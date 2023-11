Litiga col rivale, gli stacca il dito della mano a morsi e scappa: paura in strada a Cagliari L’episodio è accaduto tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri in piazza del Carmine a Cagliari. Protagonista suo malgrado dell’episodio un uomo di 31 anni trovato ricoperto di sangue in strada dai soccorritori,

Terribile episodio nelle scorse ore a Cagliari dove una lite in strada è sfociata nel sangue anche senza l’uso di armi. Un uomo ha staccato a morsi un dito della mano del rivale prima di scappare e a darsi alla fuga. L’episodio è accaduto tra il tardo pomeriggio e la serata di ieri, mercoledì 22 novembre, nella centrale piazza del Carmine a Cagliari.

Protagonista suo malgrado dell’episodio un uomo di 31 anni trovato ricoperto di sangue in strada dai soccorritori, intervenuto dopo una chiamata di emergenza. Quando il personale del 118 è accorso sul posto in ambulanza medicalizzata, lo ha immediatamente soccorso e medicato prima di trasportarlo al pronto soccorso dell’all’Ospedale Brotzu del capoluogo sardo.

Il trentunenne di nazionalità gambiana è arrivato in ospedale con una falange staccata da un potente morso. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del nucleo Radiomobile, che ha subito avviato le indagini per ricostruire i fatti.

Secondo i primi accertamenti investigativi, tutto sarebbe partito da una lite furibonda tra il 31enne e un altro uomo suo connazionale per una disputa relativa a divergenze non meglio precisate. Ad un certo punto l’avversario si sarebbe scagliato contro di lui staccandogli la falange.

Il presunto aggressore subito dopo si è dileguato, facendo perdere le sue tracce prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. I carabinieri stano cercando di rintracciare l'autore dell'aggressione che rischia una denuncia per lesioni gravissime. Ascoltato anche il ferito che però al momento non ha fornito elementi utili per identificarlo. Il ricercato è sospettato del coinvolgimento anche in un altro episodio di violenza avvenuto sempre ieri tra le strade di Cagliari e poco lontano dal luogo della lite.