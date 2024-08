L’oroscopo di domenica 4 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

L'oroscopo di domenica 4 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. La Luna e il Sole si congiungono nel segno del Leone, dando il via ad un nuovo ciclo di lunazione. Il segno fortunato é l'Ariete mentre il segno sfortunato è il Toro.

L'oroscopo di domenica 4 agosto 2024 segna l'inizio di un nuovo ciclo di lunazione, offrendoci l'opportunità di fissare nuovi obiettivi. È il momento ideale per raccogliere le energie poiché, in questa posizione, la Luna ci invita a prendere coscienza della nostra natura più profonda per poi manifestarla senza timore e farci apprezzare per ciò che siamo veramente anche a costo di risultare un pò egoisti. Il segno fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato è il Toro.

Ariete

Amore: ti lancia le mutande.

Fortuna: piove a mazzi.

Il consiglio del giorno: prendi ispirazione da John Travolta in “Grease”.

Voto: 9

Toro

Amore: solo per il sudoku.

Fortuna: qualcosa è andato storto.

Il consiglio del giorno: poltrona e aria condizionata.

Voto: 4 +

Gemelli

Amore: basta non litigare.

Fortuna: tra le notizie più importanti della rassegna stampa.

Il consiglio del giorno: una lezione di hydrokibe nella piscina dell’albergo.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: aperitivi e chiacchere easy.

Fortuna: avere degli amici con cui condividere scherzi stupidi.

Il consiglio del giorno: fatti fare un massaggino.

Voto: 6

Leone

Amore: lo elargisci a mazzi.

Fortuna: il mondo ti sorride.

Il consiglio del giorno: fai una sorpresa alla persona preferita del tuo cuoricino.

Voto: 8 e mezzo

Vergine

Amore: per tutto ciò che stuzzica la tua mente.

Fortuna: non è una formula matematica.

Il consiglio del giorno: metti il cellulare silenzioso almeno per qualche ora.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: una calamita su due piedi.

Fortuna: innamorata persa.

Il consiglio del giorno: prenditi del tempo anche per coccolare te stessa.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: in pausa di riflessione.

Fortuna: ti conosce solo per sentito dire.

Il consiglio del giorno: bevi caffè come se fosse elisir di lunga vita.

Voto: 5

Sagittario

Amore: mieloso e romantico a tratti incompreso.

Fortuna: passare del tempo con le persone che ami.

Il consiglio del giorno: organizza una cenetta a lume di candela.

Voto: 7

Capricorno

Amore: un incontro di anime attraverso idee e riflessioni.

Fortuna: trovare del gelato in frigorifero.

Il consiglio del giorno: visita un parco naturale.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: mordi ma non è per fame.

Fortuna: come due rette parallele.

Il consiglio del giorno: goditi il fresco della mattina per scaricare un pò di tensione con una corsetta.

Voto: 5

Pesci

Amore: ti stanca solo sentirlo nominare.

Fortuna: è un rompicapo indecifrabile.

Il consiglio del giorno: stacca il telefono, chiudi le persiane e fingi di essere partito.

Voto: 5

