L'oroscopo di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, aspira le nostre certezze come farebbe la brava massaia con le briciole sulla tovaglia a fine cena. Urano sollecita positivamente Venere facendoci venire il desiderio di cambiamenti vitali, vivaci e innovativi anche dal punto di vista sentimentale. Contemporaneamente però Marte e Saturno sono in quadratura il che indica che, quantomeno negli affari pubblici, la tensione rimane piuttosto alta e la diplomazia soltanto un lumicino lontano lontano.

L’oroscopo del giorno 15 gennaio 2021

Tutto questo Acquario ci sta dando alla testa: qualsiasi sia il vostro segno zodiacale nessuno può dirsi definitivamente scampato al desiderio, o alla necessità, di cambiamenti! Certo, ciascuno vedrà le situazioni dal suo punto di vista, ma di sicuro tutti saranno stimolati dal bisogno di guardare alla vita con occhi diversi. Siete pronti ad entrare con entrambi i piedini in questa era dell'Acquario? Scopritelo (anche) nell'oroscopo di oggi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Chr brutta Venere che ti trovi ad affrontare caro Ariete. Nessuno sembra comprenderti ed anzi trovi gente disposta a criticarti. Mai come sta succedendo a Trump, sia chiaro! Il magnate americano viene addirittura rimosso da alcuni fan dalla pellicola di “Mamma ho perso l’aereo”! Per quanto riguarda te, però, cercherei di non prendertela troppo con chi ti critica e di raccogliere la sfida per migliorare i tuoi approcci!

Amore: non è proprio un mood positivo per le conoscenze! Un po’ di stand-alone non ha mai fatto male a nessuno. Lavoro: le buone idee fioccano! Stai pronto a segnarne qualcuna. Salute: nessun problema all’orizzonte, forse potresti soltanto perderti nei pensieri. Il consiglio del giorno: non preoccuparti troppo dell’aspetto fisico o del tuo sex-appeal: rischi soltanto di vederti difetti dove altri vedono punti di forza.

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questo Marte a tuo favore ti carica di un’energia fuori dal normale. Potresti addirittura metterti a fare qualche lezione lancio col bungee jumping o provare ad entrare fra le comparse nel nuovo Matrix 4 per provare “gratis” l’ebbrezza di sfidare i tuoi limiti. Strano per un Toro normalmente immaginato comodo comodo sul divano ma, si sa, Marte fa anche questo effetto potente persino sui più pigri!

Amore: capace di intense emozioni e non hai alcuna intenzione di nasconderle! Lavoro: ritardi e rimandi ti innervosiscono non poco. Salute: puoi recuperare un po’ di tranquillità solo verso sera. Il consiglio del giorno: addolcisci la giornata con una passeggiata al parco vicino casa ed una capatina nella tua pasticceria di fiducia. Hai bisogno di premiarti.

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa Luna vi apre la mente e riesce a farvi avventurare anche nei pochi meandri che erano ancora rimasti off limits per voi. Siete anche coraggiosi come il Papa che, sfidando le tradizioni, si è convinto ad aprire alcune cariche finora riservate solo agli uomini anche a alle donne! Ringraziate anche Mercurio: vi osserva con sguardo benevolo dando una marcia in più alle vostre capacità intellettive.

Amore: iniziate a togliere il blocco ad alcune chat con vecchi ammiratori che ci provavano con voi… forse non è tardi per accettare quell’invito! Lavoro: apprezzate gli sforzi di chi ce la mette tutta per arrivare al target. Salute: buona la Luna: vi fa affrontare la giornata con mood propositivo e leggero. Il consiglio del giorno: non lasciate che il buonumore vi abbandoni in serata: organizzate qualche attività da fare anche in connessione virtuale con i vostri amici di sempre.

