digiuno per sentire ancora meglio il fluire delle energie tra l'esterno e il nostro inconscio. Pensateci!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Spazientito come la mitica Loredana Berté che ammette, candidamente, di aver sempre usato la mascherina provoca tutti coloro che si oppongono con un “se ci sono riuscita io che odio le regole, non vedo come non ci riusciate voi!”. Luna opposta ed un Marte a favore rischiano di farti perdere le staffe in men che non si dica! Attenzione ai momenti di nervosismo!

Amore: difficoltà a comprendere il perché di alcuni comportamenti. Lavoro: ti sembra di lottare contro i mulini a vento. Salute: molto teso oggi…! Il consiglio del giorno: devi assolutamente indossare la maglia di Mafalda con su scritto “attenzione: oggi mordo!"

Voto 5 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ti fanno degli indovinelli ambigui come quelli proposti ad Antonella Clerici, giusto per il gusto di metterti in difficoltà e di farti arrossire! Forse perché sanno già che questo Mercurio non ha alcuna voglia di mettere in moto i tuoi ingranaggi e non ti permette di risolverli in poco temo! Fa niente: tu ha dalla tua Venere che, con charme imbattibile, ti aiuta a superare ogni ostacolo semplicemente facendo l’occhiolino alla persona giusta!

Amore: riusciresti persino a convincere il più brontolone ad invitarti fuori a cena! Lavoro: non sei proprio sul pezzo, eh! Salute: qualche pensiero di troppo. Il consiglio del giorno: semplifica e riduci! Cerca di rispettare la vecchia regola con gli amici: meglio pochi ma buoni.

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non siete affatto convinti dalle lacrime, forse finte, di Kim Jong (leader della Corea del Nord) durante la sua ultima apparizione in pubblico. Bisogna capire se questa vostra diffidenza sia dovuta a questa Luna così arguta a vostro favore oppure sia il merito di una Venere molto diffidente che vi rende guardinghi e poco inclini a fidarvi di chiunque. Nel frattempo: cercate di prendere la giornata lavorativa con meno ansia!

Amore: non è il momento giusto per farsi avanti. Lavoro: qualche tensione. Salute: in buono stato! Il consiglio del giorno: nelle discussioni potreste essere fin troppo creativi… magari portatevi dietro un set di Pictionary. Magari trovate il modo artistico di rappresentare gli insulti!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Dovessi descrivere, con una immagine, la fine che hanno fatto le tue energie odierne, sceglierei quella del buco nero che ha divorato la stella e che è stata ripresa dai nostri telescopi. La posizione poco felice di Marte, Luna, Giove e Saturno, oggi ti obbliga a rinchiuderti in casa e ricominciare dall’inizio tutta la serie di Candy Candy… giusto per rifugiarti in qualcosa di comfort e che conosci a menadito.

Amore: cerchi coccole a corto raggio. Lavoro: potresti arrabbiarti per un nonnulla. Salute: intesito già di prima mattina. Il consiglio del giorno: trova il momento per metterti le cuffiette e canticchiare qualche canzone che conosci a menadito. Trova il modo di distrarti…!

Voto 5

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sarà perché ultimamente hai troppo da pensare (per colpa di quel Mercurio dispettoso) o perché questo Marte ti da energie discontinue ma mi rendo conto che potresti avere più voglia di coccole e rassicurazioni in questo periodo che di capriole sotto le coperte! Un po’ come Jane Fonda che, candidamente, ammette di essere più nel mood e di averne abbastanza ora che è arrivata ad 82 anni!

Amore: una Venere sofisticata ti rende un romanticone. Lavoro: pensieri incasinati. Salute: recuperi con una Luna a favore. Il consiglio del giorno: esercitati a scrivere poesie ed haiku ispirandoti ai grandi della storia. In pochi giorni potresti diventare un nuovo poeta contemporaneo!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Fare l’amore con la mascherina? Per te non è assolutamente un problema! Anzi, ti permette di sedurre il partner solo con gli occhi lasciando un velo di mistero incrollabile. Questa Venere ti fa fare faville e riesce, quasi, a mitigare del tutto quel Marte che ti lascia sempre un po’ perplessa ed incapace di prendere tutto sempre di petto! Buono Mercurio: ti aiuta a scovare le piccole imperfezioni da limare.

