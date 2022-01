Livorno, madre e figlia muoiono a 5 ore di distanza: una di Covid, l’altra di cancro La morte nello stesso giorno, domenica scorsa, di Teresa Liguori, odontotecnica 59enne, e di Rosa Pane, 87 anni, a cinque ore di distanza l’una dall’altra. La mamma a mezzogiorno e la figlia alle 17.30.

A cura di Biagio Chiariello

Madre e figlia unite da un tragico destino: sono morte nello stesso giorno, domenica 9 gennaio, a cinque ore di distanza l’una dall’altra. Erano ricoverate all'ospedale di Livorno. Una nel reparto di malattie infettive e l’altra in quello di oncologia. A riportare la notizia Il Tirreno. Rosa Pane, ex operaia agricola, aveva 87 anni ed abitava in centro in via Adua, mentre la cinquantanovenne Teresa Liguori, odontotecnica era cresciuta a Livorno, dove aveva frequentato l’istituto professionale Orlando, per poi trasferirsi all’età di 18 anni nella terra d’origine dei nonni, nel paese di Praiano, sulla splendida costiera amalfitana. Dopo aver scoperto di essere malata era tornata a Livorno da due settimane per essere ricoverata nel reparto di oncologia e riavvicinarsi ai familiari.

Mamma e figlia morte a 5 ore di distanza

Domenica scorsa doveva essere dimessa, ma purtroppo sabato sera la situazione è precipitata improvvisamente. I parenti le hanno fatto una videochiamata nella serata di venerdì. Il fratello racconta che “stava bene ed era tranquilla, scherzavamo insieme. Poi, purtroppo il quadro clinico è peggiorato e siamo riusciti, grazie all’impegno dell’ospedale, a salutarla per l’ultima volta”. La madre, invece, soffriva di gravi patologie ed era ricoverata a malattie infettive dopo aver contratto il Covid, che purtroppo ha peggiorato il suo stato di salute. La donna, prima di andare in pensione, lavorava per l’azienda agricola “Martini” di Collinaia. Era molto conosciuta e stimata, così come la figlia. Rosa è morta a mezzogiorno, Teresa alle 17.30.

Oggi pomeriggio, 11 gennaio, alle 15,.30, nella chiesa di San Pietro e Paolo, ci sarà il funerale congiunto.