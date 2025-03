video suggerito

L’oroscopo di martedì 1 aprile 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di martedì 1 aprile e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: non date nulla per scontato, perché questo oroscopo potrà decisamente stupirvi: la Luna in Toro si congiunge a Urano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ariete

Amore: congelato come un gelato dimenticato nel freezer, ma tornerà a sciogliersi presto.

Lavoro: oggi meglio dietro le quinte, come un regista invisibile.

Fortuna: altalenante come l'audience dei reality.

Il consiglio del giorno: rilassati, tutto tornerà a scaldarsi.

Voto: 6, in modalità pausa.

Toro

Amore: caldo e avvolgente come un maglione di cachemire.

Lavoro: metodico, solido come una scrivania d’epoca.

Fortuna: stabile come la tua pianta preferita che cresce silenziosa.

Il consiglio del giorno: segui il tuo stile senza lasciarti distrarre.

Voto: 8, solido e affidabile.

Gemelli

Amore: confuso come le chat di gruppo a mezzanotte.

Lavoro: dispersivo, prova a focalizzarti.

Fortuna: altalenante come una giostra.

Il consiglio del giorno: sfogati con qualcosa di concreto.

Voto: 6,5, serve ordine.

Cancro

Amore: travolgente come una dichiarazione sul palco.

Lavoro: preciso e lucido come una call ben organizzata.

Fortuna: un jackpot da cogliere al volo.

Il consiglio del giorno: mostrati, brilla senza timori.

Voto: 8, regina/re della scena.

Leone

Amore: permaloso come un cucciolo svegliato dal pisolino.

Lavoro: irritabile come un computer che si blocca.

Fortuna: in modalità silenziosa.

Il consiglio del giorno: trova il lato buffo delle cose.

Voto: 5, borbotta meno!

Vergine

Amore: sei come una torta perfetta con la glassa impeccabile, ma con la crema ben dosata per evitare esagerazioni.

Lavoro: come un'agenda super organizzata, ma con il post-it pronto per eventuali imprevisti.

Fortuna: affidabile come il tuo planner settimanale.

Il consiglio del giorno: lascia spazio al piacere, ma non dimenticare il paracadute.

Voto: 7,5, prudente ma pronta a tutto.

Bilancia

Amore: tenero come un plaid caldo in una giornata di pioggia.

Lavoro: meglio rallentare e prendersi una pausa beauty.

Fortuna: come un bacio inaspettato, dolce ma fugace.

Il consiglio del giorno: abbandonati al comfort senza sensi di colpa.

Voto: 6,5, c'è bisogno di più energia, ma va bene così.

Scorpione

Amore: un po' brusco, come un messaggio senza emoji.

Lavoro: rigido come il dress code aziendale, ma preciso.

Fortuna: c’è, ma serve cercarla sotto il tappeto.

Il consiglio del giorno: metti in ordine tutto prima di partire all'avventura.

Voto: 6,5, tutto sotto controllo, ma con tensione.

Sagittario

Amore: dispersivo, come un messaggio vocale di 7 minuti.

Lavoro: caotico come una scrivania piena di post-it.

Fortuna: a corrente alternata.

Il consiglio del giorno: lasciati scivolare le cose addosso, tornerai brillante presto.

Voto: 6, work in progress.

Capricorno

Amore: affidabile come un abbraccio sincero.

Lavoro: instancabile come una macchina da guerra ben oliata.

Fortuna: alta come i tacchi di Lady Gaga sul red carpet.

Il consiglio del giorno: prendi il comando, sei nato per questo.

Voto: 9, leader indiscusso.

Acquario

Amore: come un puzzle con un pezzo mancante.

Lavoro: da rivedere, ma non impossibile.

Fortuna: come un messaggio che arriva all'ultimo minuto.

Il consiglio del giorno: rallenta, conta fino a dieci e poi vai.

Voto: 6,5, devi solo ritrovare il ritmo.

Pesci

Amore: travolgente come la scena madre di un film romantico.

Lavoro: tutto fila liscio come un vestito di seta.

Fortuna: come un colpo di scena positivo a fine serie.

Il consiglio del giorno: godetevi tutto questo momento magico, te lo meriti.

Voto: 8, imbattibili.