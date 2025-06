video suggerito

Lo lascia e lui la aggredisce: 25enne ferisce l'ex compagna e la madre di lei che voleva proteggerla Un giovane di 25 anni ha aggredito l'ex compagna 29enne e la madre di lei con un paio di forbici a Gallipoli, poi si è lanciato dalla finestra. I tre sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un 25enne ha aggredito la compagna e la mamma di lei durante una lite, ferendole al dorso e alla testa con delle forbici per poi gettarsi dalla finestra. I fatti sono avvenuti nei pressi di Gallipoli, dove il giovane vive insieme alla fidanzata e alla madre della ragazza. Le due donne di 29 e 53 anni sono rimaste ferite e sono state ricoverate, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

La stessa sorte è toccata all'aggressore 25enne, condotto in ospedale con diversi traumi ma non mortali. A scatenare l'aggressione, la decisione della 29enne, comunicata poco prima della tragedia, di interrompere la relazione e di conseguenza la convivenza con il 25enne. Il giovane si sarebbe rifiutato di lasciare casa e poi si sarebbe scagliato contro la ragazza e la madre, intervenuta per difenderla.

I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati allertati al numero unico di emergenza, forse dai vicini di casa. Una volta arrivati sul posto hanno trovato il 25enne riverso a terra in strada, cosciente, mentre le due donne erano in casa con diverse ferite da taglio. Dopo i primi rilievi, i soccorritori hanno trasportato il 25enne in ospedale e le due donne in un altro nosocomio. Il giovane è piantonato ora in ospedale a Gallipoli, mentre le due donne sono a Casarano.

Una volta uscito dall'ospedale, il 25enne dovrà rispondere delle lesioni provocate all'ex compagna e alla madre di lei. Le forze dell'ordine raccoglieranno la testimonianza delle due superstiti, che aiuteranno le autorità a mettere in ordine i tasselli di una vicenda ancora poco chiara.

Confortanti nel frattempo sono le notizie sulle loro condizioni di salute: entrambe non sono infatti in pericolo di vita e non hanno mai perso conoscenza. Dopo le cure del caso somministrate dai medici, entrambe potranno fare ritorno a casa.