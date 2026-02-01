Litiga con i compagni e li minaccia con un coltello, studente delle medie disarmato dagli insegnanti e denunciato

immagine di repertorio

Con un coltellino ha minacciato i compagni di classe delle scuole medie nelle quali studia a Bologna, più precisamente nei quartieri periferici della città. Uno studente è stato denunciato dopo aver estratto un'arma da taglio nelle ore scolastiche e aver seminato il panico tra gli studenti.

Secondo quanto reso noto, l'episodio è avvenuto qualche giorno fa in seguito a una lite degenerate in fretta.Il ragazzo avrebbe tenuto nascosto il coltellino nell'astuccio: si tratta di un'arma che il ragazzino avrebbe costruito a casa da solo per poi portare a scuola. Il coltello è stato tirato fuori dallo studente per minacciare i compagni con i quali stava discutendo.

Gli insegnanti sono intervenuti per disarmare nell'immediato l'adolescente e sequestrare l'arma. Subito dopo i professori hanno chiamato i Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti.

Il ragazzo è stato denunciato per porto di coltelli dai militari della stazione di Borgo Panigale. Lo studente non ha ancora compiuto 14 anni e non è imputabile.

Non è la prima volta che le autorità bolognesi si ritrovano a intervenire in una scuola del territorio per segnalazioni relative alla detenzioni di armi bianche e armi da taglio. Poche settimane fa, in un istituto superiore a Budrio, è stato trovato un machete nello zaino di un altro studente di 15 anni.

L'adolescente è stato denunciato come da prassi e accompagnato in caserma, dove ha fornito la sua versione dei fatti. Qui l'adolescente ha spiegato perché avesse portato con sé il machete. Dopo aver ricostruito tutta la vicenda avvenuta tra i corridoi della scuola di Bodrio, le autorità hanno portato avanti la denuncia nei confronti del 15enne. Sconvolti gli insegnanti, stupiti dal fatto che un ragazzo così giovane possa essersi presentato a scuola armato.