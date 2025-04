Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: attacco con droni e incendio su Zaporizhia, Trump minaccia Mosca e Kiev

Il presidente Usa Donald Trump e il premier britannico Keir Starmer hanno discusso di commercio bilaterale, dei colloqui in corso per giungere a una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina e della sicurezza regionale in Medio Oriente. Lo afferma la Casa Bianca in una nota riferendo del colloquio telefonico tra i due. Trump ha anche dichiarato di attendere con ansia la sua prossima visita di Stato in Regno Unito con re Carlo III prevista a fine anno.