Nell'oroscopo di oggi, sabato 16 maggio 2020, il Sole nel segno del Toro è in trigono (quindi a favore) di Giove, pianeta della fortuna e della felicità. In queste ultime settimane Giove è stato molto sotto pressione date le sue congiunzioni nel segno del Capricorno. Inoltre, la Luna nel segno dei Pesci oggi ruota attorno a Nettuno: emozioni fortissime e tante ma tante energie mentali, pronte a pensare oltre i confini del quotidiano. Adesso siete curiosi di leggere l'oroscopo del giorno per il vostro segno zodiacale? Eccolo qua!

L’oroscopo del giorno 16 maggio

Guardiamo con ottimismo al cielo astrologico di oggi che ci mostra la Luna nel segno dei Pesci vicina al suo amato Nettuno, pianeta delle grande emozioni e della spiritualità, oltre al Sole in trigono a Giove che porta ottimismo ed energie. Amore, lavoro e salute sono pronti nel vostro oroscopo del giorno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tutte le tue energie oggi devono fare i conti con la Luna che si sta avvicinando al tuo segno ma che, prima, sommuove i sentimenti. Ecco, diciamo che la normale catena di eventi che di solito colorano la tua giornata oggi si ingarbuglia e tu hai bisogno di uno stop per guardare fuori dalla finestra e pensare all'amore. In astratto!

Amore: malinconico ma innamoratissimo. Un po' alla Jane Austen. Lavoro: ti agiti quando vedi tante email. Salute: sì ma anche qualche vizio non guasta. Il consiglio del giorno: viziati, appunto!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non ti fai certo scappare l'occasione di un po' di relax e divertimento oggi così ti metti in fila per fare la prenotazione del tuo posto spiaggia. Va bene anche vista parcheggio purché si senta il mare. Ti accontenti oggi ma il tuo obiettivo è la felicità.

Amore: tanta voglia di fare cose folli per chi ami. Lavoro: meglio chiederti cose concrete, anche fossero le pulizie di casa. Salute: ballando per la casa bruci un sacco. Il consiglio del giorno: fai una playlist per quando fai le pulizie.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi (ma solo oggi) sareste d'accordo col designer Giugiaro che dice che la bellezza è matematica, non emozioni. Oggi anche voi rifuggite le emozioni e preferite un comodo elenco dei pro e dei contro nel quale la vostra serenità è scritta nero su bianco.

Amore: con la Luna storta fate i capricci. Lavoro: per fortuna oggi potete dedicarvi ai vostri interessi e hobby. Salute: nessuna voglia di fare fatica. Il consiglio del giorno: abbonati ad una delle riviste che ami di più… fatti un regalo intellettuale!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Hai proprio voglia di dire grazie ad amici, parenti, amori e amanti, vicini di casa che mettono la musica che ti piace, personale del supermercato. Vorresti fare anche tu come la Royal Family che si è riunita tutta in video chat per ringraziare gli infermieri. Bravo!

Amore: abbracci modello polipo ma molto apprezzati. Lavoro: non ti tiri mai indietro, nemmeno di sabato. Salute: saltelli anche felice. Pensa te! Il consiglio del giorno: per pranzo tira fuori il servizio di piatti buono, quello di Natale.

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Metti in gioco davvero tutte le tue armi per ricostruire l'amore con il partner. Praticamente anche tu come le aziende automobilistiche fai gli incentivi ai baci e i finanziamenti sulle coccole. Secondo me ce la puoi fare!

Amore: devi farti perdonare ma sotto l coperte ci riesci benissimo. Lavoro: oggi ti dedichi all'amore. Salute: il sesso è un'attività fisica, vero?? Il consiglio del giorno: poltrisci a letto con la musica in sottofondo.

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei molto felice, Vergine, dell'idea di Londra di fare marciapiedi più larghi. i vorresti anche tu nella tua città, così puoi serenamente non solo stare lontana da qualsiasi esponente del genere umano ma persino fingere di non riconoscerlo. Tutta colpa di Venere che ti rende acida!