Amore: intese perfette. Lavoro: c’è tanto da fare e tu… non vedi l’ora! Salute: lo stretching aiuta! Il consiglio del giorno: non perderti occasioni irripetibili e cogli l’attimo! Questa Venere vorrebbe che ti godessi la vita in tutti i suoi aspetti!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

So di cosa hai voglia, Bilancia. Con questa Luna opposta che ti aiuta a far chiarezza, non vorresti far altro che sederti su una nuova Tesla con guida automatica e chiedere all’auto di guidarti “lontano lontano da qui”. Marte opposto e Giove storto non ti lasciano tregua, segnando col rosso ogni cosa che non va bene, secondo loro. Mentre ti fai guidare dalla macchina, chiedi un pit-stop in qualche SPA!

Amore: vedo brindisi con champagne in bicchieri di cristallo. Lavoro: innervosita, potresti rispondere male anche al capo. Salute: energie in circolo. Il consiglio del giorno: segui il mood della giornata ed opta per dei colori che ti fanno sentire bene con te stessa!

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Gli accostamenti sono una cosa seria. I capi di abbigliamento, i colori… e soprattutto il cibo! Se mai avessi bisogno di entrare nello specifico, Scorpione, sappi che esiste un corso apposito per accoppiare perfettamente pizza e birre! Mercurio e Giove ti aiutano a pensare un po’ di più al tuo modo di goderti la vita mentre alla buona compagnia ci pensa Venere!

Amore: il pianeta dell’amore ti fa gli occhi dolci! Lavoro: non accetti dei “no" come risposta. Salute: galvanizzato. Il consiglio del giorno: hai già fatto la lista per i regali di Natale? Non mi stupirei se la risposta fosse sì…!

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Quale miglior modo di curare una mente fin troppo stressata se non quello di partecipare ad una maratona? Sono certa che anche tu hai partecipato alla maratona in diretta mondiale organizzata da Radio Deejay! E se Venere, sempre in quella brutta posizione quadrata, ti ha costretto soltanto a guardare le stories di chi la faceva “in vivo”, va bene lo stesso! L’importante è partecipare, no?

Amore: difficoltà a scendere compromessi. Lavoro: sii sicuro di quello che vuoi dire e prenditi del tempo prima di dire quello che pensi. Salute: impensierito… Il consiglio del giorno: “back to basics” diceva Christina Aguilera! Cerca di evitare lo stress quotidiano riprendendo in mano vecchie passioni di qualche anno fa! Magari sei ancora bravo a disegnare o a costruire modellini!

Voto 6 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se anche i biscotti più scuri del mondo (gli Oreo!) sono riusciti a dipingersi di arcobaleno contro ogni forma di omofobia, non riesco a pensare a cosa abbia fatto a te questa Venere a super favore! Probabilmente hai iniziato ad includere qualcun altro di speciale nei tuoi progetti futuri lasciando spazio a qualcosa di più tenero del solito! Attento alla Luna di oggi: potrebbe renderti un po’ troppo permaloso!

Amore: scendere a compromessi è quasi piacevole! Lavoro: non ti tiri indietro di fronte a nulla. Salute: un po’ stanco. Il consiglio del giorno: punta tutto sulla dolcezza e su un mazzo di fiori! Non importa quanto sia grande… basta che sia fatto col cuore!

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Confuso? Distratto? Forse sì, per entrambe. La colpa è di questo Mercurio che ti incasina i pensieri. Luna e Marte, però, ti danno quella marcia in più per prendere tutto con filosofia e anche per ridere delle piccole difficoltà di tutti i giorni! Totalmente in linea con il giocatore dell’NBA lasciato a piedi dai compagni che, dopo la festa allo stadio, sono ripartiti col pullman lasciandolo a piedi! (E lui se n’è accorto guardando le loro storie su Instagram…!).

Amore: ancora qualche momento di leggera tensione. Lavoro: preferiresti avere un ufficio in Tibet. Salute: non c’è male! Il consiglio del giorno: problemi a capire la lingua che usano in ufficio per comunicare con te? Ci sono diverse app che permettono una traduzione simultanea semplicemente usando il microfono! Provale!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete stanchi ed anche un po’ indispettiti da alcune illazioni sulla vostra vita privata e non vedete l’ora di mettere a tacere ogni pettegolezzo come Serena Autieri che, finalmente, riesce a liberarsi dall’orpello di una finta relazione con Gabriel Garko e a vivere in pace la sua vita. Venere opposta non vi lascia scampo ma Mercurio è dalla vostra per mettere fine alle incomprensioni e alle falsità.

Amore: tesi… Lavoro: non avete remore nell’affrontare chi non sta facendo il proprio lavoro. Salute: avete bisogno di qualche momento di relax in più. Il consiglio del giorno: attenzione ad usare troppi screenshot e prove effettive di quello che dite: rischiate di passare per ossessionati!

Voto 7 +