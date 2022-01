Livorno, uccide la moglie a coltellate nel loro appartamento. Il cadavere scoperto dal figlio Ha ucciso la moglie 76enne con una coltellata al torace nel loro appartamento di Livorno. L’uomo di 80 anni fermato dalle forze dell’ordine avrebbe subito confessato il delitto. A ritrovare il cadavere, il figlio 46enne della coppia.

Avrebbe ucciso la moglie con una coltellata all'interno della loro abitazione. Il femminicidio si è verificato nella serata di ieri, sabato 8 gennaio, in via Inghilterra, nel quartiere della Scopaia a Livorno. Secondo le prime informazioni, l'80enne marito della vittima avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti alle forze dell'ordine ed è stato fermato con l'accusa di omicidio. Un colpo al torace per uccidere la compagna 76enne nel loro appartamento al terzo piano, forse dopo una lite. A lanciare l'allarme il figlio dell'anziana coppia. L'uomo, che non vive più con i genitori, ha chiamato il 112 quando si è recato a casa dei familiari e ha visto quanto successo. Il 46enne era preoccupato perché il padre e la madre non rispondevano al telefono ormai da ore e così aveva deciso di recarsi a casa loro, scoprendo il cadavere della madre riverso sul pavimento. A quel punto ha informato le forze dell'ordine. Il personale medico del 118 e i carabinieri sono intervenuti quando la donna era già deceduta.

Le forze dell'ordine cercheranno di capire nelle prossime ore il movente dell'omicidio insieme ai colleghi del nucleo investigativo. Secondo le prime informazioni sull'accaduto, il motivo scatenante non sarebbe stato chiarito per tutta la serata di ieri. L'80enne che avrebbe già confessato il delitto, infatti, non ha voluto rivelare per quale motivo abbia accoltellato la 76enne. Sono stati inutili purtroppo gli interventi del personale medico che non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso della vittima. La salma sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria per una probabile autopsia da effettuare nelle prossime ore sotto richiesta della Procura che coordina l'inchiesta. Il corpo è stato rimosso dalla scena del delitto dal personale delle onoranze funebri della Pubblica assistenza labronica.