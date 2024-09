video suggerito

Lo squalo la attacca mentre nuota e le strappa via la gamba, morta turista in vacanza alle Canarie La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì scorso quando, dopo un tuffo dalla barca su cui viaggiava, la trentenne tedesca è stata morsa da uno squalo che le ha strappato una gamba. Soccorsa in elicottero, la donna è morta all'arrivo in ospedale per le conseguenze delle ferite.

A cura di Antonio Palma

Una giovane turista tedesca è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava al largo delle isole Canarie, in Spagna. La tragedia si consumata nel pomeriggio di lunedì scorso quando, dopo un tuffo dalla barca su cui viaggiava, la trentenne è stata morsa da uno squalo che le ha strappato una gamba. Nonostante i soccorsi da parte degli amici e poi delle autorità spagnole, la donna è morta nelle ore successive per le conseguenze delle ferite.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità spagnole, la donna era in vacanza e stava navigando su una barca battente bandiera britannica nell'Atlantico, a circa 278 miglia nautiche a sud-ovest dell'isola di Gran Canaria, quando lo squalo ha attaccato. I servizi di emergenza spagnoli hanno ricevuto un segnale di soccorso dal catamarano poco prima delle 15 di lunedì e, dopo aver provato a contattare anche la guardia costiera marocchina per un intervento via mare, hanno inviato sul posto un aereo e un elicottero dell'aeronautica militare.

Secondo quanto riportato da fonti locali, le autorità marocchine avrebbero rifiutato l’intervento perché senza mezzi idonei. La donna è stata quindi caricata su un elicottero spagnolo solo nel pomeriggio, circa due ore dopo l’allarme, e portata in un ospedale di Las Palmas, il capoluogo di Gran Canaria. La donna, la cui identità non è stata resa nota, è arrivata però in condizioni critiche dopo aver avuto anche un arresto cardiaco ed è morta in serata nell’ospedale spagnolo.

Secondo quanto ricostruito finora, il catamarano battente bandiera britannica era salpato dalle Canarie il 14 settembre e stava navigando al largo delle isole spagnole, a circa 500 km, quando è avvenuto l’attacco dello squalo. Secondo i media spagnoli, gli attacchi di squali sono estremamente rari nella zona e i servizi di emergenza spagnoli hanno contattato i loro omologhi marocchini che però avrebbero affermato di non disporre di attrezzature di soccorso idonee per l’intervento.