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sei come l’unico spettatore del Göteborg film festival in Scandinavia invitato su un’isola deserta a gustarti una sessantina di film in tre giorni. La Venere opposta ti fa sentire un po’ separato dagli altri ma, a conti fatti, ti godi lo spettacolo delle tue emozioni, amplificate in un silenzio di raccoglimento che, dopo tutte le fatiche passate, può anche giovarti. Mi piace il tuo stile Cancretto!

Amore: comprendi il piacere di stare solo soletto, nella tua cameretta, a dedicarti un po’ a te. L’isolamento a volte può anche essere utile. Lavoro: riprendi le attività con rinnovata abnegazione. Salute: in rapida escalation da una situazione “meh” ad una “wow”! Il consiglio del giorno: se proprio sei in astinenza di lettere d’amore… perché non ne scrivi qualcuna a te stesso! È un punto fantastico dal quale ricominciare!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Che Luna antipatica ti becchi oggi Leone mio! Senza parlare di Mercurio sbadato che ti potrebbe far fare figure poco carine! Non prendere esempio da Belen, che ha condiviso la foto di una modella russa spacciandola per sua, e cerca di restare originale e onesto in tutto quello che fai! Potresti addirittura scegliere di restare a casa tutto il giorno e darti alle attività domestiche con rinnovato entusiasmo.

Amore: niente toccate e fuga all’orizzonte mio caro: hanno tutti voglia di relazioni serie ed impegnate… e tu? Lavoro: giochi con tutto quello che ti capita a tiro pur di non lavorare… penne, matite, righelli, puntatori laser…Salute: non temere Leone, è solo un normale venerdì di lavoro: già in serata potrai sentirti più leggero! Il consiglio del giorno: suggerisco un rewatch del tuo film preferito comodamente spiaggiato sul divano: non c’è miglior modo per impegnare il tempo in attesa che almeno la Luna ti lasci in pace!

Voto 5 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Sei votata alla ribalta come Lana Del Rey che, pur conservando uno stile malinconico e leggermente posh, riesce a catturare ancora una volta l’attenzione grazie alle sue doti canore e alla sua bellezza. Probabilmente anche lei, come te, giova di Venere e Marte a favore che non stanno risparmiando nessuna delle loro influenze per renderti determinata e affascinante come non mai.

Amore: ti basta un leggero movimento della tua chioma per far girare chiunque! Lavoro: potresti dover attendere un po’ più a lungo per ottenere i risultati che ti sei prefissata. Salute: umore traballante: cerca di prenderla con meno stress. Il consiglio del giorno: nel tuo precisissimo e perfettamente organizzato piano di attività per il weekend, ricorda di lasciare spazio anche per un po’ di relax: la Luna potrebbe prendersela a male se non dovessi trovare spazio per respirare un po’.

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Whatsapp, Twitter, Telegram, Whatsapp ed ora pure Signal! Non esiste app di messaggistica istantanea che possa non conoscere la tua impronta o il tuo profilo. Sei davvero sul pezzo e pronta ad assaltare ogni possibile piattaforma per spargere il tuo verbo: tutto merito di Luna e Mercurio che ti rendono espansiva e già insignibile del titolo di miglior PR dell’anno attuale! Sembra davvero che nulla possa fermarti!

Amore: finché si parla di interazioni virtuali è tutto ok… ma se si osano ad avvicinarsi troppo li rimetti subito al loro posto. Lavoro: impegnata, con un’agenda che fa paura a quella degli influencer più famosi! Salute: concentrata, inarrivabile… praticamente una macchina da guerra! Il consiglio del giorno: evita i confronti diretti con chi ha voglia di entrare in conflitto con te: le abilità dialettiche di Mercurio potrebbero renderti fin troppo tagliente.

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione mio, cerca di mantenere la calma e di sventare ogni atto improvviso che ti viene in mente. Il cocktail esplosivo di Luna, Mercurio, Giove e di questo Marte opposto potrebbe portarti poca fortuna! Per farti un esempio: un ladro in erba ha tentato un colpo in un negozio di scarpe trovandosi poi nella confezione due scarpe sinistre… capisci cosa intendo?

