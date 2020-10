Nell'oroscopo di mercoledì 14 ottobre la Luna resta (fortunatamente!) ancora nel segno della Vergine, unico momento di lucidità in un cielo che sembra aver proprio voglia di fare baruffa. Sole, Marte e i pianeti nel segno del Capricorno si guardano storto come le bande rivali al campo di basket nei film di Spike Lee. C'è aria di cambiamento.

L’oroscopo del giorno 14 ottobre

Con Mercurio a favore di Venere anche le dichiarazioni d'amore usciranno incontrollate dalle bocche di chi di norma si tiene le cose per sé. Come dire: c'è sempre un lato della medaglia favorevole in ogni situazione! E voi? Quanto riuscirà il vostro segno zodiacale a trattenere dichiarazioni d'amore? Scopritelo subito!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sfrecci per le vie della tua città come fossi la controfigura di Tom Cruise che, a Roma, sta già causando trambusto con le riprese del nuovo Mission Impossible. Sempre merito di quel Marte lì che ti rende allegro e senza sosta come un bambino in un negozio di giocattoli. Per quanto riguarda i grossi progetti lavorativi: temporeggia. Per le grandi svolte dovrai aspettare ancora un po’.

Amore: ti vengono soppesate tutte le parole… Lavoro: non usare la voce grossa. Non serve. Salute: senza infamie. Il consiglio del giorno: lascia da parte la fretta e cerca di fare le cose con la dovuta calma e concentrazione. Hai bisogno di prendere le sfide dalla giusta prospettiva.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non sempre tenere la propria posizione paga. Lo sa bene Perez Hilton che, dopo aver screditato Ariana Grande in tutti i modi all’inizio della sua carriera, ha deciso di tornare sui suoi passi e di ammettere le sue colpe. Mercurio retrogrado ha anche questo effetto ma quello che fa la differenza è l’effetto della Luna che riesce a farti scendere a compromessi con le tue emozioni. Bravo.

Amore: come coccoli tu, nessuno mai! Lavoro: non farti confondere dai colori dell’abito del capo! Salute: in buono stato. Il consiglio del giorno: ricordati sempre di struccarti e di mettere una buona maschera nutriente di tanto in tanto. Con un buon aspetto riposato farai sempre una buona impressione sui tuoi interlocutori.

Voto 8 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

In arrivo il pc pieghevole alla modica cifra d € 3.000! Peccato che, con quella Luna, rischiereste di frantumarlo alla prima volta che vi ci sedete sopra senza ricordarvi di averlo nel cappotto. Sfruttate al meglio Giove e Mercurio e rimandate le decisioni importanti. Questi sono momenti in cui pianificare con calma le mosse future ed evitare di imboccare strade che non avete considerato a sufficienza.

Amore: non è proprio tutto rose e fiori. Lavoro: concentrazione ballerina. Salute: malumori stagionali… Il consiglio del giorno: non siate troppo duri con chi vi dispensa consigli. Aldilà del tipo di suggerimento, cercate di capire se la persona che ve lo propone stia cercando di aiutarvi. Magari tiene a voi sul serio!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Sinceramente: non sai se essere colpito positivamente o meno dalla messa in vendita dello stesso maglione portato da Lady D durante le sue apparizioni pubbliche. La figura inarrivabile della principessa dovrebbe rimanere tale e una manovra commerciale di questo tipo ti fa storcere il naso… colpa di Marte e Giovi contrari: ti rendono un po’ troppo criticone (anche se a ragion veduta!).

Amore: non hai problemi a sussurrare parole dolcissime. Lavoro: gestisci benissimo le tue energie. Salute: Marte ti fa sentire come una sottiletta sciolta. Il consiglio del giorno: attento al portafogli. Non credo che la collezione completa delle opere di Catullo, commentate da Elettra Lamborghini ti serva… soprattutto perché costa un po’ troppo.

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte retrogrado rischia di far emergere degli scheletri dagli armadi talmente grossi che nemmeno le navi fantasma scoperte al largo degli USA reggerebbero il confronto. Peccato poi che Mercurio ci metta del suo per far sembrare tutto complesso e impossibile da risolvere. Punta sul fascino e sul tuo sorriso. Nessuno potrà resistere a quel tuo faccino tenero!

Amore: trova modi alternativi per chiedere le coccole. Lavoro: cerca di essere il più preciso possibile e non lasciare nulla al caso. Salute: batterie cariche! Il consiglio del giorno: cancella chat vecchie con persone che non hanno più posto nella tua vita. Evita di dover ritirare fuori vecchi sentimenti.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Fortuna sfacciata oggi. Potresti metterti a fare un TikTok con la tua marca di succhi di frutta preferita e ritrovarti improvvisamente con un Suv regalato dall’azienda che la produce! (Fidati: è successo!). Giove continua a fare il tifo per te e Venere e Luna ti rendono affascinante e bellissima come una dea greca. Vivi il presente però! E cerca di non costruirti troppi castelli in aria: altrimenti Nettuno non perdona.

