Litiga con la compagna e le stacca un orecchio a morsi, poi prova sfondare una casa con l’auto È accaduto a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, 55enne, aveva provato ad usare la macchina come ‘ariete’ contro l’abitazione dove si era rifugiata la sventurata. Ora è accusato di lesioni personali gravissime e maltrattamenti in famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

Ha staccato con un morso l’orecchio destro alla compagna: è accaduto alle prime ore di ieri mattina, 3 luglio, a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Un fatto che è solo l'ultimo di una serie di gravissimi episodi di violenza subiti da una donna e perpetrati nei suoi confronti dal compagno 55enne.

All’ennesima lite, culminata nella cruenta aggressione, l’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di cogliere l’uomo in flagranza di reato e di arrestarlo con le accuse di lesioni personali gravissime, maltrattamenti in famiglia. Il 55enne avrebbe prima minacciato di morte la sventurata, per poi colpirla con calci e pugni, fino a staccarle parte dell’orecchio destro.

I militari dell'Arma sono intervenuti dopo che alcuni residenti avevano udito le grida chiaramente riconducibili a un litigio. La donna è riuscita a scappare, rifugiandosi a casa di una vicina. Il compagno invece era salito in macchina con l'intenzione di usarla come ‘ariete' contro l'abitazione dove si trovava la compagna. Solo il provvidenziale intervento di un parente, che gli ha tolto le chiavi, ha scongiurato guai anche peggiori.

Quando le forze dell'ordine sono intervenute hanno trovato l'uomo in un forte stato di agitazione mentre la donna, in evidente stato di choc, presentava una importante fuoriuscita di sangue dall’orecchio destro, tranciato di netto nella parte superiore, oltre altri segni di morsi sulla base posteriore del collo.

Mentre veniva portata in ospedale per le cure del caso, il 55enne è stato fermato. Per lui sono scattate le manette in flagranza di reato.