Livorno, bimbo di 3 anni cade in acqua e muore nella piscina dei nonni Il bambino sarebbe finito in modo accidentale nella piscina e sarebbe annegato. La tragedia a Bibbona (Livorno).

Dramma nel Livornese. Un bambino di appena tre anni è morto annegato in una piscina. L'incidente è avvenuto in una località vicino Bibbona (Livorno), sulle prime colline dietro il litorale tirrenico, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 agosto. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava nella villa dei nonni, una famiglia di origine milanese. Il bambino sarebbe caduto e finito in modo accidentale nella piscina – pare volesse recuperare un giocattolo – e sarebbe annegato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bibbona coordinati dal comandante della compagnia di Cecina. Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, giunti nella villa subito dopo l'immediato allarme dei familiari del bambino, per il piccolo non c'è stato niente da fare e purtroppo è deceduto. Il medico ha tentato di rianimarlo per oltre un’ora prima di dichiarare il decesso. A quanto si apprende, i genitori della vittima si trovavano a Milano al momento dell'incidente.

