Livorno: Fabio salva due persone in mare, poi viene risucchiato dalla corrente e muore a 36 anni

È annegato per salvare due giovani in difficoltà. Fabio Sequi, 36enne di Bagno a Ripoli (Firenze), si trovava in vacanza a San Vincenzo, nel livornese. Era arrivato con alcuni amici.

Ieri, domenica 6 agosto, si trovava in spiaggia, nella zona di Lago Verde. Attorno alle 12.30 ha visto due bagnanti, un uomo e una donna, in mare in difficoltà che non riuscivano a tornare a riva. Si è tuffato per soccorrerli ma poi, dopo aver raggiunto i due ragazzi, anche con l'aiuto di un bagnino di salvataggio, ha avuto difficoltà a tornare a riva, dove è giunto praticamente privo di conoscenza.

A quel punto sono iniziate le manovre di rianimazione grazie alla presenza di due sanitari che si trovavano sulla spiaggia.

Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce rossa con il medico del 118 a bordo, un'ambulanza della Misericordia di Castagneto, i carabinieri, l'elisoccorso Pegaso, la capitaneria di Piombino e un mezzo nautico della guardia costiera.

In poco tempo gli astanti si sono resi conto che non c'era già più niente da fare. Una domenica di spensieratezza è finita così in tragedia. Ma sarebbe potuta andare anche peggio senza il gesto eroico di Fabio, l'ultimo della sua vita.

Il suo intervento è stato coadiuvato da quello di un surfista, Filippo: "È stato difficile, ce l’ho fatta solo perché avevo la tavola da surf che mi ha aiutato a tenermi a galla. È una sensazione strana. Sono felice per aver salvato due persone, ma sono distrutto al pensiero del ragazzo che non ce l’ha fatta. Non si può morire così", ha raccontato a La Nazione.

Fabio Sequi, originario di Grassina (frazione di Bagno a Ripoli), stava aspettando un figlio e lavorava come modellista per la Mmmar, società di abbigliamento locale. ERa al suo primo giorno di ferie a San Vincenzo dove era andato a trovare un amico.