Lo Youtuber Technoblade morto a 23 anni, l’ultimo video: “Se mi state guardando non ci sono più” Lo Youtuber campione di Minecraft Technoblade è morto a 23 anni a causa di un tumore. Prima di spegnersi, l’influencer ha voluto registrare l’ultimo saluto per i suoi seguaci. “Se avessi altre 100 vite, sceglierei Technoblade tutte le volte – ha spiegato il 23enne in un lungo messaggio -. Sono stati gli anni più felici della mia vita”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Ciao a tutti, sono Technoblade. Se state guardando questo video significa che non ci sono più". Inizia così l'ultimo filmato postato dallo Youtuber con 11 milioni di followers e campione del videogioco Minecraft. Il giovane si è spento a 23 anni a causa di un tumore. Prima di morire ha registrato l'ultimo saluto per i suoi fan: il video è stato pubblicato dal padre appena dopo il decesso.

"Grazie per aver supportato i miei contenuti negli anni. Se avessi altre 100 vite, penso che sceglierei Technoblade ogni singola volta – spiega lo youtuber davanti alla videocamera – perché questi sono stati gli anni più felici della mia vita".

L'influencer aveva scoperto di avere il cancro nell'agosto del 2021, quando si è recato in ospedale per dei controlli di routine dopo una serie di dolori al braccio. Technoblade, il cui nome di battesimo era Alex, aveva rivelato la diagnosi ai suoi seguaci.

"Ho un sarcoma – aveva spiegato in un video diverso dal solito -. So che questo annuncio sembra fuori luogo, sono uno Youtuber che gioca a Minecraft e vi sto dicendo queste cose senza neppure mostrarmi in camera".

Lo youtuber infatti non ha mai mostrato il suo volto o rivelato la sua vera identità. I fan lo hanno sempre conosciuto come Technoblade e non hanno mai saputo nulla della sua vita privata. Il 23enne aveva scelto di condividere solo alcune informazioni riguardanti la malattia, senza però mai inquadrarsi.

L'influencer si è mostrato per la prima e ultima volta nel video postumo intitolato "So long nerd" realizzato grazie all'aiuto del padre. "Alex faceva fatica a registrare da solo – ha spiegato l'uomo – e così io l'ho aiutato. Ha concluso il suo ultimo saluto e poi ha vissuto solo altre otto ore prima di andarsene per sempre".

Technoblade ha voluto anche scusarsi con i suoi followers per aver offerto loro prodotti sponsorizzati. Nel video, però, spiega di aver messo da parte i guadagni per permettere ai suoi fratelli di andare al college. "Così potranno continuare a studiare se lo vorranno".