L'oroscopo di venerdì 14 marzo 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di venerdì 14 marzo 2025 è intenso con la Luna piena e eclissi: approfittiamone per guardarci dentro e ascoltare l'intuito.

Ariete

Amore: travolgente e appassionato, ma potresti risultare un po’ troppo capriccioso per il partner.

Lavoro: tante idee, ma poca determinazione. Rimanda le decisioni importanti a un momento più lucido.

Fortuna: rischi di sprecarle la poca energia che hai in dettagli inutili.

Il consiglio del giorno: festeggiati, anche senza un premio ufficiale! Un piccolo auto-riconoscimento fa bene all’autostima.

Voto: 8



Toro

Amore: hai bisogno di coccole e conferme, ma non chiuderti troppo in te stesso.

Lavoro: concentrazione scarsa, meglio dedicarsi alla poesia.

Fortuna: piccole soddisfazioni quotidiane ti aiuteranno a mantenere il buonumore. Ma piccole eh!

Il consiglio del giorno: ascolta la tua musica preferita e lasciati trasportare dalle emozioni senza sensi di colpa.

Voto: 6,5

Gemelli

Amore: la voglia di flirtare c’è, ma non avete la lucidità per capire dove porta.

Lavoro: vi sentite sovraccarichi. Meglio darsi malati.

Fortuna: poca, oggi vi sembra di navigare in acque agitate.

Il consiglio del giorno: fermatevi un attimo e respirate, il mondo può aspettare qualche minuto.

Voto: 6

Cancro

Amore: hai bisogno di rassicurazioni, ma cerca di non pretendere troppo dagli altri

Lavoro: stai facendo più del necessario, impara a delegare.

Fortuna: giornata altalenante, con picchi emotivi da gestire.

Il consiglio del giorno: guarda vecchie foto in cui ti sentivi bellissimo e ricorda che la bellezza è uno stato d’animo.

Voto: 5,5

Leone

Amore: brilli di fascino e sicurezza, goditeli!

Lavoro: le soddisfazioni arrivano, ma studiale bene prima di esultare.

Fortuna: sei in un periodo di crescita, sfrutta questa onda positiva.

Il consiglio del giorno: concediti un piccolo lusso, anche simbolico, per celebrare i tuoi progressi.

Voto: 8,5

Vergine

Amore: meno analisi, più emozioni. Lasciati andare!

Lavoro: sei precisa come sempre, ma oggi sei più critica del solito.

Fortuna: hai il potere di creare la tua fortuna, non aspettare che arrivi da sola.

Il consiglio del giorno: sii indulgente con te stessa, non tutto ha bisogno di una spiegazione.

Voto: 7

Bilancia

Amore: hai bisogno di sentirti supportata, chiama un amico o un avvocato.

Lavoro: poca voglia di socializzare, meglio concentrarsi su attività solitarie.

Fortuna: giornata incerta, dipende tutto da come decidi di affrontarla.

Il consiglio del giorno: chiedi aiuto se ne hai bisogno, non devi fare tutto da solo.

Voto: 6

Scorpione

Amore: seduttivo e magnetico, ma forse un po’ troppo diretto.

Lavoro: sai farti rispettare, adori esagerare con l’autorevolezza.

Fortuna: la tua grinta è la tua più grande fortuna.

Il consiglio del giorno: usa la tua determinazione per costruire, non solo per distruggere.

Voto: 9

Sagittario

Amore: voglia di cambiamento, ma attenzione a non buttare via ciò che conta.

Lavoro: nuove sfide all’orizzonte, affrontale con coraggio.

Fortuna: media, ma hai la determinazione per migliorarla (domani).

Il consiglio del giorno: segui il tuo istinto, ma con una strategia ben definita.

Voto: 5

Capricorno

Amore: troppo impegnato a pensare ai tuoi dubbi per lasciarti andare.

Lavoro: stressante e poco produttivi.

Fortuna: in fase di stallo, la richiamiamo noi!

Il consiglio del giorno: concediti un break, te lo meriti.

Voto: 6

Acquario

Amore: sorprendente e fuori dagli schemi, as usual!

Lavoro: pieno di idee originali questa volta anche pratiche.

Fortuna: buona, se sai cogliere le occasioni.

Il consiglio del giorno: fai sentire la tua voce, ma senza urlare.

Voto: 7,5

Pesci

Amore: dolce, ma con la testa tra le nuvole. Molte nuvole!

Lavoro: poca concentrazione, meglio rimandare le scadenze.

Fortuna: affidatevi all’intuito.

Il consiglio del giorno: meditate o fate qualcosa che vi riconnetta con voi stessi.

Voto: 6,5