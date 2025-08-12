Livorno, bus in manovra travolge una coppia di turisti americani: morta la donna 83enne, grave il marito

Una turista americana di 83 anni è morta investita da un pullman al porto di Livorno mentre tornava sulla nave da crociera Queen Victoria. Il marito, 84 anni, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in codice rosso. Indagini in corso per chiarire la dinamica.

immagine di repertorio

Nel pomeriggio del 12 agosto, un momento di vacanza si è trasformato in tragedia nel porto di Livorno, dove una coppia di turisti americani è stata coinvolta in un grave incidente. La donna, 83 anni, è stata travolta e uccisa da un pullman in manovra mentre stava risalendo a bordo della nave da crociera Queen Victoria, appena rientrata da una breve escursione. Il compagno, 84 anni, ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale cittadino.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30 alla banchina Alto Fondale, nelle immediate vicinanze dell’imbarco per la nave. La donna, che si muoveva con l’aiuto di un deambulatore, è stata investita dall’autobus mentre la coppia stava tornando al punto di partenza dopo una gita. Subito è scattato l’allarme al 118, con l’intervento tempestivo dei soccorritori della Misericordia di Livorno e di Antignano, supportati dal personale medico del 118. I soccorritori hanno trovato la donna a terra, priva di sensi, e hanno iniziato senza sosta le manovre di rianimazione, durate oltre 40 minuti, anche durante il trasferimento in ospedale, dove è stata utilizzata la macchina per la rianimazione automatica ‘Lucas'. Nonostante gli sforzi, la donna è deceduta nella shock room nel corso del pomeriggio.

Il marito ha riportato un trauma facciale e, pur essendo sotto shock per l’accaduto, non è in pericolo di vita. È stato anch’egli trasportato all’ospedale di Livorno per le cure del caso.

L’area interessata dall’incidente è stata immediatamente transennata dalle forze dell’ordine, in particolare dalla polizia di frontiera marittima, incaricata di eseguire i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti.