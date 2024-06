video suggerito

Litigano per la separazione, lei scende dell’auto e lo spinge giù dal ponte: 48enne grave a Palermo L’episodio a Bagheria, nella città Metropolitana di Palermo, dove l’uomo ha fatto un volo giù dal ponte di circa sei metri. I carabinieri hanno denunciato la moglie per lesioni personali aggravate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

614 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna siciliana di 58 anni è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate con l’accusa di aver gettato giù da un ponte il marito con il quale si stava separando a Bagheria, nella città Metropolitana di Palermo. L’episodio tra tardo pomeriggio e sera di martedì scorso in località Aspra, lungo il ponte che collega la frazione con il comune di Ficarazzi.

Erano circa le 19.30 del 4 giugno quando l’uomo è improvvisamente volato giù dal ponte senza paratie che si trova sulla strada litoranea, precipitando da un’altezza di circa sei metri. L’uomo, un 48enne, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale dove è stato ricoverato con diverse fratture ma fortunatamente dichiarato fuori pericolo di vita. In un primo momento si era pensato a una disgrazia ma quello che inizialmente sembrava un incidente si è rivelato invece una aggressione.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, infatti, l’uomo sarebbe stato spinto dalla moglie con la quale si stava sperando. I due pare si trovassero in auto e avrebbero iniziato a litigare in maniera accesa. Quindi sarebbero scesi dalla vettura continuando la discussione in maniera animata, fino al gesto della donna.

Il 48enne, originario di Ficarazzi quindi è precipitato nel vuoto riportando gravi ferite. Dopo una chiamata al numero di emergenza, sul posto sono accorsi immediatamente i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l'uomo e trasportato il 48enne all'ospedale Civico a Palermo in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto.

La donna è stata interrogata subito dai carabinieri della compagnia di Bagheria che indagano sul fatto e quindi denunciata ieri a piede libero per lesioni aggravate. Nei prossimi giorni sarà sentito anche il marito dopo che i medici daranno il via libera.