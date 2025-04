video suggerito

Guerra Russia-Ucraina, via alla tregua di Pasqua. Ma Zelensky denuncia: “Già decine di attacchi”, 1 morto È partita alle 18 di ieri la tregua di 30 ore in Ucraina annunciata dal presidente russo Vladimir Putin, ma Zelensky denuncia: “L’esercito russo sta cercando di creare l’impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare”. Un morto nella regione di Kherson. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

È in corso la tregua di Pasqua, dalla durata di 30 ore, annunciata ieri dal presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. Tuttavia, il numero uno di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha denunciato che nel corso della notte ci sono stati una serie di bombardamenti.

Lo ha fatto prima con un post su Telegram: "L'esercito di Mosca ha effettuato quasi 390 bombardamenti dopo l'entrata in vigore della tregua di Pasqua annunciata ieri dal presidente russo Vladimir Putin e fino a mezzanotte. Tra le 18:00 di ieri (le 17:00 in Italia) e le 00:00 di oggi, si sono verificati 387 bombardamenti e 19 attacchi da parte dell'esercito russo. I russi hanno utilizzato i droni 290 volte", ha affermato il capo dello Stato.

Poi, ha rincarato la dose su X: "Rapporto del Comandante in Capo Syrskyi sulla linea del fronte aggiornato alle 6:00. In diverse direzioni del fronte, si sono già verificati 59 bombardamenti russi e 5 assalti da parte di unità russe. Nel settore del Gruppo Tattico Operativo di Starobilsk è stato documentato uno scontro, nel settore del Gruppo Tattico Operativo di Donetsk si sono verificati tre scontri – nelle direzioni Pokrovsk e Novopavlivka – e uno scontro ha avuto luogo vicino a Stepove, in direzione Zaporizhia. Il nemico ha effettuato decine di attacchi con droni FPV. Nella regione di Kursk, le forze russe hanno condotto attacchi di artiglieria e utilizzato droni. Ovunque i nostri soldati stanno rispondendo come il nemico merita, in base alla specifica situazione di combattimento. L'Ucraina continuerà ad agire simmetricamente".

E poi ancora: "Nel complesso, a partire dalla mattina di Pasqua, possiamo affermare che l'esercito russo sta cercando di creare l'impressione generale di un cessate il fuoco, mentre in alcune aree continuano i tentativi isolati di avanzare e infliggere perdite all'Ucraina. La Russia deve rispettare pienamente le condizioni del cessate il fuoco. La proposta dell'Ucraina di attuare e prorogare il cessate il fuoco per 30 giorni dopo la mezzanotte di stasera rimane sul tavolo. Agiremo in base alla situazione reale sul terreno".

Gli attacchi di ieri sera, lanciati dopo l'annuncio della tregua, avrebbero fatto anche una vittima nella regione di Kherson, come ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina. "Si è saputo della morte di un uomo nato nel 1967, colpito ieri da un attacco nemico congiunto a Stanislav – ha affermato Prokudin -. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici". L'attacco è avvenuto intorno alle 19:00 ora locale (le 18:00 in Italia).

Sulla tregua annunciata ieri è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Ogni segnale verso la pace è importante, come ho sempre detto incoraggiando tutte le parti a negoziare. Non è chiaro come la Russia rispetterà una breve tregua, mentre Putin deve decidersi a interrompere definitivamente questa guerra che ha iniziato. Deve rispondere positivamente alle richieste di Trump e rendere possibile un vero cessate-il-fuoco.Dopo Pasqua ci sono gli altri giorni dell’anno: la pace deve essere giusta e duratura nel tempo", ha detto intervistato da Repubblica.