Amore: riversa sugli affetti tutte le tue energie! Sono certa che sapranno darti soddisfazioni ed anche un discreto appoggio. Lavoro: problemi di connessione, inceppamento della carta della stampante o cadute di linea durante una chiamata importante. Sfighe? No! Probabilmente quello che speri per evitare di impegnarti troppo oggi! Salute: sotto tono, potresti rispondere svogliato a chiunque. Il consiglio del giorno: non lasciarti trascinare dal malumore e attendi almeno un giorno prima di declinare inviti a progetti o a momenti di ritrovo… l’umore potrebbe cambiare già da domani!

Voto 6 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Luna in pericoloso avvicinamento alla quadratura potrebbe inizialmente farvi partire col piede giusto ma portarvi poi a scendere in polemica con chi non condivide la vostra visione delle cose con la stessa verve con cui gli insegnati di Amici discutono fra di loro. Per fortuna Mercurio non ha ancora intenzione di abbandonarvi e questo, in parte, vi rende sicuri delle vostre scelte e sufficientemente centrati.

Amore: avete bisogno di parole dolci e che sappiano darvi sicurezza. Lavoro: non avete paura di cambiamenti né di innovazioni. Se vi dovessero cambiare finalmente anche la macchinetta del caffè ne sareste proprio felici. Salute: avvertite un po’ di stanchezza, giusto un velo. Il consiglio del giorno: rispettate le opinioni altrui, anche quando si tratta di non criticare gli altri per le loro prese di posizione insensate.

Voto 7

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

C’è tanta dolcezza nella tua giornata, caro Capricorno. Venere è dalla tua e, con l’aiuto di Marte riesci addirittura a superare le tue normali paure per lasciarti andare. Come nel caso del micio che si accoccola al musicista mentre suona, anche tu non riesci a stare lontano da emozioni e tenerezze. Finalmente è arrivato il momento in cui potersi lasciare andare senza paure.

Amore: vivi al massimo le tue emozioni e ti consenti di esperire cose nuove. Lavoro: hai il controllo di tutto quello che succede in ufficio! Sei un punto di riferimento per molti! Salute: energico e salutare hai un sacco di pianeti a supportarti! Il consiglio del giorno: segui l’istinto e fai esercizi per superare i tuoi ostacoli soliti!

Voto 8 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Luna e Mercurio sono dalla tua ed aiutano la tua percezione in modo esponenziale! Sei quasi più intuitivo del chihuahua che, mirabilmente, è ben più bravo dei suoi colleghi di altre specie e riesce a scovare velocemente i tartufi! Tutta questa lucidità mentale ti porterà bene sia al lavoro che nei rapporti privati dove avevi proprio bisogno di lasciarti un po’ andare.

Amore: riesci addirittura a prevedere i bisogni del partner! Che bravo! Lavoro: tieni testa a chiunque: colleghi e clienti! Salute: meglio di così, credo, non sia possibile! Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per sfidare qualche tuo amico a Trivial Pursuit: potresti non conoscere le risposte ma, con Mercurio dalla tua, arrivarci sarà facile!

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questo curioso connubio di Marte e Venere dalla vostra ha l’effetto particolare di farvi accettare tutto di voi: anche i difetti. Potete finalmente smetterla di vedervi troppo magri o troppo grassi e potreste, come ha fatto Fedez, optare per un taglio di capelli più naturale accentando finalmente sia il vostro colore che qualche ciuffetto sale e pepe che, tutto sommato, male non vi sta!

Amore: accoglienti e morbidosi come un peluche. Lavoro: date il massimo nei progetti in cui credete. Salute: sentite l’avvicinarsi della Luna e scalpitate come un bimbo che aspetta di essere portato alle giostre! Il consiglio del giorno: non tirate troppo la corda con i vostri adulatori… alcuni di loro potrebbero trovarvi troppo freddi!

Voto 7 e mezzo