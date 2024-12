video suggerito

Litiga con la madre e la colpisce con un coltello: arrestata una 32enne per tentato omicidio a Trento Tragedia sfiorata a Trento, dove una donna di 32 anni è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre nel corso di un violento litigio per motivi economici. La donna è sopravvissuta: trasportata in ospedale, ha riportato ferite multiple alla testa, al collo e al torace. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Trento, dove una donna di 32 anni è stata arrestata per tentato omicidio dopo aver accoltellato la madre nel corso di un violento litigio. La donna è sopravvissuta: trasportata in ospedale, ha riportato ferite multiple alla testa, al collo e al torace, con interessamento della zona polmonare per una diagnosi di 40 giorni.

Secondo quanto è stato ricostruito, l'episodio è avvenuto in un'abitazione della zona sud della città. La donna, italiana e incensurata, è stata tratta in arresto dalla Polizia di Stato che è intervenuta immediatamente dopo aver ricevuto una segnalazione di una violenta lite.

La madre di 65 anni è stata era stata colpita da alcuni fendenti ma gli agenti l'hanno trovata cosciente. Ai poliziotti ha subito indicato la figlia come responsabile dell'accaduto. Alla base del violento litigio, sempre sulla base di quanto riferito dalla donna, ci sarebbero attriti legati a motivi economici. La donna nel mentre si era era data alla fuga.

Leggi anche Picchia compagna e figlia perché la bambina ha fatto cadere un pezzo di formaggio: 32enne arrestato

Poco dopo la figlia è stata individuata, raggiunta dagli agenti in un'area di sosta lungo la strada statale 349 (in direzione di Vigolo Vattaro) e arrestata, poco dopo essersi liberata del giubbotto sporco di sangue e del coltello utilizzato per colpire la madre.

In ospedale la 65enne ha riferito agli operatori della Questura che la lite sarebbe nata a fronte di una richiesta di denaro della figlia, non convivente, ritenuta sproporzionata dalla vittima dell'aggressione, come riportato dal quotidiano L'Adige.

Di fronte al rifiuto della madre di consegnarle la quantità di denaro richiesto, la giovane di 32 anni ha estratto dallo zaino, che aveva portato con sé, un coltello e l'ha colpita ripetutamente. Prima l'avrebbe raggiunta al collo procurandole dei leggeri tagli e, successivamente, alla schiena.