Amore: pur cercandolo non si trova. Lavoro: per fortuna oggi puoi non rispondere alle video call del capo. Salute: preferisci il confort food con la Luna storta. Il consiglio del giorno: ordina una cena a domicilio coi fiocchi. E mangiala anche sul divano se ti va.

Voto 5 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questo periodo di pace e perfezione emotiva e sentimentale ti piace parecchio, Bilancia. Anche oggi la tua giornata scorre perfettamente bilanciata (e come, se no?) tra piaceri e doveri proprio come tu adori che sia. Qualsiasi donna di pubblicità anni 50 sarebbe invidiosissima.

Amore: perfetta per la vita a due. Lavoro: oggi ti riprendi la tua privacy. Salute: prendere il Sole non è solo ozio ma anche benessere. Il consiglio del giorno: chiama un'amica che non senti da un po'.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Pare, Scorpione, che ci sia un modo per allenarci a ricordare i sogni che facciamo. Ecco, credo proprio che oggi tu ne abbia molta voglia dato che i tuoi saranno, probabilmente, sogni erotici ad altissimo contenuto vietato ai minori.

Amore: ti dai da fare per riconquistare chi ti ha sopportato a fatica nelle scorse settimane. Lavoro: ti svegli prima per portarti avanti. Ma quanta buona volontà. Salute: ma quante energie! Il consiglio del giorno: datti degli obiettivi di fitness a breve termine. Le sfide ti piacciono sempre.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sarcastico oggi come Lilli Gruber che finge di preoccuparsi di Matteo Salvini che non potrà (forse) tornare al Papeete questa estate a farsi i Tik Tok. Ecco, anche tu Sagittario hai la lingua biforcuta e sei pronto a farla pagare a chi non ti sta simpatico.

Amore: ringhi… Meglio starti lontani anche oggi. Lavoro: non ne azzecchi una nemmeno per sbaglio. Salute: il cattivo umore ti fa male anche alla pelle. Il consiglio del giorno: scrub viso e corpo come se fossi alla spa.

Voto 5 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Il pensiero del business e delle cose da fare per il tuo lavoro non ti abbandona ma oggi, per far capire a chi ami che è davvero importante, decidi di rallentarlo un pochino o di prenderti delle pause per fare qualcosa che faccia sorridere ed emozionare la tua dolce metà. Mamma mia che meraviglia!

Amore: cucini per chi ami come se fossi uno chef stellato. Anzi meglio. Lavoro: oggi prima l'amore e poi il lavoro. Salute: lo stress sembra quasi darti tregua, non trovi? Il consiglio del giorno: leggi un bel libro sul divano e fatti coccolare.

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Le tue idee sono davvero innovative oggi e la tua fiducia nel genere umano fortissima. Bravo, Acquario, mi sembra un ottimo modo per ricominciare. Un po' come ha fatto l'ad di Twitter che ha detto ai dipendenti che da ora possono lavorare da casa per sempre.

Amore: hai voglia di spiegare nel dettagli a chi ami l'immensità dei tuoi sentimenti. Prendiamo appunti! Lavoro: qualche volta sei un po troppo intransigente nel dire quello che pensi. Salute: alzare pesi ti rilassa. Il consiglio del giorno: dedicati al bricolage, anche quello creativo!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete voglia di dire la vostra oggi ma senza alcun compromesso. Anzi, metterete in discussione anche modi e situazioni che durano da anni. Un po' come chi sta lottando per tornare ad una moda sostenibili cambiando completamente il comune modo di viverla. Ecco, voi siete così: non avete paura di rompere le routine.

Amore: più che altro eros… Ma mica ci si lamenta, eh?! Lavoro: non ti fa paura la quantità ma piuttosto il rapporto coi clienti. Salute: raddoppi anche le serie di addominali consigliate dal tuo personal trainer. Il consiglio del giorno: prepara un bel balcone fiorito!

Voto 7