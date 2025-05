video suggerito

Lo minaccia mentre è in bici e tenta di abusare di lui, 17enne riesce a fuggire e racconta tutto alla madre Un ragazzino di 17 anni è riuscito a sfuggire a una tentata violenza sessuale a Modena. L'adolescente si trovava in bicicletta quando un uomo avrebbe cercato di trattenerlo con una scusa e poi, sotto la minaccia di un coltello, avrebbe cercato di violentarlo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzino di 17 anni è stato vittima di una tentata violenza sessuale a Modena. L'adolescente sarebbe stato aggredito in pieno giorno da un uomo adulto che sotto la minaccia di un coltello avrebbe cercato di abusare di lui dietro un cespuglio. Il tutto è avvenuto in pieno giorno nei pressi di via Rinaldi a Modena. La storia è stata raccontata dalla madre, alla quale il 17enne ha riferito tutto una volta tornato a casa.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 15 di lunedì 12 maggio l'adolescente sarebbe stato avvicinato da un uomo a piedi che prima lo avrebbe ripreso con il cellulare e poi avrebbe cercato di attaccare bottone chiedendogli i suoi contatti social. Il 17enne non gli avrebbe dato retta e mentre cercava di allontanarsi sarebbe stato trattenuto sotto la minaccia del coltello.

L'adolescente è stato quindi condotto dietro un cespuglio, dove l'uomo avrebbe cercato di abusare di lui stringendogli il collo con le mani. Dopo qualche secondo di lotta, il 17enne è fortunatamente riuscito a fuggire, raggiungendo casa della madre per raccontarle tutto.

Mamma e figlio hanno sporto denuncia ai carabinieri che dopo i fatti si sono recati sul posto per raccogliere elementi utili. I militari potranno usare anche immagini delle diverse telecamere di sorveglianza della zona per risalire all'aggressore, al momento ancora sconosciuto.

La mamma del 17enne ha preferito rimanere anonima per tutelare l'identità del figlio 17enne e la sua serenità. Secondo quanto da lei raccontato a Corriere della Sera, l'adolescente sarebbe tornato a casa sconvolto per quanto successo. "Fortunatamente – ha continuato la donna – mio figlio è riuscito a scappare, ma in quella zona passano ogni giorno adolescenti, bambini e donne, va controllata con maggiore attenzione per evitare che cose simili si ripetano".