L'oroscopo di domani, giovedì 13 febbraio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, giovedì 13 febbraio 2025 e le previsioni di Ginny su amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete

Amore: fai di tutto per farlo impazzire.

Lavoro: tu sai bene che la costanza porta a grandi risultati.

Fortuna: la distribuisci come le consumazioni in discoteca.

Il consiglio del giorno: fai volontariato.

Voto: 8 buono e generoso.

Toro

Amore: quasi pronto ai caldi abbracci.

Lavoro: è la tua croce.

Fortuna: vorresti ordinarla al bar con cornetto e cappuccino.

Il consiglio del giorno: pensa positivo.

Voto 7 e mezzo più leggero .

Gemelli

Amore: è come la lezione in palestra quando non si ha per nulla voglia.

Lavoro: è una tela bianca tutta da dipingere.

Fortuna: vi connette come Starlink a tutto il mondo.

Il consiglio del giorno: siate certi che non esistono limiti e confini.

Voto 5 ma solo per la Luna storta.

Cancro

Amore: ti basta il sorriso per far cadere tutti alle tue braccia.

Lavoro: è come un pomeriggio alla sala giochi con gli amici.

Fortuna: ne hai la dispensa stracolma.

Il consiglio del giorno: i pensieri negativi non esistono.

Voto 8 cuor contento.

Leone

Amore: ti consola ogni volta che sei giù.

Lavoro: quando sei bloccato chiedi l’aiutino da casa.

Fortuna: è sempre una fonte di ispirazione.

Il consiglio del giorno: non aggiungere troppa variabilità alle tue scelte.

Voto 7 o bianco o nero.

Vergine

Amore: q.b. (quanto basta)

Lavoro: non sprechi nessuna risorsa.

Fortuna: sei tu a spronarla a fare la raccolta differenziata.

Il consiglio del giorno: fai un canale YouTube in cui spieghi tutti i tuoi segreti per fare la ‘spesa perfetta’.

Voto 8 e mezzo organizzatissima.

Bilancia

Amore: casto e puro in pratica noiosissimo.

Lavoro: ti senti come sempre ferma ai preliminari.

Fortuna: ti concede solo slanci di fantasia.

Il consiglio del giorno: non hai i mezzi per fare tutto di fretta.

Voto 7 con calma.

Scorpione

Amore: parti proprio dalle basi.

Lavoro: cambio radicale di rotta.

Fortuna: hai i tappi antirumore per non ascoltarla.

Il consiglio del giorno: sei un filino troppo spericolato.

Voto 7 a testa in giù.

Sagittario

Amore: solo se lo merita.

Lavoro: è come un assolo di chitarra alla Jimi Hendrix.

Fortuna: non puoi comandarla a bacchetta.

Il consiglio del giorno: cerca di non essere troppo permaloso.

Voto 5 perché hai sempre da ridire.

Capricorno

Amore: ti deve sorreggere più come una zeppa che un tacco a spillo.

Lavoro: ricorda a tutti quanti che l’urgenza non esiste.

Fortuna: vorresti fosse più efficace del ricostituente.

Il consiglio del giorno: riposino pomeridiano come buona abitudine.

Voto 7 e mezzo posizione orizzontale.

Acquario

Amore: come da descrizione del profilo.

Lavoro: ogni desiderio si può realizzare.

Fortuna: realizza ogni tuo pensiero.

Il consiglio del giorno: racconta barzellette, anche sporche ma solo in pausa pranzo.

Voto 7 e mezzo sollevato.

Pesci

Amore: non è tra i vostri asset.

Lavoro: prendere la mira è davvero complicato.

Fortuna: è un skill decisamente poco affinata.

Il consiglio del giorno: attenzione all’effetto ‘Carnevale’ quando scegliete il vostro outfit giornaliero.

Voto 5 senza stile.