Amore: super sexy. Lavoro: ti presenti in ufficio elegante e raffinata. Salute: al top! Il consiglio del giorno: premiati, appena riesci. Poco importa se il premio è un DVD in edizione limitata o un panino con la porchetta. Basta che ti piaccia immensamente!

Voto 9 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Certo è che alcune discussioni proprio te le provocano. Rischiano addirittura di farti perdere le staffe come alla Contessa De Black che, nel litigio con la Marchesa D’Aragona, non si è fatta pregare e si è concessa qualche insulto inconfondibile. Colpa di Marte e di Giove storti che rendono nervose le situazioni da affrontare. Cerca di mantenere la calma e non indugiare troppo nell’insegnare agli altri l’educazione!

Amore: se c’è, è davvero sofisticato. Lavoro: piccoli passi sono meglio di enormi disastri. Salute: avresti tanto bisogno di un massaggio energetico. Il consiglio del giorno: stai per essere coinvolta in una discussione accesa via smartphone o pc? Metti dello smalto! È una scusa sufficiente per dover lasciar perdere cellulare o tastiera almeno per un po’.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio ti rende talmente scherzoso ed irriverente da poter fare a gara senza problemi con Amanda Lear e le sue interviste fenomenali con Daria Bignardi. La Luna e Venere, a loro volta, parteggiano per te e rendono ogni tua battuta anche intellettualmente attraente. Se non fosse per Urano, che potrebbe rendere troppo insicuri alcuni percorsi, potresti addirittura pensare di candidarti in politica…!

Amore: è un buon momento per fare promesse. Lavoro: torna su alcuni piani per controllare che siano perfetti! Salute: in ottimo stato. Il consiglio del giorno: una freddura ben piazzata è in grado di sciogliere anche le tensioni più dure. Cerca solo di non provocare in modo smisurato!

Voto 8 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei un trend-setter. Anche ora che hai una Luna quadrata ed una Venere un po’ storta, sono certo che il tuo stile si noti persino a chilometri di distanza. Queste posizioni retrograde di Marte e Mercurio, inoltre, ti convincono a riportare in scena vecchie glorie del passato come ha già fatto Miley Cyrus che ha riproposto il look total jeans! Cerca solo di non riproporre vecchie fiamme… le minestre riscaldate non piacciono a nessuno.

Amore: non forzare la mano. Lavoro: non lasciare che il malumore renda difficile la collaborazione. Salute: un po’ stralunato. Il consiglio del giorno: parla col cuore e non puntare a gesti troppo eclatanti. Il vero sentimento si percepisce anche così!

Voto 7 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei tanto dolce e premuroso, Capricorno. Giove, Luna e Venere ti rendono così zuccherino che potresti addirittura battere Orlando Bloom in termini di tenerezza! Mentre lui si dedica al mestiere di papà tu non hai problemi a gestire un rapporto amoroso costruttivo mentre, al lavoro, dirigi con successo l’azienda. Troppo bello dici? Beh… hai sempre Marte che ti rende energico come una susina moscia. Contento?!

Amore: i tuoi sorrisi sono regali preziosi. Lavoro: assertivo e determinato. Salute: super positivo! Il consiglio del giorno: puoi anche scegliere di prenderti una giornata di riposo per godere al massimo di questo mood super!

Voto 9 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Probabilmente confuso. Un po’ come il fagiano che è entrato in un negozio di abbigliamento a Milano. Anche lui, sotto l’effetto di questo Mercurio quadrato non averci capito molto… In compenso Marte decide che meriti qualche energia bonus per affrontare la giornata e cerca di aiutarti anche con quella Luna poco simpatica che non ti da troppa sicurezza.

Amore: potresti essere messo alla prova. Lavoro: dedicati a qualcosa di leggero e non strafare. Salute: ti senti un po’ stanco. Il consiglio del giorno: lascia perdere tutto ciò che ti schiaccia e cerca di vivere una giornata all’insegna della leggerezza! Corsetta al parco?

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quella posizione di Luna e Venere rischia di rendervi poco credibili come Anne Hathaway nel ruolo della cattiva nel nuovo film di streghe! Non abbiate paura però: Giove e Mercurio sono dalla vostra e faranno di tutto per supportarvi in questa giornata non proprio semplice! Mantenete la calma, soprattutto al lavoro. Non è colpa vostra se i colleghi sono un po’ invidiosi dei vostri successi.

Amore: evitate confronti troppo arditi. Lavoro: non demordete! Salute: un po’ sottotono. Il consiglio del giorno: giornata da dedicare esclusivamente ai vostri interessi e alle vostre passioni. Dove eravate rimasti con il manuale del punto croce?

Voto 7 –